REPORTAJ. „Să scapăm odată de nebunia asta". Maratonul Vaccinării i-a scos noaptea din case pe tinerii timișoreni

Maratonul Vaccinării, o inițiativă a Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, la care au fost mobilizați peste 500 de voluntari, de la medici până la studenți la medicină, a început vineri, iar „în blockstart” au stat peste 200 de oameni, care au format cozi mai ceva ca la supermarketuri în preajma sărbătorilor.



Până la ora 21, în cinci ore, la centrul temporar de vaccinare au apucat să se vaccineze 831 de oameni. Iar până la miezul nopții au fost imunizate peste 1.000 de persoane.

Bogdan, un student cu termometru

Au venit la Centrul Regional de Afaceri oameni de toate vârstele, dar tinerii au fost totuși majoritari. Bogdan este student la medicină și a stat ore bune cu termometrul în mână, la intrare.



„Am văzut și oameni buni și oameni irascibili, nu aveau răbdare. Spre seară, după 20-21, lucrurile au luat o întorsătură bună. Am fost între oameni, să-i liniștesc, a fost destul de complicat. Am văzut și tineri, am văzut și bătrâni, mi-a dat o speranță că totuși lumea înțelege faptul că salvarea este prin vaccinare”, spune Bogdan, unul dintre sutele de studenți voluntari de la Maratonul Vaccinării.



Oamenii își așteaptă rândul la vaccinare

În timp ce Bogdan povestea despre ziua lui, pe „ușa vaccinaților” a ieșit o femeie în vârstă, care și-a făcut cruce, apoi o femeie care a recunoscut că se teme de reacțiile adverse: „Mă, să știi că m-a luat amețeala așa”.

Convins de Maraton

Un bărbat de 67 de ani a recunoscut că Maratonul Vaccinării l-a convins să se imunizeze.



„Am venit să mă vaccinez că așa e normal. Dacă a luat amploare mondială acest virus și este o oportunitate, de aceasta am venit. Am venit cu buletinul, dacă nu era organizat așa cum este, probabil că nu mă vaccinam”, ne-a spus Marcel Taraș.



Tinerii au venit pe înserat



După lăsarea întunericului, în centrul temporar de vaccinare de la CRAFT nu a mai fost așa aglomerație, dar au venit mai mulți tineri, lucru remarcat și de medici. Au avut liber la vaccinare de la 16 ani, cu o hârtie de la părinți.

Sara a fost unul dintre adolescenții care abia așteaptă să se termine pandemia. A vrut să se imunizeze pentru că a considerat „că e o alegere bună”.



Cristi are 20 de ani și a mers la Maratonul Vaccinării pentru că trebuie să plece în Cipru, cu Erasmus. „Vreau să scapăm odată de nebunia asta”, spune tânărul.



Un tânăr care va pleca în Cipru a venit să se veccineze anti-COVID

La 26 de ani, Bogdan spune că nu s-a grăbit la vaccin, dar i-a plăcut organizarea de la „maraton”.



„Cred că e mai bine să vezi cum se desfășoară lucrurile decât să te arunci cu capul înainte. Mi se pare super civilizat ce au făcut aici, cred că dacă făceau toți lucrul ăsta de la început sunt ferm convins că lucrurile decurgeau altfel”, ne-a spus tânărul.



Iustina, 20 de ani: „Vreau să fiu un exemplu și pentru familia mea”



Iustina nu s-a înghesuit nici ea la vaccinare până acum, așa că a profitat de campania pusă la cale de medici. Vrea să fie și un exemplu pentru părinți și rude.



„Mi se pare mult mai ușor la maraton, vreau să fiu un exemplu și pentru familia mea, că sunt așa cam evazivi în legătură cu vaccinul și aș vrea să îi îndemn să meargă și ei. Am încercat să mă programez, recunosc că am vrut Pfizer, la un moment dat nu mai erau locuri și am lăsat-o pe altă zi. Recunosc că maratonul e mult mai ușor”, ne-a spus tânăra de 20 de ani.



Simona ieșea cu adeverința de vaccinare în mână. Ne-a mărturisit că până acum nu a avut curaj, dar are nevoie de „siguranță”.



