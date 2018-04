Ctitorirea de biserici este o temă foarte importantă pentru o persoană religioasă. Este importantă și cantitatea, adică ai ctitorit mai multe spații sacre, ai mai mult acces către divinitate. Există însă o persoană care nu a ctitorit, dar a salvat de la demolare 12 lăcașuri de cult creștin-ortodox printr-o tehnologie pe care a inventat-o singur. Un fel de inginer al Raiului: dr. inginer Eugeniu Iordăchescu.

După cutremurul din 1977, Nicolae Ceaușescu a decis să sistematizeze Bucureștiul. Începând cu anul 1980 acestă sistematizare a dărâmat un sfert din clădirile Capitalei României și a pus în loc blocuri, plus Casa Poporului, care între timp a devenit Palatul Parlamentului.

Eugeniu Iordăchescu, director tehnic la Institutul Proiect București la vremea respectivă, își amintește cum a fost făcut proiectul actualului bulevard Unirii. ”Noi proiectaserăm bulevardul pentru o lățime de 70 de metri. Ceaușescu auzise că bulevardul Kiseleff are tot 70 de metri și atunci a ordonat ca bulevardul Victoria Socialismului, actualulul Unirii, să aibă 90 de metri deschidere. Așa au căzut sub buldozere mai multe imobile, multe bune și chiar foarte bune”, spune inginerul Iordăchescu.

Biserica Mihai Vodă

A deplasat clădirile cum deplasează chelnerul paharele pline pe tavă

Printre clădirile ce urmau a fi demolate se afla și Biserica Mihai Vodă, biserică edificată la 1589 de viitorul domn Mihai Viteazul şi socotită, multă vreme, emblema oraşului. Biserica era renumită şi pentru icoana făcătoare de minuni adusă de la Biserica Alba Postăvari, care, potrivit legendei, a auzit ruga lui Mihai Viteazul pe când era dus la locul unde trebuia să-i fie tăiat capul din porunca lui Alexandru cel Rău şi l-a ocrotit.

Complexul de chilii a fost demolat, tot aşa şi frumoasa clădire a Arhivelor Statului din incinta mânăstirii. Au putut să fie salvate doar Biserica Mihai Vodă şi turnul clopotniţă, asta după intervențiile mai multor intelectuali ai vremii, printre care și inginerul Eugeniu Iordachescu.



Biserica, în greutate de 3.100 tone, a fost translată 289 metri în direcţia est, rotită 10°, şi coborâtă de la cota terenului +78,35 metri la cota +72,45 metri. Clopotniţa, în greutate de 800 tone, s-a translat 289 metri şi a fost coborâtă cu aproape 5 metri.

Practic, Iordăchescu a inventat și a brevetat o metodă de a muta imobilele dintr-un loc în altul, pe șine, fără să fie dărâmate. O idee unicat în lume, care a plecat de la un ospătar care se plimba printre invitații unei petreceri cu tava plină cu pahare, fără să le verse. ”După multe nopți nedormite am găsit și eu un fel de tavă pe care să o bag sub clădire și să o mut fără să o dărâm. Am brevetat ideea și am început să o folosesc. Ceaușescu nu s-a opus. Am mutat în felul acesta 12 biserici și 12 imobile. Unele blocuri le-am mutat cu locatarii în ele, fără să opresc alimentarea cu apă, energie electrică și toate utilitățile”, a explicat pentru Libertatea dr. inginer Eugeniu Iordăchescu.

Printre bisericile momument pe care le-a salvat de la demolare se numără Biserica Mihai Vodă, Schitul Maicilor și Palatului Sinodal de la Mănăstirea Antim. De asemnea, a mutat un bloc în orașul Alba Iulia care obtura vederea către catedrală. L-a tăiat efectiv în două și jumătățile le-a mutat una în drepta, una în stânga.

Cel mai greu de mutat i s-a părut Palatului Sinodal de la Mănăstirea Antim. ”Era cu adevărat o lucrare total ieșită din proporția a ceea ce făcusem până atunci. Are 52 de metri lungime, 25 metri lățime, 3 nivele și o greutate de 9.000 de tone – adică echivalentul unei garnituri de tren cu 900 de vagoane. O treaba foarte dificilă… Era pentru prima dată când am mutat o clădire cu instalația de încălzire centrală în funcțiune, cu apă și canal. Am făcut o mișcare de rotire, după aceea o deplasare. După ce l-am instalat, ni s-a spus să-l mai deplasăm 13 metri! Și asta pe un ger de -20 de grade, în februarie”, a povestit inginerul.

Canadienii l-au chemat să mute Primăria Toronto, da Securitatea nu l-a lăsat

În timp, vestea acestei tehnologii a depășit hotarele României. În 1988, Eugeniu Iordăchescu a primit o comandă din Canada.

”Trebuia să mut clădirea Primăriei Toronto mai în spate, pentru a permite construirea unei aripi noi fără ca activitatea să fie întreruptă în instituție. Ei nu aveau această tehnologie. Am fost de acord și am întrebat autoritățile statului socialist dacă mă lasă să plec. Toată lumea a fost de acord, iar eu am comunicat în Canada că vom muta primăria Toronto. Ei au cumpărat biletele de avion și când să plec, cineva de la Securitate s-a sucit și nu mi-a mai dat voie să plec. A fost scandal internațional, dar Securității nu îi păsa”, și-a amintit Eugeniu Iordăchescu.

Inginerul care a brevetat această tehnologie unicat mondial împlinește anul acesta 89 de ani. Cu toate acestea, inginerul a izolat sesimic un accelerator de particule la Institutul de Fizică Atomică Măgurele și o clădire de patrimoniu din București. A izola seismic o clădire înseamnă să o așezi pe amortizori care să nu îi permită o mișcare mai mare de câțiva microni în caz de cutremur…

