Reportaj în centrele de vaccinare goale din București. „Replica obișnuită e: dacă tot e relaxare, poate merge și fără vaccinare”

„Cei care mai vin și văd că sunt puțini, duc mai departe mesajul că nu se mai vaccinează lumea și ăsta e un mesaj negativ”, crede Raluca Vlăsceanu, asistentă medicală la centrul de la Palatul Copiilor. În prima oră de la deschidere se administraseră vaccinuri cât să le numeri pe degetele de la o mână.

„De la 1.600 de pacienți, câți aveam atunci când s-a permis ca oamenii să vină și neprogramați, am ajuns să avem 150-200 de pacienți pe zi. Înainte rămâneam seara cu una-două doze și ieșeam pe stradă și întrebăm oamenii dacă vor să fie vaccinați. Replica obișnuită e că, dacă tot e relaxare, poate merge și fără vaccinare”, povestește Raluca.

Tânăra e deja nostalgică după efervescența din primele zile, când oamenii curgeau valuri pe scările de la Palatului Copiilor și abia reușeau să facă față.

„Era aici ca la Mitropolie, când era cu programați și neprogramați în același timp. E frustrant pentru că nu mai avem același tonus, nu mai avem același ritm de muncă. Era frumos când era agitație, când era mai multă lume”, continuă tânăra. În acele zile, ca să mențină rândul, au trebuit să facă reguli de circulație, ca poliția rutieră pe arterele importante din București. „Îi dirijam ca să-și acorde prioritate. Se făcuse în mijloc ca o intersecție”, spune asistenta.

Are un singur mesaj pentru cei care se lasă păcăliți de relaxare și nu cred în valul patru: „Relaxarea pe care o trăim noi astăzi e datorată oamenilor care s-au vaccinat!”

Georgeta Bratu și-a făcut vaccinul Johson&Johnson și așteaptă cele 15 minute de control. Are 60 de ani și a trăit pandemia în Spania, țară lovită puternic de valul de îmbolnăviri și care recent a fost din nou inclusă pe lista roșie. A venit în țară în vacanță și ca să se vaccineze.

Dacă ne imunizăm fără vaccin, cum s-a întâmplat în alte pandemii, mulți vor fi sacrificați. Prefer cu orice risc, că oricare dintre noi am putea avea o reacție la vaccin, să mă vaccinez și am sfătuit pe toată lumea să facă asta.

Georgeta nu mai vrea pur și simplu să se întoarcă la izolare. „E suficient că stăm de aproape doi ani izolați și riscul este foarte mare. Imediat ce s-a dat drumul la puțină libertate, s-a văzut că în majoritatea țărilor a crescut exponențial numărul de cazuri. Mi se pare o doză de inconștiență să nu te vaccinezi”.

La câteva scaune distanță de ea, așteaptă să plece acasă după vaccin Miriam. Tânăra de 22 de ani a venit să-și facă a doua doză de Pfizer, după ce pe prima a primit-o în Marea Britanie, unde a fost într-o vizită mai lungă la tatăl ei.

„Am vrut să mă vaccinez pentru că e sănătos pentru toată lumea și ne protejăm și pe noi, și pe restul. Prietenii mei și-au făcut vaccinul, ca să-și recupereze viața. Cred că doar cei care pleacă în vacanță își mai fac acum vaccinul, restul sunt în continuare sceptici”, e de părere tânăra.

Împreună cu tatăl ei, Ilinca și-a completat fișa și a primit fără să clipească prima doză de vaccin. Are 16 ani și marea dorință să nu mai trebuiască să facă școala online. „Mă vaccinez ca să mă protejez și ca să nu mai stau cu stresul că în fiecare zi pot intra în contact cu cineva. Cam jumătate dintre colegii mei de clasă s-au vaccinat, restul urmează sau nu vor”, spune fata.

„A fost clasa a IX-a, început de ciclu școlar, în care nu și-a cunoscut colegii decât o săptămână la început și acum, la sfârșit. Eu spun că lucrurile trebuie să intre în normal pentru că încep o etapă importantă – adolescența, și viața de liceu, care este cea mai frumoasă”, completează tatăl ei.

După primii pacienți ai dimineții, au rămas în urmă peste 1.400 de doze disponibile la Palatul Copiilor.

Poți să te vaccinezi și la cortul din Orășelul Copiilor de lângă Parcul Tineretului. Câțiva oameni își fac gimnastica de dimineață, pe teren mai mult băieți bat mingea. Personalul medical a găsit un petic de umbră și așteaptă să vină oamenii să se vaccineze. Un bărbat își oprește bicicleta și se uită lung când la semnul cu „centru de vaccinare”, când spre cortul amenajat.

„Sunt medic de 40 de ani și n-am mai văzut să se administreze vaccinuri la cort. Dumneavoastră v-ați vaccina la cort?”, este sceptic bărbatul. Mai aruncă o ultimă privire și pleacă cu un zâmbet crispat.

Întrebării lui îi răspunde indirect medicul Alexandra Munteanu, aflată în tură la centru.

„Pe timpul sezonului cald suntem punct de prim-ajutor și centru de vaccinare. Am avut persoane care au aflat de la centrul din Palatul Copiilor și apoi au venit special la noi să se vaccineze. Dar ne ocupăm mai mult de cazurile care necesită prim ajutor în parc”, explică aceasta.

La Romexpo, cel mai mare centru din București, sunt peste 3.000 de locuri pentru vaccinul Pfizer și peste 5.100 pentru serul Moderna. La ora 10, într-o zi de joi, niciun doritor. Parcă mai mult decât cadrele medicale și-ar dori ca lumea să se vaccineze Daniel Marin, cel care de doi ani are un magazin în curtea Romexpo. Și care e în pragul falimentului.

„Când au început campania de vaccinare, a mișcat o perioadă, vreo trei săptămâni. Problema a fost că n-am prea putut noi să stăm deschiși, că am avut eu COVID în perioada aia și a trebuit să stăm în carantină”, povestește bărbatul.

Este recunoscător că a scăpat cu viață după experiența COVID. „Sincer, n-am crezut în boala asta până când n-am făcut-o. Am stat cu oxigen două zile, a fost tare greu”, spune bărbatul. A văzut printre știrile dimineții că se discută despre obligativitatea vaccinării.

Eu aș fi avut tot dreptul să zic: vaccinați-vă! Pentru că eu am trecut prin clipe grele, am avut două zile în care am crezut că mor. Dar tot cred că fiecare are dreptul să aleagă.

Daniel Marin, proprietar de magazin în curtea Romexpo: