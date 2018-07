Timișoara s-a umplut de culoare în aceste zile, la cea dea 29-a ediție a Festivalului Inimilor. A fost cuprinsă de aerul de sărbătoare internațională a folclorului, cel mai apreciat moment fiind o paradă a tuturor artiștilor implicați în festival. Pe scena din Parcul Rozelor au evoluat zeci de ansambluri venite din 12 țări, care aduc un strop de energie în viața cotidiană a timișorenilor.

În 1990, în momentele imediat următoare Revoluției Române din Decembrie, a luat ființă Festivalul Inimilor. Numele i-a fost atribuit în semn de omagiu pentru cei care s-au jertfit în Decembrie 1989. În timp, festivalul a devenit un reper al folclorului mondial și un element important de identitate a Timișoarei.

Toma Frențescu, coregraful Ansamblului „Timișul” și unul dintre fondatorii evenimentului, se ocupă de partea artistică a festivalului încă de la prima ediție.

„Din 1990, acest festival a creat poduri culturale între comunitatea noastră și cele care au venit la festival. A fost un real ambasador al orașului chiar în momentele de după 1989, când multe din instituții nu aveau o imagine agreată în străinătate. A făcut ca Timișoara să fie activă în rețeaua de festivaluri folclorice internaționale CIOFF. A făcut cunoscută cultura noastră folclorică în mediul internațional. Dacă la prima ediție am avut doar trei grupuri din străinătate și șase grupuri românești, la ediția din acest an avem 32 de ansambluri folclorice, dintre care 12 din străinătate”, spune Toma Frențescu.

Directorul Casei de Cultură a Timișoarei, Pavel Dehelean, spune că Festivalul Inimilor din Timișoara a ajuns cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, fiind cuprins încă de la prima ediție în calendarul anual al manifestărilor Consiliul Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice CIOFF.

„Dacă la primele ediții trebuia să facem eforturi și intervenții nemaipomenite pentru a aduce formații cât mai valoroase, am ajuns ca la ultimele ediții să selectăm cu exigență participanții, care se înscriu în număr tot mai mare, și să-i programăm cu un an sau doi înainte”, afirmă și Pavel Dehelean.

Unul dintre fondatori este Henri Coursaget, fondator și al CIOFF, care a venit în 1990 pentru a supraveghea fiecare detaliu.

„Cred că realizarea Festivalului Inimilor la Timișoara a fost un moment important din viața CIOFF, odată cu venirea președintelui fondator Henri Coursaget în acele zile în România, demonstrând ce înseamnă organizația noastră, lupta pentru pace în lume, întâlnirea între culturi și împărtășirea valorilor fraternității. Festivalul dumneavoastră a crescut foarte mult și a devenit unul dintre reperele importante ale rețelei COIFF. Aproape 30 de ani au trecut și e întotdeauna necesar să proclamăm cu voce tare și clară în întreaga lume acest spirit de cultură a păcii pe care dorim să îl transmitem din generație în generație mulțumită rețelei de peste 350 de festivaluri asemănătoare celui de la Timișoara”, adaugă Philippe Beaussant, președinte CIOFF. Organizația pe care o reprezintă coordonează astfel de festivaluri în mai mult de 115 țări.

Pita cu untură, pita de Pecica și tradiționalii mici, printre preferințele participanților

Am fost și noi la festival și am găsit o mulțime de zâmbete. Iubitori de folclor au mers în Parcul Rozelor, gazda manifestării de 29 de ani, și au urmărit cu admirație zecile de ansambluri participante. Am vorbit chiar și cu câțiva dansatori, care s-au declarat fascinați de ce au găsit în Timișoara.

„Grupul nostru este prezent pentru a doua oară în România și pentru prima dată în Timișoara. Ne simțim foarte bine, oamenii sunt amabili, orașul este impecabil și foarte frumos, iar mâncarea tradițională românească este grozavă. Ne simțim privilegiați să fim parte din Festivalul Inimilor, am impresia că participă tot orașul, totul este foarte bine gândit, ne dorim să revenim și în anii următori”, spune Yolanda Gonzales Alonso, director Ansamblul Estampas de Mexico del TEC de Monterrey Campus.

Grupul profesionist de dansuri populare Imereti și corul de muzică popular Kakhori din Georgia au fost la fel de fascinați de Timișoara.

„Când am auzit că festivalul este organizat de CIOFF și UNESCO, am decis cu mult entuziasm să venim la Timișoara. Suntem mândri să prezentăm obiceiurile și tradițiile noastre publicului călduros de aici. Grupul nostru de dansuri a luat ființă în 1973, iar de atunci numeroși dansatori i-au trecut pragul”, adaugă Gocha Chankvetadze, coregraf și director din Georgia, dansator timp de 34 de ani în grupul profesionist de dansuri populare Imereti.

Festivalul Inimilor a fost programat anul acesta în perioada 4 – 8 iulie. A adus la Timișoara spectacole de pe tot mapamondul, din țări precum Bulgaria, Georgia, Italia, Mexic, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria. România a fost reprezentată de mai multe ansambluri, din Craiova, Târgu Mureș, Tulcea, Timișoara, Oradea, Arad, Reșița, Bistrița, Caransebeș, Sânnicolau Mare, Tormac, Giroc, dar și de colective ale minorităților.

Cel mai așteptat moment al festivalului a fost parada ansamblurilor. Sute de curioși s-au adunat să-i vadă dansând și cântând pe străzile orașului. Oamenii s-au înghesuit, ca în fiecare an, să surprindă în imagini culoarea și bucuria festivalului. În Parcul Rozelor, i-au așteptat și comercianți, cu bucate tradiționale românești, dar și de pe alte meleaguri. Pita cu untură, pita de Pecica, renumită în Banat, dar și tradiționalii mici au fost preferatele participanților.

„Festivalul Inimilor este multiculturalitate pură, însoțită de excelență artistică, iar din acest punct de vedere dezvoltarea sa în Timișoara, oraș intercultural prin construcție și devenire, este naturală. De-a lungul celor aproape 30 de ediții, Festivalul Inimilor a găzduit formații folclorice din peste 100 de țări, formații ce au performat în fața a sute de mii de spectatori”, spune și Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei.

Pentru că este în CIOFF, fiind primul eveniment din România în acest calendar, Festivalul Inimilor se desfășoară sub patronajul UNESCO. Cei din administrația publică locală cred cu tărie că acest festival este un atu al Timișoarei și unul dintre elementele decisive în alegerea orașului drept Capitală Culturală Europeană în 2021.