REPORTAJ | Pe urma celor 129 de voturi verzi pe pereți pentru UDMR, în Videle, Teleorman. Localnic: „Unguri nu știu, nu cunosc, dar chinezi avem destui!”

Dacă la europarlamentarele din 2019, Uniunea obținea 669 de voturi în Teleorman, acum a obținut 1.108 voturi. Asta, ținând cont că în tot județul trăiesc 22 de etnici maghiari, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. O analiză publicată în Libertatea subliniază că, pe lângă Teleorman, și alte județe din Oltenia au contribuit cu voturi la scorul general al UDMR.

În Videle, Teleorman

„Avem de prin Ardeal veniți aicea”

La Videle, oraș cu 10.107 locuitori, dintre care nici unul nu s-a declarat maghiar la ultimul recensământ, UDMR a strâns 129 de voturi. Cele mai multe dintre acestea, 110, au venit de la secția amenajată la Casa de Cultură recent renovată și situată în zona centrală, pe strada Florilor.

La Primărie, un angajat de la Biroul de Urbanism ne spune: „Noi nu avem date, de la INS ne-au informat doar că a scăzut populația orașului. Nu știm câți etnici maghiari sunt în oraș. Nu știm nici dacă UDMR a avut voturi, că noi am trimis sacii sigilați la județ”.

Primăria orașului Videle

„Trebuie să fie voturi din alea nule, au ștampilat peste tot și așa au pus ștampila și pe UDMR”, iată o ipoteză lansată de un pensionar, „născut, crescut în Videle”. Pe o bancă din Parcul Orășenesc, bărbatul de 70 de ani și un prieten de-al lui încearcă zadarnic să dezlege misterul voturilor „verzi”.

„Unguri nu cunosc, dar avem de prin Ardeal veniți aicea. Eu sunt dintr-o comună de lângă Videle, dar am cumpărat apartament și am votat aicea. Am votat cu PSD. Au fost cinci hârtii de vot, am pus ștampila pe toate la PSD, altceva nu mai știu”, răspunde prietenul. „Parcă era unul ungur, cu un picior de lemn, mai demult. Acuma nu mai știu”, completează pensionarul.

Pe o bancă din Parcul Orășenesc, doi bărbați vorbesc despre voturi

„Parcă era una, Mariana”

La piața din Videle, care se revarsă cu suluri de mușama, căni de ceramică, tigăi și rochii de vară până pe trotuar, un domn cu sacoșele pline își amintește că da, un fost director al liceului din Videle era ungur. Se numea Iacob Emeric. I-a fost șef și fostului premier Viorica Dăncilă, pe vremea când aceasta era profesoară.

„Un om foarte distins, învățat, foarte bun profesor. Acum s-a pensionat și a rămas în oraș, la noi”, povestește domnul cu sacoșele. Sunt mai mulți comercianți decât clienți în fața tarabelor. Cel mai mare succes îl are mașina de înghețată, singurul loc unde se stă la coadă.

La o scară de bloc, pe băncile umbrite de bolta de viță, am descoperit o ardeleancă în Teleorman. „Am venit din ‘73, de când ne-am luat, aici. Părinții lui nu l-au lăsat să vină după mine în Bistrița. Așa am ajuns în Videle. Soarta”, explică femeia cu păr alb, tuns scurt, și ochelari cu rame groase. Soțul ei, în maiou și pantaloni scurți, râde cu toată gura. „Acum mergem în vacanță la Bistrița, foarte frumos acolo, viață bună”, spune el.

„Unguri nu știu să fie în Videle. Parcă era una, Mariana, care stătea în spate. Avea un câine negru, mare”, continuă femeia. „N-am mai văzut-o de ceva vreme”, intervine soțul. „Înseamnă că nu mai stă aici”, conchide soția. „Dar chinezi avem destui, au magazine. Au migrat din «Europa», de la București, când s-a închis «Europa». Și unii s-au căsătorit cu fete de la noi”.

„Avem chinezi, avem și nepalezi. Lucrează la parcul fotovoltaic, la ieșirea din oraș”, garantează un vecin al celor doi, ieșit cu copilul la aer.

Magazin chinezesc la ieșirea din oraș

„Sunt muncitori dislocați aicea, e schelă, e petrol”

În Videle, deși depopulat, a pierdut 1.401 locuitori față de ultimul recensământ, străzile sunt pline de mașini, iar traficul e aglomerat. Pe terenul din fața unui bloc, un bărbat se oprește din trebăluitul de pe lângă o mașină. Unguri nu știe, n-a văzut.

„Unguri or fi, dar eu sunt mereu plecat după marfă, nu umblu prin oraș”, se scuză el. Are un magazin cu de toate, la parter, iar în fața blocului ține un atelier de reparații auto sub cerul liber. „Au venit cei de la primărie și mi-au pus în vedere să strâng gunoaiele, să nu se vadă urât”, adaugă omul, întorcându-se la ale lui.

Un cuplu între două vârste, legănând pe brațe ea, un PET dolofan de bere, el, o pungă cu pâine, ne îndrumă spre „nea Vali”, polițist. „Că el sigur știe”. „E schelă, da? E din asta de petrol aici. Și sunt mulți muncitori dislocați pe-aicea din țară, da? Sigur au votat pe-aicea băieții. Sunt o grămadă pe la cămin, pe la pensiune… Ba nu e pensiune, că e în regim hotelier. Sigur, sigur, sunt mulți muncitori dislocați pe-aici prin Videle. Și nu numai prin Videle, prin regiune. E petrolul. Și sunt foarte mulți muncitori veniți aici, da? Și-or fi votat. Păi, normal”, susține polițistul.

La cele două unități de cazare, unde stau muncitorii „dislocați”, primim asigurări că nu e nici un ungur pe lista de la recepție. „Acum vreo doi ani, da, am avut niște muncitori din Satu Mare, dar tot români. Acum nici schela nu mai merge. S-au mai stricat treburile. Vin muncitori din Moldova, din Brăila, din Buzău, din Galați, din Vrancea. Nu vin deloc din Ardeal”, explică administratorul uneia dintre pensiuni.

Lângă gara din oraș, sunt aliniate, pe două flancuri, mașinile navetiștilor. Oamenii se grupează mai mulți la o mașină, să economisească benzina dus-întors, pentru București, aflat la 67 de kilometri. În Videle, companiile petroliere, cele cu „schela”, vin cu muncitorii lor, iar alți angajatori pe termen lung nu sunt prin zonă.

Pe ce se duce pensia doamnei învățătoare

La Videle, au locuit Viorica Dăncilă, fostul ministru de interne Carmen Dan și fostul primar al Capitalei Adriean Videanu. „S-au ridicat pe ei, dar n-au făcut nimic, nimic pentru oraș, au avut numai grija lor cât au fost la putere”, acuză un bărbat care așteaptă microbuzul.

Vila familiei Videanu e amplasată lângă o biserică aurie, impunătoare, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi. În apartamentul lui Carmen Dan, locuiește fiul acesteia, iar apartamentul de 4 camere al doamnei Dăncilă s-a vândut, recent, contra sumei de 53.000 de euro.

„Am fost 42 de ani învățătoare în Videle, nu știu să trăiască maghiari pe aici”, spune surâzând o doamnă cu părul tuns drept, franțuzește, îmbrăcată de duminică. Atât de mult a iubit să trăiască lângă copii, încât a și înfiat unul, o fetiță. Acum e mare, la casa ei. „Dar chinezi să știți că avem stabiliți aici. Le-ați văzut magazinele? Au o mulțime de lucrușoare, care mai de care. Acolo se duc pensiile noastre”, râde doamna cea elegantă.

Două tinere care au fost observatori la vot, din partea PNL, insistă că voturile pentru UDMR în Videle sunt neverosimile. Își sună prietenii, de asemenea foști observatori, să se intereseze dacă în secțiile lor s-au prezentat maghiari la urne. „La mine la secție n-au fost. Și prin oraș nu am auzit să trăiască unguri. Știu cam tot ce se întâmplă, sunt la curent cu noutățile. Iar despre UDMR – ce să zic, nu discută nimeni. Văd că au avut și ei observatori, dar luați de aici, din Videle, români”, declară una dintre fete, cercetându-și telefonul.

Cele două tinere care au fost observatori la vot

„Voturi de la români”, decise de partid

Unele străzi din Videle sunt proaspăt asfaltate, semn că lupta pentru primărie s-a dus și pe ultima sută de metri. În ciuda heirupului administrativ, Nicolae Bădănoiu, de la PSD, edil din 2012, a pierdut, la o diferență de 800 de voturi, în fața liberalului Cornel Gogan.

Primul gest al primarului nou ales a fost să intre în greva foamei, la poarta spitalului din Videle, cerând demisia managerului. „Da, așa e, a fost aici, dar acum câteva zile. A stat în curte, apoi a plecat”, confirmă portarul. Firește că a plecat. Prin tradiție, indiferent de etnie, cine se ridică la putere din Videle nu face foamea nici măcar simbolic.

Un lider al UDMR a argumentat că partidul „a primit voturi și de la români”, „pentru că nu avem numai un discurs etnic”. Cel mai probabil, după cum puncta și analiza Libertatea, e vorba de un calcul făcut pe deasupra capetelor alegătorilor, în scopul rotunjirii scorului UDMR.

Un calcul la fel ca atâtea altele care au survolat electoratul din Videle, cum ar fi acela că orașul are nevoie de un stadion de 1,7 milioane de euro, deși nu mai are echipă de fotbal. Din exact același motiv clarvizionar, orașul are nevoie să fie reprezentat de UDMR în Parlamentul European, deși nu are locuitori de etnie maghiară.

