În înregistrarea video, care a fost reluată de numeroase conturi de socializare online pro-Israel, actorul exclamă: „Nu este un film, este realitatea! Este periculos şi au spus că o vor face din nou”. Numeroşi internauţi au văzut în acest gest un sprijin pentru Israel în războiul său împotriva Hamas.

De Niro's Real-Life Stand for Israel.



Renowned actor Robert De Niro recently confronted pro-Palestinian protesters in New York City, expressing his support for Israel and criticizing the protesters' actions. pic.twitter.com/8346IrNr4x