Proteste cu sute de rețineri în campusuri universitare din SUA. Care sunt principalele revendicări și cum s-au extins manifestațiile până la intervenția forțelor de ordine

Marți seară, 30 aprilie, poliția din New York a intervenit la Universitatea Columbia, de unde a evacuat sute de manifestanţi propalestinieni care ocupaseră o clădire academică.

Joi dimineață, 2 mai, în celălalt capăt al ţării, la Los Angeles, sute de polițiști au demontat baricadele protestatarilor propalestinieni de la Universitatea California (UCLA), după ce au înconjurat campusul.

Corturile amenajate într-o tabără pro-palestiniană din campusul UCLA. Foto: AP

De ce protestează studenții

De la atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas asupra sudului Israelului, primit cu represalii din partea Israelului, studenții au lansat mitinguri, greve ale foamei și, cel mai recent, tabere împotriva războiului.

Aceștia cer ca școlile lor, multe cu dotări masive, să se îndepărteze financiar de Israel. Îndepărtarea înseamnă să vândă acțiunile pe care le dețin la companiile israeliene sau să renunțe la legăturile financiare.

Studenții activiști spun că societățile care desfășoară afaceri în Israel sau cu organizații israeliene sunt complice la războiul din Gaza – la fel ca și colegiile care investesc în aceste societăți.

Dotările universitare finanțează totul, de la laboratoare de cercetare la fonduri pentru burse, folosind în mare parte câștiguri din investiții de milioane și miliarde de dolari.

Ce se întâmplă la Universitatea din Los Angeles

Sute de poliţişti în ţinută antirevoltă au intervenit în forță, joi dimineață, în campusul UCLA, pentru a dispersa o tabără a protestatarilor propalestinieni atacată în noaptea precedentă de susţinătorii Israelului.

Aceștia au înconjurat campusul și au început să demonteze baricadele ridicate de protestatari în tabără.

Unii protestatari au folosit echipament improvizat de revoltă și căști de protecție, în timp ce la fața locului soseau mai multe autobuze pline cu polițiști.

Imagine din timpul intervenției poliției americane asupra demonstranților propalestinieni în campusul UCLA. Foto: AP

Anterior, marți seară târziu, au avut loc ciocniri violente între manifestanții propalestinieni și un grup de protestatari proisraelieni mascați care au atacat tabăra de corturi. Poliția a fost criticată de guvernatorul Californiei pentru că nu a intervenit la timp.

Baricadele studenților de la UCLA au fost demontate. Foto: AP

De ce au început aceste proteste?

Proteste au început la începutul acestei luni, când președintele Universității Columbia din New York a depus mărturie în fața Congresului cu privire la antisemitismul din campus.

Sute de studenți au instalat corturi în campusul din Upper Manhattan, iar poliția a intervenit o zi mai târziu, declanșând un val de proteste în mai multe universități din SUA.

Cursurile cu prezență fizică de la Columbia au fost anulate, dar protestele au continuat, mutându-se în cele din urmă în clădirea academică Hamilton Hall.

Poliția din New York a arestat în total 282 de persoane la Columbia și la City College of New York, potrivit CNN.

Studenții propalestinieni au preluat pe 30 aprilie controlul asupra clădirii academice Hamilton Hall. Foto: Profimedia

Intervenția de la Universitatea Columbia a stârnit acțiuni similare în alte zeci de școli din SUA, unde elevii și studenții au protestat și au instalat tabere de corturi. Protestatarii propalestinieni s-au adunat în ultima săptămână și în campusurile universitare din Australia, Canada, Franța, Italia și Marea Britanie.

Cum au gestionat universitățile protestele?

Unele negociază cu studenții activiști, în timp ce altele dau ultimatumuri care au dus la intevenția poliției.

Între Universitatea Northwestern de lângă Chicago și protestatari s-a ajuns la un acord care limitează dimensiunea taberei.

Un alt acord a fost încheiat la Universitatea Brown, unde conducerea școlii au fost de acord să organizeze un vot privind investițiile în companii care au legături cu Israel , în schimbul demontării taberei de către studenți.

A funcționat protestul?

De mai mulți ani, grupurile propalestiniene din campusuri fac apel la instituțiile lor să susțină mișcarea de Boicot, Dezinvestire și Sancțiuni (BDS), ca mijloc de a riposta împotriva Israelului.

Nicio universitate din SUA nu s-a angajat vreodată în cadrul BDS, deși unele au tăiat în trecut anumite legături financiare.

În timp ce dezinvestirea ar avea un impact neglijabil, dacă este cazul, asupra războiului din Gaza, protestatarii spun că ar face lumină asupra celor care profită de pe urma războiului și ar ajuta la conștientizarea problemei lor.