Medicul Dorel Săndesc: „Trebuie să ai și un pic de nebunie ca să încerci așa ceva”



Pe medicul Dorel Săndesc, președintele asociației care a pus la cale maratonul, l-am găsit cu zâmbetul pe buze. Se vedea că zâmbește chiar dacă a purtat masca de protecție pe față.



Medicul Dorel Săndesc, la maratonul de vaccinare

„Asta a fost surpriza extraordinară a acestui maraton, când am văzut cozile atât de mari am fost fericit. Groaza noastră era să nu fie pustiu, după un efort atât de mare. Avem peste 500 de voluntari care au venit aici cu tot sufletul, în timpul lor liber, ar fi fost trist pentru noi și pentru comunitate, să vedem că nu putem resuscita spiritul de pro-vaccinare care să lupte pentru libertate”, ne-a mărturisit Săndesc.

Am avut emoții, foarte multă lume a fost puțin sceptică, dar trebuie să ai și un pic de nebunie ca să încerci așa ceva.

Medicul Dorel Săndesc:

„Autoritățile au lăsat-o foarte moale cu comunicarea”



Dorel Săndesc, care este șeful secției ATI din cadrul Spitalului Județean Timișoara, crede că medicii trebuie să comunice cu oamenii, iar autoritățile nu prea reușesc să mai facă acest lucru.



„E nevoie de comunicare cu oamenii, s-a făcut foarte puțină comunicare în ultimul timp. După o primă campanie oficială care a fost cam rece, un pic cam prea oficială și prea triumfalistă, autoritățile au lăsat-o foarte moale cu comunicarea, probabil și pe fondul pierderii credibilității la care asistăm”, spune medicul.



Peste 1.500 de persoane s-au imunizat cu serul Pfizer în prima zi și noapte din Maratonul Vaccinări la Timișoara

„Îmi place să cred, continuă Săndesc, că faptul că noi am făcut-o din suflet a contat, oamenii simt lucrul ăsta. Apoi faptul că noi am făcut-o voluntar, cred că și asta a contat. Rolul societății civile este extraordinar de mare. Într-o perioadă de criză, de lipsă de încredere în autorități, iată că societatea civilă poate să preia această misiune și să obțină rezultate mult mai bune decât autoritățile. Dacă această acțiune ar fi fost organizată numai de autorități, nu cred că avea acest rezultat, cu tot respectul”.

Cozi ca în Israel

Medicul spera ca până la finalul Maratonului numărul persoanelor vaccinate să se apropie de numărul total al dozelor disponiblie – 13.000.

Coadă la vaccinarea anti-COVID

„Este și o mândrie pentru Timișoara, că marșează la o asemenea inițiativă. Am văzut acele cozi așa cum le-am văzut în Israel. Campaniile trebuie să fie mai deschise, cât mai relaxate, acum vedem cât de important a fost să permitem vaccinarea doar cu buletinul”, a conchis medicul Dorel Săndesc.

Membrii trupei Cargo, vaccinați, urmează motocicliștii

La Maratonul Vaccinării s-au imunizat și membrii trupei Cargo, care l-au pierdut pe colegul lor Adi Bărar din cauza Covid-19.

Sâmbătă, la prânz, și-au anunțat prezența la CRAFT și motocicliștii din Timișoara Bikers, dar și caricaturistul Ștefan Popa Popas, precum și o parte din pacienții ATI de la Timișoara, care au scăpat de Covid-19.



Până la miezul nopții, la linia de sosire de la Maratonul Vaccinării au ajuns 1.055 de oameni. Startul s-a dat vineri, la ora 16, iar în prima zi și prima noapte s-au vaccinat însă peste 1.500 de persoane, dintre care 305 pe timpul nopții.



Imunizări se fac trei zile și trei nopți, până luni dimineață, la ora 8. Sunt 30 de fluxuri deschise la CRAFT, iar sâmbătă dimineață s-a format iar coadă.



Rapelul se face în trei săptămâni, în condiții asemănătoare, la Sala Olimpia, care este vizavi de CRAFT.

