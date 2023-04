REPORTAJ. „M-am săturat să îi omor”. Mărturia unui artilerist ucrainean

Paolo Giordano

Ca murele sălbatice

Ne petrecem noaptea lângă Dmytrivka, la ferma Victoriei și a lui Bogdan. „Ferma” dă poate ideea a ceva mai somptuos decât este, dar Victoria și Bogdan dețin patruzeci de hectare unde cultivă de toate, în special grâu și porumb. Le-au recoltat și le-au vândut vara trecută, când mulți fermieri au fost forțați de ruși să își lase culturile să putrezească sau să le privească cum ard.

Victoria a pregătit pentru noi varenyky, versiunea ucraineană a ravioli. Ne oferă mâncarea împreună cu o vodcă de casă, a cărei culoare roșiatică provine din macerarea miezului de nucă.

La începutul anului trecut, Victoria și Bogdan și-au cumpărat a doua vacă, gestantă, și erau în culmea fericirii. Atât de mult, încât, în dimineața zilei de 24 februarie, când un prieten i-a spus despre invazie, Victoria a refuzat să creadă. Apoi s-a trezit implorând vaca să nu fete înainte ca războiul să se termine. Dar a durat mai mult decât se aștepta.

Să conviețuiești cu ura

Când au sosit primii soldați ucraineni, Victoria i-a așteptat de-a lungul drumului cu varenyky-ul ei. Erau toți tineri, spune ea, toți frumoși. Din acea zi, ea nu s-a mai oprit, ba chiar a transformat acel gest emoționant de la început într-o activitate structurată, implicând femei din sat de toate vârstele. Pregătesc până la o mie de porții de varenyky pe zi, le îngheață, iar când trece un convoi, ele trebuie să fie găsite la ora stabilită de-a lungul drumului, cu rațiile pregătite pentru soldați.

De asemenea, îi asistă pe răniți în spital cât pot, ajung mulți. Nu este întotdeauna ușor. În ziua bombardamentului din Sviatohirsk, Victoria stătea lângă o femeie rănită, preocupându-se să-i dea niște haine, când fiul ei adolescent a intrat nevătămat și într-o stare de exaltare: un prieten la telefon tocmai îi spusese că, în sfârșit, rușii îi vor ucide pe toți acei „khokhly”, unul dintre cei mai comuni termeni depreciativi pe care rușii îi rezervă ucrainenilor (n.r. haholi în varianta în limba română, folosită în Moldova; denumire venită de la șuvița lăsată de ucrainenii care își rădeau, în rest, părul). Victoria a fost șocată, dar a rămas imperturbabilă.

Traiul cu ura este o constantă în această zonă. Există colaboratori ruși peste tot. Cu câteva săptămâni în urmă, explică Victoria, alți voluntari au oferit mâncare soldaților ucraineni: paisprezece au murit otrăviți. Carnea din umplutură fusese colectată de mai multe persoane și nu a fost posibil să se dea de urma celor responsabili. Odată întoarsă, nu am putut găsi online nicio dovadă a incidentului – era posibil să fi fost un zvon.

La un moment dat, în timpul cinei, Victoria primește un apel telefonic, discută îndelung și, când îi cer să rezume despre ce vorbește, îmi arată o poză cu o unealtă din plastic: este folosită pentru a atașa grenadele la drone. Are loc o negociere: o livrare de varenyky în schimbul acelor piese de plastic, pe care cineva din oraș le-ar putea produce cu o imprimantă 3D.

Tărâmul ferestrelor baricadate

În pat, apropierea frontului îmi aduce o tensiune cu totul specială. Cu o seară înainte, Kramatorsk a fost bombardat, chiar și presa internațională a vorbit despre asta, dar și Pokrovsk, care este mult mai mic și despre care nimeni nu a vorbit, a fost bombardat mult timp.

Podul distrus de la Irpin.

Mă trezesc gândindu-mă cum casa Victoriei și a lui Bogdan ar putea fi pusă la pământ într-o clipă de rachetele care cad tot timpul asupra regiunii.

Somnul este însă de scurtă durată. Pornim din nou la drum de îndată ce se luminează. În Kramatorsk este greu să găsești o fereastră care să nu fie baricadată.

Bombardamentul asupra gării din 22 aprilie 2022 a ucis șaizeci de civili și a rănit peste o sută. Cu două zile în urmă, însă, o rachetă Iskander a lovit un complex de apartamente cu un bilanț mai puțin răsunător, patru morți și opt răniți. Spre deosebire de racheta Kh-200 care a distrus clădirea din Dnipro, Iskander sunt rachete de precizie, probabil că rușii au introdus greșit coordonatele. În blocul de apartamente aflat vizavi de cel distrus, o fată stă pe pervazul unei ferestre. Ea trage perdelele de la fereastra spartă, apoi ridică resturile cu o mătură mică de sorginte. Când observă că o fotografiez, îmi face semn cu mâna, tristă.

O biserică ciuruită de gloanțe din Irpin. Foto: Foto: Paolo Giordano

Îi predăm generatorul de energie lui Andryi, un operator de drone, apoi lăsăm Kramatorsk în urmă. Sașko ne avertizează că este mai bine să ne ținem centurile desfăcute de aici încolo. Punctele de control se intensifică, până la sfârșitul zilei vom fi trecut prin cel puțin douăzeci dintre ele.

Lângă Bakhmut

Ajungem în apropiere de Chasiv Yar. Următorul oraș de pe hartă este Bakhmut, de câteva săptămâni epicentrul războiului. În momentul în care scriu aceste rânduri nu a căzut încă, dar este aproape încercuit, acum pare o chestiune de zile. După Bakhmut, este Soledar, deja cucerit de ruși. O energie întunecată pare să emane din acea direcție, dar știu că este doar o sugestie.

Tirurile de artilerie, în schimb, sunt autentice și continue. Zăpada din ultimele ore absoarbe totul, mai puțin sunetele. Ele se succed într-un ritm regulat, deloc frenetic, aproape somnoros în schimb, ca și cum ar trebui să dureze la nesfârșit.

Roman este aici pentru asta, pentru artilerie. Mă duce în vizită la lansatorul „lui” de rachete camuflat printre crengi. Un model vechi, de fabricație sovietică, incomod și, de asemenea, prost protejat, dar se vede că Roman s-a atașat de el. Pe de altă parte, în primele trei săptămâni ale invaziei a trăit în carlinga lansatorului, zi și noapte, alături de alți doi. Dormeau agățați de singurul scaun.

Problema este că muniția pentru acest tip de lansator de rachete este rară. Așteaptă cele noi pe care le-au promis aliații, dar cine știe când vor sosi.

Folosind gesturi cu mâna, Roman îmi explică faptul că în intervalul de timp dintre promisiunea mijloacelor militare și sosirea lor acolo, el și alții ca el mor în număr mare. Să mori, adaugă el cu un zâmbet, este totuși mai bine decât să fii luat prizonier. Tratamentul aplicat de ruși artileriștilor este bine cunoscut, pentru că nouăzeci la sută din pierderile lor sunt din vina lor.

Artileristul cu povești de profesor

Ne-a pregătit un prânz în curtea de alături. Măcar acum nu mai dorm în lansatorul de rachete. Ocupă case improvizate, se mută din două în două săptămâni pentru a nu fi localizați cu precizie. Mâncăm în picioare, în timp ce Roman îmi povestește despre slujba de profesor pe care a avut-o înainte de 24 februarie și despre luptătorii străini care se aflau acolo de ceva vreme: au făcut atât Afganistanul, cât și Irakul, dar au spus că au văzut cel mai rău în Donbas.

Prânzul pregătit de Roman. Foto: Paolo Giordano

Facem fotografii împreună și, când suntem pe punctul de a pleca, îmi dau seama că Roman ar vrea să mai stăm. După unsprezece luni din această viață, întreruptă doar de patru zile de concediu, el tânjește după o interacțiune umană diferită. Dar avem o întâlnire cu un soldat de infanterie, la Sloviansk. Infanterie? spune el. Recunoști infanteriștii după privirea lor.

Înțeleg ce a vrut să spună de îndată ce îi strâng mâna lui Taras. Are 40 de ani, vârsta mea, și exact acea privire. Înainte de 24 februarie, Taras lucra într-o companie internațională, călătorea, de fapt vorbea engleza.

În 2012 fusese transferat la Moscova. Nivelul de propagandă antiucraineană pe care l-a întâlnit acolo l-a șocat, și asta înainte de războiul din Donbas, înainte de revoluția Maidan, înainte de tot.

La televizor se vorbea în mod constant despre naziștii ucraineni, până într-acolo încât, după un timp, chiar și el a început să aibă îndoieli. Când se adresa copiilor săi în ucraineană în metrou, nerăbdarea rușilor era evidentă. Pregăteau deja acest război, îmi spune el acum. El îmi spune: Nu este vorba de ruși buni sau răi, ci de faptul că mințile lor au fost otrăvite prea mult timp.

Curățarea străzilor din Harkov după un bombardament. Foto: Paolo Giordano

„Mă simt cu cel puțin zece ani mai bătrân decât atunci când am plecat”

Taras nu avea nicio atracție pentru arme sau armată. Se eschivase de la serviciul militar și, având trei copii minori, ar fi putut continua să facă acest lucru chiar și după invazia la scară largă. În schimb, în dimineața zilei de 24 februarie, era la rând pentru a se înrola. De atunci a fost pe front. A ucis și i-a văzut pe ai săi murind mai mult decât poate suporta o minte sănătoasă, și este încă suficient de conștient pentru a recunoaște acest lucru.

Îmi povestește la prima mână ceea ce am aflat cu toții cu o oarecare neîncredere din mass-media: despre valurile de soldați ruși trimiși în față pentru a fi măcelăriți, doar pentru a pune piciorul în prag. Un cost uman pe metru liniar care nu are precedent decât în cele mai sângeroase bătălii din istorie. M-am săturat să îi omor, spune Taras cu o voce stinsă. Mă simt cu cel puțin zece ani mai bătrân decât atunci când am plecat.

Ruinele din Kramatorsk. Foto: Paolo Giordano

Acum două zile au pierdut mulți dintre ai lor. Nu au putut recupera cadavrele pentru că rușii au minat ei înșiși zona și cadavrele. Rostește toate acestea fără urmă de exaltare sau furie războinică, ci doar cu o mare oboseală și un sentiment sumbru de inevitabilitate.

Iată un om care obișnuia să facă lucruri normale în viața lui normală și care de un an de zile privește oameni murind și ucigând și dormind în gropi de noroi și care, până acum, și-a acceptat pe deplin chiar și propria moarte.

Când terminăm de vorbit, nu știu cum să-mi iau rămas bun de la el, nu știu ce să spun. Dar el nu așteaptă nimic de la mine. Pe măsură ce trec zilele, privirea lui tristă, de om terminat, va fi cea care îmi va aglomera mintea mai mult decât orice altă imagine stocată aici.

#Wagner

De-a lungul drumului spre Izyum totul este distrus. Epave de mașini și tancuri arse, case fără acoperișuri, ziduri ciuruite. La fiecare sută de metri, un semn indică prezența minelor și, din când în când, apare câte un Z negru, vopsit cu spray, desfigurat. Kilometri și kilometri ca acesta. După o vreme, peisajul de devastare devine monoton. Mă refugiez în telefon, conexiunea funcționează pe alocuri. Pe Telegram, sunt lansate campanii de strângere de fonduri pentru a cumpăra drone. Pe Twitter, hashtag-ul #Wagner este în trend.

Pe 1 aprilie 2022, Izyum a fost ocupat oficial de ruși, după o bătălie de o lună între malurile râurilor. Veștile din acel segment decisiv al frontului erau puține, fragmentate și înfricoșătoare. Dar după ocuparea rusă, asupra orașului s-a așternut un întuneric absolut, care a durat toată vara, până la contraofensiva din septembrie.

Iurii a fost printre primii soldați ucraineni care au intrat în Izyum eliberat: mi-a spus că a găsit atât de multe arme și muniții abandonate de ruși, încât a trebuit să aleagă pe care să le ia și pe care să le lase în urmă.

Trecem prin partea încă incredibil de locuită. O luăm pe un drum lateral acoperit de zăpadă și parcăm mașina la marginea unei păduri. Intrarea în păduri este interzisă, în ciuda faptului că zăpada neatinsă este atât de primitoare, dar Kateryna mă asigură că aceasta este deminată.

Mormintele comune de la Izyum au făcut mai puțină vâlvă decât cele de la Bucha, dar numai pentru că au venit mai târziu. La fel ca la Bucha, și aici au fost supraviețuitorii cei care au indicat zona gropilor, singura în care rușii au permis ca morții să fie îngropați, rapid, înveliți cel mult într-o pătură. Sute de corpuri au fost exhumate. Le-au luat pentru identificare, așa că ceea ce găsim acum în pădurea de pini este o întindere de gropi goale și dreptunghiulare, tăieturi întunecate în zăpadă cât vezi cu ochii, fiecare cu o cruce de lemn numerotată în interior. Este seară, lumina este suficientă pentru a face câteva fotografii, dar niciuna care să ne dea o idee despre amploarea cimitirului. Înapoi în mașină, scriu doar: „Verificați dacă într-adevăr tuberculoza se răspândește în Izyum”. Notițele mele devin din ce în ce mai subțiri, comentariile dispar cu totul. Până acum notez doar informațiile goale.

Să ajungi la Kharkiv după aceea pare imposibil. Găsim drumul baricadat brusc, fără avertisment, o luăm pe un drum lateral și mergem pe el până când ne dăm seama, din cauza zăpezii și a resturilor, că nu este deloc o idee bună. Ne ia un sfert de oră doar ca să ne întoarcem, pentru că ambele părți ar putea fi minate. Sunt pe punctul de a avea o cădere nervoasă. Ne trezim prinși între trei puncte de control care ne trimit înapoi unul la altul, până când reușim să găsim variantele de deviere. Când intrăm în Kharkiv, aproximativ două ore mai târziu, nu mai e mult până la stingerea luminii. Orașul este în întuneric, pentru o schimbare. Monoliții sovietici defilează unul după altul, negri, încă le simt măreția. Kharkiv avea aproape un milion și jumătate de locuitori înainte de 24 februarie, dar se estimează că opt sute de mii au plecat în primele câteva săptămâni. Unii se vor fi întors între timp, dar nu suficient pentru ca orașul să nu pară gol.

La mustață, reușim să cumpărăm niște mâncare la pachet și să recuperăm cheile unui apartament. Tanya, care ne-a găsit această locuință, ne sfătuiește să nu ne speriem prea tare de sirene, sunt foarte puternice și ar putea porni în orice moment: nouă seara și patru dimineața sunt orele preferate de ruși pentru bombardamente.

Așa cum a prezis, sirena sună de două ori în cursul nopții, dar eu aflu abia dimineața, pentru că m-am îndopat cu somnifere. Exploziile din oraș de la ora opt și jumătate, însă, le aud foarte bine: două, apropiate una de alta. Un sunet care vibrează pe frecvențe joase, nu doar din spectrul acustic, ci și – mă gândesc acolo și atunci – din cel sufletesc.

Vizitarea unui mormânt în cimitirul Lychavik din Lviv. Foto: Paolo Giordano

Eu și Sașko terminăm de făcut cafeaua instant, apoi rămânem în hol cu Kateryna, așteptând. Mi se pare cel mai sigur loc din casă. Tocmai când era nevoie, sirena nu s-a mai declanșat. Iată un alt dezavantaj al faptului de a fi atât de aproape de graniță: de multe ori, bombele ajung înainte de alarmă. Pe harta de alertă, regiunea Kharkiv este roșie, dar în câteva minute se aprinde tot estul Ucrainei. Ca să treacă timpul, răsfoiesc e-mailurile: „New York Times” a decis să întrerupă buletinul său informativ despre război, pentru că acesta a depășit deja orice previziune și, mai ales, nu se întrevede niciun sfârșit. A venit timpul, pe scurt, să îl tratăm ca pe ceva normal. Și astfel, noi aproape că am rămas fără rezerve de atenție, Ucraina rămâne fără muniție pentru lansatoarele de rachete, dar Rusia nu a rămas fără rezerve de rachete de lansat și de oameni de trimis pe front, și nici fără voința de a face acest lucru.

Rachetele Kh-200 au lovit o universitate și clădirea rezidențială din spatele ei. Când ajungem la fața locului, activitățile de recuperare sunt deja în curs de desfășurare. Personalul specializat și civilii curăță molozul, mătură, cară oale de supă.

Universitatea este situată într-o zonă centrală și bogată a orașului: la un bloc distanță, de exemplu, se află un magazin Bang & Olufsen (producător de boxe și căști premium, n.red.). Din fericire, este duminică, iar bilanțul final va fi de doar cinci răniți. Între timp, printre oamenii care se înghesuie la locul faptei, nu detectez nici măcar o expresie de furie sau descurajare, ci doar o hărnicie ieșită din comun, atât de mult încât, după un timp, mă simt că le stau în cale.

Ne urcăm înapoi în mașină. În afara orașului, trecem pe lângă un lac înghețat, presărat cu oamenii care patinează, se joacă, pescuiesc, dar eu mă feresc de această privire rapidă idilică de iarnă, ca și cum imaginația mea ar fi fabricat-o.

La Kiev, în camera de hotel funcțională, confortabilă și curată, cele șaptezeci și două de ore anterioare se precipită asupra mea. Mă copleșește, mai presus de toate, recunoștința oamenilor pe care i-am întâlnit, recunoștința lui Roman și Taras și a celorlalți soldați de pe front pentru simplul fapt că am ajuns acolo: un paradox. Iată o diferență substanțială, de care nu ar trebui să facem abstracție niciodată: Ucraina aparține acelei părți a lumii care vrea să se arate, de la început repetă veniți și vedeți, veniți la Mariupol, veniți la Bakhmut, veniți la Kherson, veniți la Bucea. Regimurile iliberale, ca și Rusia, trebuie să-și păstreze secretul mai presus de tot și de toți.

