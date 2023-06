REPORTAJ. „La noi te duci la magazin și nu știi pe ce ai dat 300 de lei. Aici umpli coșul de banii ăștia”. Mutat de șapte ani în Polonia, un român cunoscut explică de ce nu ar vrea să mai revină acasă

Ocolit de selecționeri, jucătorul gălățean rămâne modest, în ciuda unui palmares „greu”: un titlu și o Supercupă cu Oțelul, trei campionate, o Cupă, o Supercupă și două Cupe ale Ligii cu Steaua/ FCSB, Cupa și Supercupa Poloniei.

Fondat în 1906, MKS Cracovia e cel mai vechi club din Polonia. Rivalitatea cu Wisla, acum în liga a doua, e arhicunoscută. Ultraseriile știu asta cel mai bine. Cele două stadioane sunt separate doar de un parc imens, unde zeci de oameni aleargă, își plimbă câinii sau ies la picnic.

Cornel Râpă joacă la MKS Cracovia din 2016. Foto: Marta Badowska / PressFocus

De la Piłsudski la Papa Ioan Paul al II-lea

Ne-am întâlnit cu fotbalistul român Cornel Râpă într-una dintre lojile arenei care poartă numele lui Józef Piłsudski, om politic și comandant militar polonez, fost șef de stat între 1918 și 1922, primul mareșal al Poloniei și ministru al apărării.

Pereții sunt tapetați cu poze din istoria clubului cu cinci titluri, ultimul cucerit acum 75 de ani. Mai recente sunt fotografiile cu Papa Ioan Paul al II-lea, susținător al echipei, și cele de la cucerirea Cupei și Supercupei Poloniei, acum trei ani. Cu Râpă în echipă.

„Mă simt foarte bine, m-am acomodat de la început în Polonia, iar acum mă simt ca acasă. Mi-a plăcut să am continuitate, am fost apreciat aici și asta e important”, explică românul, care a ajuns, inițial, la Pogon Szczecin.

Cornel Râpă și reporterul ziarului Libertatea, într-una dintre lojile arenei care poartă numele lui Józef Piłsudski

A învățat poloneza

Un mare avantaj e că a învățat polona: „E o limbă foarte grea. Am avut profesor la Pogon, era total diferit pe atunci, nu aveam pe nimeni care să mă ajute. Erau doar polonezi în echipă și ei sunt mai reci. Dar când îi câștigi, cu ce dai pe teren, sunt frații tăi”.

„La MKS am avut tot timpul români și filosofia lor a fost tot timpul să aducă 2-3 jucători din aceeași țară, să te acomodezi mult mai bine. Am fost eu și Sergiu Hanca, acum a venit Virgil Ghiță, avem 3 slovaci, 2 cehi, un georgian, un ucrainean…”, explică gălățeanul.

În Polonia joacă cinci români, Racovițan, campion cu Rakow, Deaconu și Briceag, la Kielce, Râpă și Ghiță, la Cracovia. „Nu a venit nimeni să ne vadă, mă refer la stafful naționalei. Am avut doar unele discuții când era domnul Rădoi selecționer, dar cam atât”, spune Cornel.

Râpă și Ghiță

„Acum sunt soluții bune la națională”

Elegant, Râpă afirmă: „Dacă în anii precedenți puteam să spunem că sunt soluții, s-a găsit cumva liniștea pe partea dreaptă a defensivei naționalei, cu Manea și Rațiu. Cred că ambele variante sunt bune, sunt jucători tineri, promițători”.

MKS nu a traversat un sezon tocmai reușit, terminând abia pe locul al șaptelea, în afara obiectivului de calificare în Europa: „În ultimele meciuri am pierdut multe puncte pe mâna noastră, pe greșeli personale, și asta ne-a costat. Oricum, campionatul este foarte echilibrat și dacă nu câștigi puncte o etapă sau două, cobori”.

E un campionat greu, fizic, se pune piciorul hotărât la minge, diferența este calitatea. Toate echipele aleargă și dacă aduci calitate, poți face diferența Cornel Râpă:

A fost coleg de clasă cu soția

Râpă se cunoaște cu soția Valentina din liceu, „am fost colegi de clasă în generală”. Au un băiețel, de 3 ani și aproape 6 luni, născut chiar pe 31 decembrie: „A fost un dar de Crăciun, un dar de la Dumnezeu”.

„Se simt bine la Cracovia”, iar David e deja la grădiniță, la grupa de engleză.

„Polonezii au împrumutat mult de la germani, sunt mai calmi. Noi suntem stresați, agitați. În București făceam 40 de minute până la antrenament, în trafic, ajungeam nervos. În Polonia, faci poate același timp, că e aglomerat la orele de vârf, dar ajungi calm, fără să te claxoneze nimeni, fără înjurături, nu se uită nimeni urât la tine”, explică.

Și prețurile sunt atrăgătoare, chiar dacă o chirie la Cracovia ajunge într-o zonă bună și la 4.000 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Cornel și Valentina au fost colegi în școala generală

300 de lei la noi, 300 de lei în Polonia!

„În schimb, la noi te duci la magazin și nu știi pe ce ai dat 300 de lei. Aici umpli coșul de banii ăștia”, remarcă el.

„Sincer, mie nu prea îmi place să schimb locurile. Îmi lipsesc cei de acasă, de la Galați, prietenii, care sunt toți pe la București… Dar mai bine merg într-un city-break decât să merg acasă. O variantă la care mă gândesc serios e să ne stabilim aici, mai ales când mă gândesc la ce oferă Polonia”, dezvăluie Cornel.

Un alt român, lăudat de Hagi, dar neconvocat la națională

Alături de Râpă, la MKS joacă și fundașul Virgil Ghiță, 24 de ani, locul patru cu naționala de tineret la Euro 2019, cel despre care Gheorghe Hagi, fostul său antrenor, a spus că este între cei mai buni trei fundași din Europa și e „inexplicabil” de ce nu e convocat la lot.

„De fapt, era un clasament făcut de spaniolii de la Marca… Cum să mă simt? M-am simțit bine că mister încă se gândește la mine”, spune piteșteanul.

Despre națională nu am ce să zic, că merit sau nu, e alegerea selecționerului, el face convocările. Nu a venit nimeni să ne vadă aici, au fost să ne vadă secunzii domnului Edi Iordănescu, la un amical din cantonamentul din Turcia, și cam atât: Virgil Ghiță

Ghiță recunoaște că a semnat pe „fugă”. E cel mai „scump” transfer din istoria lui MKS, care a plătit un milion de euro Farului. „S-a făcut totul în ultima zi de transferuri”.

La MKS joacă și fundașul Virgil Ghiță

Virgil Ghiță, cu fiul Karim pe umeri, după gol

S-a îndrăgostit de oraș, „nu ai cum să nu iubești Cracovia”. Are soția, pe Sandra, și bebelușul de un an și trei luni alături.

Cu Karim pe umeri a sărbătorit după ce a marcat, recent, pentru echipa sa.

Virgil Ghiță și fiul său Karim

„Am avut noroc cu Cornel, m-a ajutat să găsesc un apartament. Soția a născut fix când s-a făcut transferul, nu mi-am văzut copilul prima lună și jumătate, că am venit aici și am jucat direct, am intrat în focuri. S-au acomodat și ei”, adaugă Virgil.

Stoperul descoperit la LPS Pitești nu uită de unde a plecat: „Urmăresc Farul, normal, și le țin pumnii să ia titlul”.

