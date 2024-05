Un italian de 80 de ani a povestit cum l-a convins o româncă mult mai tânără să-i dea 700.000 de euro: „Apoi a dispărut, n-am mai văzut-o niciodată”

„Am fost victima unei escrocherii pusă la cale de către o femeie rea, spune Francesco, care m-a forțat să trăiesc sub pragul sărăciei absolute timp de șapte ani. A trebuit să mă umilesc, să merg să împrumut bani și să accept joburi foarte obositoare pentru vârsta mea, ca să plătesc datoriile pe care le-am contractat din cauza ei”.

Francesco are acum optzeci de ani și, în ciuda vârstei sale, în fiecare zi se urcă pe bicicletă și merge la muncă ca vânzător de șampanie. „Deodată m-am trezit fără adăpost, dezvăluie el, fără mașină și fără nimic, am văzut lumea prăbușindu-se peste mine. După două zile de chinuri cumplite, am găsit puterea să merg la București, să denunț această persoană și să încep procesul împotriva ei, care a durat șapte ani”.

Femeia a fost condamnată în primă instanță de Tribunalul București pentru înșelăciune și spălare de bani

Un proces care în România a devenit un caz național, urmat de diverse reportaje TV în care au fost intervievați atât Francesco, cât și Simona. Femeia a fost condamnată în primă instanţă pentru înşelăciune şi spălare de bani .

Tribunalul București a pus deja sechestru pe bunurile milionare ale Simonei: bani, case, terenuri și mașini. Francesco recunoaște că i-a dat peste 700.000 de euro, de-a lungul anilor. Cei doi s-au cunoscut atunci când Francesco, reprezentant al unui distribuitor de spumante, a intrat în barul în care lucra Simona.

„Părea că mă apreciază, așa că am încercat și eu să am câteva întâlniri private cu ea, după spectacolele ei la bară. După câteva zile mi-a spus că ar vrea să rămână să doarmă cu mine, dacă nu mă supăr. La început povestea a fost foarte frumoasă, clar am avut relații sexuale, apoi m-a rugat să vină să locuiescă cu mine”.

Când a început povestea, între Francesco și Simona era o diferență de peste patruzeci de ani: „Mi-a spus că a avut întotdeauna bărbați mai în vârstă decât ea și că diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ea. Eram îndrăgostit, recunoaște el. Timp de doi ani și jumătate mi-a cerut bani pentru toate: bolile ei, bolile tatălui ei, lipsa banilor pentru a cumpăra lemne pentru a se încălzi. Nu avea bani să plătească rata pe casa pe care a cumpărat-o din București, 1.300 de euro pe lună. Odată, când era în Dubai, m-a sunat și mi-a trimis fotografii, spunându-mi că a avut un accident și a trebuit să-i trimit eu bani acolo”.

„M-a împins să iau credite ipotecare, continuă Francesco, să cer împrumuturi și să mă îndatorez până la gât. M-am îndatorat cu 192.000 de euro, am cerut banii tuturor: bancă, proprietarul afacerii unde lucrez, prietenii. Sunt îndatorat tuturor”.

Apoi Simona i-a dat o veste care l-a emoționat: „De îndată ce vindem apartamentul, mă duc la medic și îți voi dărui un copil”. Francesco a fost convins de Simona să-și vândă și casa de lângă Catedrala din Milano, unde s-a născut și unde locuise cu soția sa. Apartamentul a fost vândut la un preț mai mic decât valoarea pieței și o parte din încasările din vânzare au revenit Simonei.

„De îndată ce a pus în buzunar cei 600.000 de euro din vânzarea apartamentului, mi-a cerut să o însoțesc la aeroport, pentru a se întoarce la București, ca să se ocupe de chestiuni legate de apartamentul ei. De acolo a dispărut și nu am mai văzut-o niciodată. Nu a mai răspuns la telefon și când i-am cerut chiar și doar 50 de euro pentru a cumpăra un medicament, ea mi-a răspuns: Nu mă mai suna niciodată, altfel te denunț”.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o ființă umană ar fi capabilă să facă un asemenea rău. M-am trezit cu 190.000 de euro de datorie, nu aveam nimic, nu aveam casă, nu aveam mașină, nu mai aveam nimic. Am început să lucrez din nou, chiar făcând curierat, pentru a câștiga ceva pentru a plăti chiria și a mânca. Mi-am propus un buget maxim de doi euro pe zi pentru a mânca dimineața, prânzul și seara”, povestește acum bătrânul.

Între timp, judecătorul din România a condamnat-o pe femeie în primă instanță la plata unor despăgubiri de peste 600.000 de euro în favoarea lui Francesco. Decizia recursului este așteptată pe 19 iunie.