A doua zi dimineață, Tanya ne scrie că pe drumul bombardat din Kharkiv a fost deja pus asfalt nou. Mă hotărăsc să mă agăț de mesajul ei, de posibilitatea de reconstrucție pe care o transmite. Reconstrucția în Ucraina are loc într-adevăr, în mod dispersat și inegal, dar are loc. Restaurantul în care luăm prânzul, „Otamansha”, pare neatins, deși rușii au luat totul: computere, vase, oale, mobilă, televizoare, provizii alimentare, chiar și sare. Acum războiul nici nu pare să fi trecut.

Podul aruncat în aer din Irpin, de pe care a avut loc o evacuare disperată în martie, este încă în aceeași stare, dar o companie turcă finalizează unul nou lângă el. Intenția este de a restabili legătura cât mai curând posibil, lăsând podul distrus ca memorial. Nu toată lumea este de acord, nu toată lumea vrea să aibă iarna din 2022 în fața ochilor pentru totdeauna. Întreaga zonă de la vest de Kiev se află pe această culme între conservarea ororilor și restaurarea accelerată, ceva riscă să se piardă în acest proces. Dar noile clădiri sunt și o prefigurare a ceea ce ar putea arăta din nou, mai devreme sau mai târziu, satele din est prin care am trecut ieri.

În ciuda eforturilor mele, colecția de clădiri pe jumătate distruse și carbonizate este nesfârșită, îmi provoacă greață. Borodyanka deține recordul de devastare. În primul complex rezidențial bombardat, care se ridică în cele nouă etaje ale sale ca un dinte putred și care, din anumite motive, arată deja ca un artefact antic, rușii au împiedicat salvarea supraviețuitorilor.

Cei care au fost acolo spun că i-au auzit strigând de sub dărâmături zile întregi. Furia rușilor este evidentă, anormală, irațională: au distrus din pură plăcere, trăgând din tancuri, dând foc. Și totuși, a existat, de asemenea, o intenție lucidă în demersul lor. O poți percepe în încăpățânarea specifică împotriva casei de cultură din Irpin, cu fațada sa albastră ca cerul, cu frizele și coloanele sale istorisite – cel puțin la un moment dat.

Acum acoperișul este în bucăți, scena dezgolită, există găuri de gloanțe peste tot. Ucrainenii urmăresc de luni de zile recunoașterea invaziei rusești ca genocid, este o recunoaștere greu de obținut la nivel internațional, dar nu există nicio îndoială, venind aici, că rușii au o intenție specifică de a le șterge cultura. Altfel, de ce ar fi împușcat în cap statuia poetului Taras Șevcenko? De ce, dacă nu ca un simbol al execuției sumare a întregii culturi ucrainene? Există un nume specific pentru acest tip de crimă?

Categoria de opresiune colonială nu se potrivește pentru a interpreta istoria Ucrainei, cu atât mai puțin acest război, deoarece ne pune automat într-o poziție morală mai incomodă, și totuși, după toate probabilitățile, este exact cea care trebuie folosită.

***

Chiar și în seara în care plec din Kiev nu există curent electric. Călătoria cu trenul de noapte până la Przemysl, primul oraș polonez, durează nouă ore, dar mai stăm la bord încă trei ore. Poate o problemă la graniță. Îmi imaginez că ar putea fi vorba de vecinul meu, care va avea 20 de ani și care, sub legea marțială, nu ar putea trece granița. Le-a arătat polițiștilor de frontieră un pachet de documente ștampilate. Aceștia se duc și se întorc, poate puțin convinși, dar fără ca el să dea vreun semn de nerăbdare.

În scurt timp sunt la Cracovia. Mai am multe ore de pierdut înainte de zborul meu. Kateryna mă întreabă cum decurge călătoria chiar în timp ce încerc să negociez cu sentimentul de vinovăție că am plecat – o vină pe care o știu nefondată și totuși persistă. Îi răspund că totul este în regulă. Reduc la tăcere grupurile de alerte aeriene de pe Telegram, dar fără să le șterg. Este încă dimineață, caut un loc pentru micul dejun. Sarcina îmi distrage atenția de la gândul la locuri și oameni. Îmi acord suficient timp pentru a zăbovi. Am tot timpul pe care îl vreau aici: aici unde timpul încă există, aici unde totul este încă liber.

Citeşte și prima parte a reportajului: EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA. Călătoria unui scriitor italian pe frontul ucrainean: „Pe piatra funerară a unui soldat de 20 de ani se află o sticlă de whisky și una de Coca-Cola”

