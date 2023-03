REPORTAJ. Am fost în serele de flori de lângă București. „Bulbi din Olanda, pământ din Estonia, ghivece din Polonia” și primii muncitori srilankezi

Adunații-Copăceni, kilometrul zero al lalelelor și zambilelor care ajung la început de martie în toate florăriile și piețele de flori din țară, are câte o seră aproape la fiecare număr de poartă. E o tradiție în zonă să crești flori.

România ocupă locul 21 în Europa la producția de flori. Primele locuri sunt adjudecate de Olanda, Germania și Franța, potrivit Nation Master, care compară date din 2020.

Sera de garofițe a domnului Vlad | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Ne-am oprit într-una dintre curțile din comună. Trei doamne muncesc de zor la culesul lalelelor. Sunt ajutate de un srilankez. Dacă femeile sunt obișnuite cu culesul și aranjatul buchetelor de lalele, pentru cel venit din sudul Asiei e ceva nou.

Lalele ajung din seră pe masa fetelor care pregătesc buchețele Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Iubește ceea ce face și nu se dă în lături de la muncă. Din când în când mai trage câte-un fum din țigară, dar îi place să muncească și în seră. A venit în România pentru un trai mai bun, iar florile îi aduc și liniște. Se bucură că are o muncă cu mai puține pericole, nu ca alți conaționali care își găsesc munci necalificate pe șantierele de la noi. În perioada următoare, familia va mai angaja doi muncitori din Sri Lanka.

Angajatul din Sri Lanka e mereu cu zâmbetul pe buze | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Sute de mii de fire de lalele dintr-o tranșă

„Acum avem doar lalele! Plantăm de trei-patru ori la început de an. Dintr-o tranșă scoatem cam 250.000 de fire la lalele. Avem zeci de sortimente, culori și forme! În general vindem en gros. De exemplu, aseară a plecat un transport în Bacău de 35.000 de fire! Astăzi a venit un domn de la Botoșani pentru 20.000 de fire. Urmează o altă comandă de 14.000 de lalele”, spune patronul Ștefan. După ce sunt culese din seră, imediat florile sunt adunate în pachețele cu fundă, care pleacă în toată țara.

Aceste flori au ajuns în casele doamnelor din Botoșani | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Pentru domnul Fane, povestea florilor a început în 1994, dar implicarea totală în afacere a venit abia prin anii 2000.

„Atunci am început și am importat bulbi de lalele! Ușor, ușor am și devenit unul dintre cei mai importanți jucători din piața florilor. Am adus milioane de bulbi în țară! De lalele, zambile, gladiole sau crizanteme. În general din Olanda. Din Polonia aduc ghivece de flori, iar din Estonia, pământul. Mi-am dedicat viața aici! Muncesc cot la cot cu oamenii pe care îi am și facem treabă bună împreună. Iubesc ceea ce fac!”, dezvăluie producătorul.

Așa arată sera domnului Fane din Adunații-Copăceni | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Firul de lalea iese pe poarta serei cu 1,5 lei

În ciuda programului aglomerat, martie fiind vârf de sezon pentru cultivatorii de flori, Ștefan ne-a primit în sera de lalele. Are de executat rapid o comandă de 20.000 de fire.

Patru femei aranjează zeci de mii de fire de lalele pe zi | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

„Totul este la dungă, ca la carte! Avem 19 grade în seră, o temperatură perfectă pentru flori. Aici avem mai multe sortimente de lalele. Și diverse culori: roșii, albe, galbene, violet. Ce vrea omul! Își alege. În general lucrăm cu distribuitori, dar și cu florari obișnuiți. De exemplu, distribuitorii care lucrează la rândul lor cu mai multe societăți cumpără cantități mari. Între 20.000 și 35.000 de fire pe comandă. Florarii normali cumpără între trei și cinci mii de fire”, ne explică.

Și chiar dacă energia s-a scumpit extrem de mult în ultima perioadă, iar forța de muncă e din ce în ce mai greu de găsit, prețurile sunt surprinzător în scădere față de anul trecut.

Un buchet superb de lalele costă aproximativ 70 de lei | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

În Adunații-Copăceni, firul de lalea se vinde cu 1,5 sau 1,6 lei, în funcție de numărul comandat. Anul trecut, prețurile ajungeau la 1,8 sau chiar 2 lei firul, potrivit cultivatorilor.

În piețe și la florării, o lalea costă de la 2 până la 7-10 lei, în aranjamente florale de lux.

„În pandemie a fost cel mai rău, dar și cele mai scumpe prețuri. Chiar și 2,5 lei! Pentru că erau foarte puțini oameni care au continuat afacerile într-o perioadă extrem de grea, iar florile nu se găseau aproape deloc. Au fost ani grei, cu pierderi, cu greutăți, bine că a trecut nenorocitul ăsta de virus”, ne spun producătorii.

Florile la ghiveci, la mare căutare

Tot aici l-am întâlnit la muncă și pe domnul Vlad. Alături de băiat, de soție, dar și de alți angajați, au grijă zi de zi de opt sere pline cu flori.

Domnul Vlad, alături de fiul său Andrei, activi în seră | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

„Fac asta de peste 15 ani! Dar m-am reprofilat pe flori de zece ani, după ce m-am ocupat de legume. Acolo dacă nu vinzi în câteva zile ți-ai ruinat munca. Acum, vindem doar flori la ghiveci. Exclusiv la ghiveci. Timpul de păstrare e mai mare, chiar și de trei săptămâni”, începe povestea.

„Zambilele, de exemplu, pleacă de la mine cu 6 lei! Am flori de toate felurile, din ianuarie până în decembrie. Acum avem lalele, zambile galbene, albe sau mov. Urmează garofițele, crăițele, mușcatele, iar în decembrie vin crăciunițele. Totul se lucrează la mână, nu facem nimic automatizat. Asta iubim, asta facem, e viața noastră”, Vlad, producător de flori, Adunații-Copăceni:

Doamna Mihaela a cumpărat 100 de ghivece de flori | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

„Sper să deschid o grădină de unde să se cumpere flori la bucată”

Bucuria creșterii florilor e mare „și n-aș putea renunța niciodată la asta”. Cu opt sere uriașe și sute de mii de fire, Vlad e implicat total în afacere.

„Doar asta fac de dimineață până seara! Muncesc, cresc, culeg, vând și tot așa. Prețurile variază în funcție de cheltuieli. Uitați-vă acum. Câteva zile a fost soare, cald, n-am folosit căldura. De două zile e frig. Am pornit centralele, pe care le alimentăm cu peleți. Când a fost criza de peleți, am plătit în avans cinci TIR-uri, ca să nu rămânem fără. Trebuie să calculezi totul perfect”, spune producătorul.

Vlad a pornit de la zero acum 15 ani, dar an de an își dorește să se extindă, să găsească ceva nou: „La anul sper să deschid o grădină de unde să cumpere flori la bucată lumea obișnuită care trece prin zonă”.

Între timp, serele pline de flori sunt pregătite deja spre transport. Unele la Călărași, altele la București, Iași sau Câmpulung. „Ne-am chinuit ani buni și am și pierdut bani, plante”, recunoaște.

Pauza de masă s-a transformat într-una de povești și timpul a zburat rapid. Acum, oamenii se întorc la muncă. Își pun mănușile și trec la cules. „Hai, că mai vine o comandă de 30.000 de fire! Dă-i din mâini, să terminăm repede”, se aude. Fetele s-au întors la „pupitrul de comandă” de unde lalelele pleacă spre toată țara.

