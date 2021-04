REPORTAJ. Vaccinare în miez de noapte, la Timișoara. „M-am gândit și că va fi mai puțină lume și voiam neapărat să prind Pfizer”

E trecut de miezul nopții, iar Ana, 32 de ani, intră în centrul de vaccinare din Spitalul de Urgență din Timișoara pentru prima doză de vaccin anti-COVID. Este primul român care se vaccinează la o oră atât de târzie.



Deschiderea fluxului de vaccinare pe tot parcursul celor de 24 ore, la centrul din Spitalul Județean din Timișoara | Foto: Sebastian Tataru

Iar centrul de la SJU Timișoara este primul centru de vaccinare deschis non-stop în România. Aici funcționează 4 fluxuri de vaccinare, atât ziua, cât și noaptea, în cele două cabinete de imunizare.

Ana a venit împreună cu soțul ei, care-și primește, la rându-i, prima doză de ser anti-COVID. „Am mai sunat o dată la DSP, să fiu sigură că sunt programată la ora corespunzătoare” spune ea.

A ales centrul acesta datorită apropierii față de casă. „Aș fi venit aici indiferent de ora atribuită”. Nu a avut nicio preferință de oră sau de vaccin. A aflat abia la centru că imunizarea se face cu Pfizer.



Am venit amândoi, pur și simplu fiindcă sperăm să fie bine, odată cu vaccinarea. Și cu un gând spre libertate, căci avem un copil de patru ani, care în loc de grădiniță și socializare, stă numai acasă. Pentru noaptea asta însă, l-am dus și rămâne la fratele meu. Ana, prima persoană vaccinată la centrul de noapte:

Foto: Vlad Marko Tollea

Femeia pleacă împreună cu soțul ei, ieșit cu bine din încăperea de monitorizare. Agitația se încheie, pe holul centrului se lasă liniștea.



14 persoane s-au programat la vaccinare în prima noapte a centrului non-stop din Timișoara.

Astfel, a crescut și numărul total de persoane care se pot imuniza la centru într-o singură zi. Și noapte.



Dacă până acum capacitatea maximă era de 480 de persoane pe zi, pentru 20 aprilie s-au înregistrat exact 666 de programări.

666 de programări s-au făcut pentru marți

Pentru asta a fost nevoie și ca personal medical să fie suplimentat. În zona de primire și cea de vaccinare sunt doi medici, două asistente, patru voluntari și o doamnă care asigură paza. În camera post-vaccinare – un rezident, anul 3, la ATI. Zece oameni care sunt pregătiți pentru administrarea vaccinului și noaptea.

De unde a venit întârzierea de o lună



„Am avut mereu personal medical prezent aici, așa că beneficiarii care și-au ratat programarea de la ora inițială puteau veni până noaptea. Așadar, nu a fost nimic din ce ținea de noi”, spune Dr. Simona Tămășan, coordonatoarea centrului.



Deschiderea centrului a fost anunțată ca o premieră națională pe 23 martie, dar a durat o lună până când STS a reușit să facă modificările din platformă care să permită programarea și după ora 20.00.



Managerul Raul Pătrașcu, la centrul de vaccinare

În acest sens, pe 23 martie, managerul spitalului, Raul Pătrașcu, spunea că „platforma națională trebuie upgradată ca să poată accepta programări după programul normal, care se termina la 7 seara. Colegii de la STS pot lucra doar noaptea, ca să nu blocheze activitatea de la toate centrele din toată țara.”



Explicații suplimentare au venit și de la Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare.



„Din punct de vedere tehnic, cred că se vor găsi soluții să se efectueze introducerea datelor electronic. Problema este că în momentul de față platforma de programare este creată pe cele 12 ore de lucru, de la 8.00 la 20.00, din acest motiv este nevoie de modificări din punct de vedere tehnic, ca să permită înscrierea și programarea persoanelor pentru un interval de 24 de ore, lucru care nu s-a putut produce, având în vedere că solicitarea a fost făcută recent”.



Într-un final, găsirea soluțiilor a durat o lună.



Voluntară la centru: „Pandemia m-a transformat complet”



În așteptarea doritoritorilor de vaccin, în toiul nopții, personalul ia o pauză de masă. Raisa, o tânără de 21 de ani, e voluntară la centru.

„Rolul meu e să ajut la triaj, adică pe partea administrativă. Am ales să fac asta și pentru a acumula o experiență în a lucra cu oamenii”, spune tânăra care e studentă în al doilea an la Medicină. „Mai am destul de mult până văd ce-mi place, dar m-am gândit să mă orientez spre psihiatrie”.



Raisa, voluntară la centru

Pe lângă pasiunea pentru medicină și dorința de a ajuta oamenii, Raisa face și volei de performanță. Pandemia, însă, i-a schimbat complet viața.



„M-a transformat dintr-o persoană care mergea la antrenamente și care se întâlnea tot timpul cu oamenii într-o persoană care se trezea, învăța și nu mai făcea mare lucru în rest”. Raisa a înțeles că pandemia nu va trece de la sine.



Facultatea i-a deschis niște porți, spune ea, pentru a ajuta în domeniu. E de trei săptămâni voluntară la centrul din spital.



Nu mă așteptam să fiu atât de uimită diversitatea de oameni care au venit. Am învățat să empatizez cu ei și să mă fac înțeleasă de cât mai multe tipologii de oameni, cât și să ne coordonăm, toți colegii. Raisa, voluntară:

E obositor chiar și pentru cineva tânăr ca ea, „dar mă descurc. M-am dus acasă, m-am odihnit și am venit din nou, noaptea.”

„Dacă se schimbă planurile vreunuia dintre voluntari, mereu se găsește cineva care să-l înlocuiască”, spune apoi Silviu, coordonatorul echipei de voluntari. Voluntarii care vin noaptea la centru au în jur de 20-30 de ani, adaugă acesta.



„Cred că din cauza presei, oamenii au căpătat o frică”

Porțile automate se deschid la 1:34 și-i fac loc lui Daniel, 21 de ani, următorul beneficiar al centrului nocturn. Era programat pentru ora două, dar a fost atât de dornic să ajungă, încât își dă seama că n-are buletinul la el.



„M-a înscris mama mea, care lucrează ca infirmieră la acest spital. Dar am sunat acum și am aflat că buletinul a rămas la ea, așa că vine să mi-l aducă. Ieri am aflat că trebuie să vin la 2. Și lucrez mâine, sunt lucrător comercial. Dar nu e problemă, că mă voi odihni un pic mai mult mâine”, spune Daniel entuziast.



Tânărul nu știa că se va vaccina cu Pfizer, dar spune că nici nu ar fi contat.



Am cunoștințe care au emoții sau care nu vor să facă vaccinul. Cred că din cauza mass-mediei au o frică, o paranoia în ei. Când vine vorba de COVID, aș vrea doar să ne protejăm, să ne vaccinăm. Și să nu exagerăm. Daniel, 21 de ani:

După Daniel, voluntarii preiau o femeie volubilă, care anunță de cum intră în centru că are alergii la polen și unele medicamente. Doctorul Nicolae Piluț o asigură că nu e are de ce să-și facă griji.



În jurul orei 3, pe holuri se mai află doar personalul medical. O asistentă îi laudă pe voluntari: „voiau să vină chiar mai mulți, dar le-am spus că nu este nevoie.” E o primă noapte de non-stop liniștită. 14 persoane sunt așteptate la vaccin până la „tura de dimineață”.



„Haide că e târziu și mâine ești la serviciu”



La ieșire, femeia îngrijorată de alergii se pregătește să plece spre casă, după prima doză de vaccin care nu i-a provocat nicio reacție adversă. „Nu am ales eu ora asta, ci m-am înscris în lista de așteptare și am văzut programarea într-un e-mail ulterior. Dar m-am gândit și că va fi mai puțină lume și voiam neapărat să prind Pfizer.”



„Vreau doar să de scăpăm de toată nebunia asta cu pandemia”, spune ferm femeia. „Haide că e târziu și mâine ești la serviciu”, o îndeamnă bărbatul de lângă ea.



De la începutul campaniei naționale, în județul Timiș au fost vaccinate aproape 200.000 de persoane.



Citeşte şi:

Agenția UE pentru Medicamente confirmă „o posibilă legătură” între vaccinarea cu Johnson & Johnson și cazurile „foarte rare” de cheaguri de sânge

Patriarhul anunță slujbe de Înviere și în interiorul bisericilor. Premierul spusese că se vor ține în aer liber

Nou record de vaccinări anti-COVID. Aproape 89.000 de persoane, imunizate în 24 de ore

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro Imagini cu crima între migranți de la Timișoara. Agresorul a scos cuțitul și s-a năpustit asupra victimei, când a ajuns în dreptul ei

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante