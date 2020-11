REPORTAJ. Supărarea comercianților dintr-o piață de la marginea Bucureștiului pe aglomerația de la Obor: “I-au văzut pe ei așa și ce au zis, hai să îi închidem pe toți”

“La primul leu câștigat, dau de băut la toată lumea”, strigă un bărbat de după o grămadă de cartofi către colegii săi de piață. Ceilalți încep să râdă. Un râs amar, căci nici ei n-au vândut nici o legătură de pătrunjel până la ora 10.00.

Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență, prin care s-a decis închiderea piețelor agroalimentare de tip hală, i-a luat pe toți pe nepregătite. Peste noapte, primăriile de sector au fost nevoite să găsească soluții pentru cele peste 60 de piețe pe care le au în administrare, astfel încât să nu-i lase pe micii producători fără muncă și fără câștiguri.

În cele mai multe zone din București, tarabele au fost mutate afară, prin parcări și pe trotuare, iar la altele, cum este Piața Obor, au fost ridicați pereții laterali, ca să permită o aerisire cât mai bună.

Singura problemă este frigul și cum vor rezista oamenii la temperaturile din ce în ce mai scăzute.

”Temperatura de-acum nu mai crește, va scădea. Nu știu cât vom suporta noi, iar marfa îngheață”, spune Vasile Bratu.

De 20 de ani se ocupă de agricultură împreună cu soția sa, Elena, într-o comună din județul Dâmbovița. Amândoi sunt de la prima oră în noua piață amenajată în parcare. Au așezat cartofii și ceapa ca la expoziție, după panoul de plexiglas. Un castron cu murături a fost pus bine, intenționat pe colț, cât mai la margine, ca mirosul lor să îi atragă pe clienți.

Bratu e împăcat cu noua variantă în care va funcționa piața cel puțin în perioada următoare. Măcar muncește și câștigă un ban. De frig îi e cel mai teamă pentru că îi afectează marfa. Nu poate vinde clienților, mai ales celor fideli pe care i-a câștigat în atâția ani, cartofi degerați.

”În situația în care se închidea de tot piața, noi, producătorii, am fi fost dezavantajați. Nu mai aveam bani de mâncare, de lemne. Iar în altă parte nu am fi avut unde merge. Aici producem ceva. Dacă stăm acasă, nu producem nimic, nu câștigăm niciun ban”, spune bărbatul, ridicând din umeri.

La unison, comercianții din piața mică din sectorul 6 arată cu degetul către un singur vinovat. Nu Guvernul, nu pandemia. Ci Piața Obor.

Le-au rămas în minte imaginile apărute în repetate rânduri în spațiul public cu aglomerația din Obor, cu oameni care nu respectă minimele reguli de protecție, clienți care nu păstrează distanța și nu poartă mască.

”I-au văzut pe ei așa, și ce-au zis, hai să îi închidem pe toți”, spune un alt comerciant, Marian Soare, gesticulând nemulțumit.

Laudă marfa sa și pe a celorlalți producători, despre care spune că toată este de calitate. Familia sa deja și-a făcut un nume în piața Valea Ialomiței. Bunicii și părinții lui au avut tarabă acolo, iar acum este rândul lui să ducă tradiția mai departe. Emblema familiei este usturoiul.

Bărbatul s-a apucat de agricultură în 2010, când a renunțat la locul de muncă dintr-o companie auto mare. Până acum a cultivat cartofi, usturoi, ceapă și porumb pe terenurile pe care le deține în Mihăilești, județul Giurgiu.

Nu-i convine decizia Guvernului de a închide toate piețele și nu o înțelege. ”Noi, ăștia care am fost cei mai de treabă și înțelegători cu sistemul, am fost aruncați afară”, spune el, care insistă că în piața lor măsurile au fost toate respectate.

Acum e nevoit să se adapteze. Speră că legumele nu-i vor îngheța din cauza frigului și că îl vor salva clienții vechi.

”Unii dintre ei mi-au cerut numărul de telefon să mă sune să le aduc pe comandă ce vor ei la scara blocului, alții m-au întrebat unde mă găsesc și le-am zis că sus, în parcare”, povestește el.

Nimeni nu-și mai poate face griji că nu este respectată distanțarea fizică în piața Valea Ialomiței. Nu mai are cine să fie obligat să o respecte. Clienții vin când și când, ușor dezorientați de noua amenajare.

Ca să ajungă printre tarabe, trebuie să urce o pantă lungă. Bătrânii, trăgând cărucioare de cumpărături după ei, uitând de liftul din hală sau fiindu-le frică să-l folosească, obosesc repede urcând panta folosită în mod normal de mașini.

Dacă pentru agricultori s-a găsit o soluție, patronii de magazine din hală mai au de așteptat.

Pentru că întreaga hală este considerată piață, a fost închisă în totalitate. Micile magazine de la parter, cu produse lactate, carne sau produse de curățenie, nu mai pot funcționa nici ele.

”Fiecare piață ar fi trebuit luată în parte și analizat fiecare caz. Dar cel mai simplu e să pui lacătul. Când nu ești capabil, pui lacătul, așa e cel mai simplu”, spun oamenii nemulțumiți.

Au venit toți luni la muncă, sperând la o minune. Că se va fi găsit o soluție și pentru ei sau că autoritățile au mai dat o hotărâre peste noapte, prin care s-au răzgândit și deschid înapoi piețele.

Vreo 15 patroni de magazine s-au strâns ciorchine în hală. ”Uitați, ne-au pus barieră, nu ne lasă să mergem la magazinele noastre!”, strigă nemulțumită o femeie.

Cineva de la Administrația Piețelor Sector 6 încearcă să acopere țipetele tuturor. Din toate părțile curg întrebări și nemulțumiri despre capra vecinului: de ce nu pot munci, de ce magazinele lor au fost închise, de ce piața este considerată piață, de ce mallurile nu au fost închise, de ce Piața Obor, dușmanul tuturor, funcționează fără restricții.

”În momentul în care am spus piață și am autorizație de funcționare ca piață, eu sunt obligat să respect legislația”, spune Vasile Toader, șef serviciu în Administrația Piețelor.

Totul a fost oricum prea din scurt, abia au reușit să găsească soluții pentru tarabele micilor producători.

Noi am găsit soluție pentru piață, am mutat-o sus, la etaj. Acum nu pot da o altă soluție. Probabil că primăria va merge pe varianta de a face centru comercial jos, piața sus. Să separăm cele două activități, activitatea de piață și activitatea de centru comercial și să dăm o derogare de la autorizația de funcționare, să cerem alta pentru spațiul de jos. Dacă am separat piața, rămâne jos centru comercial.

Vasile Toader, șef serviciu Administrația Piețelor Sector 6: