REPORTAJ. Școala colorată din Țara Moților, renovată de copii și săteni, are 6 elevi și 10 preșcolari. „Cei mici au pictat, adulții au făcut restul”

Munții Apuseni pot fi împărțiți în zone turistice și părți mai puțin bătute de vizitatori. Zona Poiana Vadului intră în a doua categorie. Și asta și pentru că e fixată în prelungirea unei văi eclipsate de cele paralele. La nord, e cea a Arieșului Mare, cu Scărișoara cap de afiș, la sud e fosta comună Vidra de Sus, unde se află Muntele Găina, cascada Pișoaia și casa memorială Avram Iancu.

Din centru, unde altitudinea medie e circa 750 de metri, se ajunge la case cocoțate pe coame la peste 1.000 de metri. La unele a ajuns și asfaltul. Straturi de poieni, acoperișuri și grădini, toate la mansarda pădurii.

Cu o singură pensiune și 10 cătune înșirate pe dealuri, Poiana Vadului are o școală centrală și încă două mici, strict pentru copiii „de sus”. O a treia a fost închisă pentru anul școlar 2023-2024. Rămăseseră doar doi copii, care vor fi aduși cu microbuzul „în vale”.

Libertatea a vizitat cele trei clădiri miercuri, 6 septembrie, când se făceau ultimele retușuri atât în clasele pentru preșcolari, cât și la clasele elevilor mari.

Cum s-au pregătit școlile din Apuseni de începutul școlii?

Prima oprire e jos, în vale, la școala centrală cu clasele I-VIII. Aici învață 95 de copii, cam 10% din cei circa 1.000 de oameni din comună. Nu te-ai aștepta la o clădire galbenă, sănătoasă, într-o fundătură din deal.

Ea poartă numele profesorului universitar doctor Gheorghe Beleiu (1943-1997), fost șef de catedră la Facultatea de Drept a Universității București și președinte al comisiei care a redactat Codul Civil Român, născut aici, la Poiana Vadului.

Ușa e deschisă și e forfotă. La birou e noua directoare a școlii și a celor două structuri aferente, școlile Făgetu de Sus și Costești, Olguța Briciu.

Școala, ridicată în 1977, a fost renovată recent. „Eu spun că suntem pregătiți”, spune Briciu. „Avem 95 de copii și 13 cadre didactice, dintre care 4 sunt învățători. Eu sunt nouă, am venit de la 1 septembrie de la școala Costești”, adaugă ea.

Până la aspect și dotări, o întrebare legată de copii. Cum ajung ei aici, în vale, câtă vreme casele se întind la mulți kilometri distanță pe dealuri?

„Copiii vor veni cu microbuzul în perioada în care este frumos și bine. Dar după ce o să vină zăpada, depinde de ce vreme va fi, nu putem anticipa, când este ghețuș și polei, nu poate urca microbuzul. Atunci, părinții mai aduc copiii la școală, au jeepuri și mașini de teren”, afirmă ea.

Din fața școlii și până la capătul asfaltului, în cătunul care apare pe hartă cu numele Duduieni, sunt cam 6 kilometri de drum care urcă, în general în serpentine.

La Poiana Vadului au rămas 3 școli din 4. Și asta pentru că la Păștești, cea mai mică dintre toate, rămăseseră doar doi copii.

„La Păștești au fost 3 elevi anul trecut, anul acesta au rămas doar 2. Nu se poate începe școala așa. La anul vor fi 4 și avem promisiuni că va merge. Dar să treacă cu bine acest an și vedem după. Era un singur cadru didactic acolo”, explică Olguța Briciu.

Ea adaugă că imobilul în care funcționa școala era al unui particular, care pusese spațiul la dispoziție pentru copii.

Directoarea spune că o problemă era când drumurile nu erau asfaltate, iar numărul elevilor era mult mai mare. „Tineretul a plecat, s-au depopulat satele, e o problemă peste tot, nu doar la noi. Nu există locuri de muncă, nu există oportunități. Ce să facă?”, punctează ea.

Totuși, ea este mulțumită că există aproape 100 de elevi. „Și mai există familii care au și 3, chiar 4 copii trimiși la școala noastră”, spune Briciu.

La liceu, copiii merg la Câmpeni, cel mai apropiat oraș, 6.500 de locuitori, sau la Albac, o comună de aproape 2.000 de locuitori, însă aflată la drumul principal.

Cum a fost în pandemie în zonă? „Copiii au primit tablete. Problema a fost cu internetul, că nu funcționează mereu. Anul trecut, am rămas o săptămână fără curent. Sunt situații imprevizibile. Apar și nu ai ce să faci. În rest a fost OK”, spune ea.

Până să urcăm la celelalte două școli, directoarea ne face un tur al școlii. Printre cele nouă săli de clasă există și un laborator de informatică, având 16 computere.

În capătul coridorului este o bibliotecă, iar pe geam se vede un teren de fotbal sintetic. Parchetul și mobilierul sunt noi.

Concluzia ar fi să rămână și copii.

La doi kilometri în amonte este minișcoala din Costești, de unde vine Olguța Briciu. Pictată și colorată, îți sare în ochi din ulița strâmtă care urcă la deal.

Ea funcționează cu 6 elevi și 10 preșcolari, la grădiniță. Și a fost o muncă de echipă. „Am decorat-o împreună cu părinți, săteni și copii. Copiii ne-au ajutat la pictat, au fost foarte bucuroși să participe”, povestește învățătoarea.

Sub streașină scrie „Școala – tărâmul magic al cunoașterii”. În stânga, „fiecare copil este o floare diferită. Iar împreună formează o grădină minunată”. Nu lipsesc cifrele, personificate, și literele, cocoțate într-un copac.

Directoarea arată echipei Libertatea fotografii cu aspectul școlii de dinainte de renovare. Semăna cu un canton silvic, o clădire de lemn tipică zonei montane din Ardeal.

Datorită colaborării cu autoritățile locale, cu părinții, am reușit să-i dăm o altă față. Am cerut și am primit bani. Fără fonduri europene, bani de la primărie și ne-am descurcat prin voluntariat.

Olguța Briciu, directoare Școala Gheorghe Beleiu, Poiana Vadului: