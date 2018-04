Comandantul unui echipaj de stingere incendii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova este dovada vie că în viață oamenii pot să facă absolut tot ce-și propun, dacă sunt hotărâți să-și urmeze visul. Pompierul care stinge incendii și salvează vieți este, în timpul liber, pictor de icoane. Iar lucrările sale rivalizează cu succes cu cele ale profesioniștilor adevărați, deși salvatorul spune că pentru el pictura este doar un hobby și nu a făcut niciodată studii în domeniul artei, el absolvind un liceu la Real și Facultatea de Drept.

Plutonierul major Dan Ioan, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, uimește pe toată lumea cu un talent pe care nu multă lume îl are. Salvatorul de vieți, care de 11 ani lucrează în cadrul sistemului pentru situații de urgență, a activat pe un echipaj SMURD, iar acum conduce un echipaj de intervenție la incendii, însă, în timpul liber, din mâinile sale ies adevărate opere de artă. El pictează, iar pictura sa de suflet este cea bisericească. Cei care îi văd lucrările cu greu ar crede că sunt făcute de un amator, care nu are niciun fel de studii în domeniu.

Ofițerul și-a descoperit pasiunea pentru pictură pe la 12 ani, când a început să-și pună sufletul pe foaia de desen. Tot pe-atunci, un văr care este artist și care acum lucrează în străinătate a văzut ce har avea copilul de la acea vreme și i-a dat primele îndrumări în tainele picturii. Își amintește și acum prima lucrare: un peisaj. Apoi, ca să-și testeze talentul și să-și formeze mâna, și-a impus singur provocări: a făcut reproduceri după lucrări de Grigorescu sau Van Gogh.

Dan Ioan nu a mers însă niciodată la o școală de artă și nici nu a făcut cursuri în acest domeniu. A urmat un liceu la profilul Real, iar apoi Facultatea de Drept. În toți anii de studii, nu a renunțat însă niciodată la marea sa iubire, pictura. Iar când a avut ocazia, a intrat într-o echipă de artiști care realizau picturi bisericești.

Așa a ajuns ca alături de alți pictori și de un șef de echipă să lucreze pe schelă, pe un șantier de pictură bisericească al Patriarhiei Române, la realizarea picturii unui lăcaș de cult din Câmpulung Moldovenesc. Acolo, “la perete”, după cum spune el, a învătat adevăratele taine ale picturii.

”Când am început să lucrez pe acel șantier am învățat cel mai bine. Acolo, la perete, am învățat cum se combină cel mai bine culorile, cum se fac portretele”, spune pompierul artist.