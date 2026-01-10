Reporterul a avut două incidente consecutive

Roger Aebli, corespondentul SRF în Statele Unite, a avut două incidente consecutive în timpul transmisiunilor live, iscate de o migrenă severă și suprasolicitare. Primul incident a avut loc în timpul unei emisiuni speciale despre situația din Venezuela, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

În timpul transmisiunii, Aebli a declarat: „Sunt aproape de o cădere nervoasă”, iar ulterior a fost nevoit să întrerupă brusc legătura.

Șeful corespondenților SRF, Stefan Reinhart, a explicat că motivul ar fi fost o migrenă puternică. Cu toate acestea, la doar o zi distanță, un alt incident similar a avut loc în timpul unei noi intervenții a jurnalistului.

Florian Inhauser, coleg al lui Aebli, a comentat situația în emisiune: „Bine, cineva este, în mod evident, suprasolicitat. Și asta se poate întâmpla, mai ales în vremuri în care evenimentele se produc rapid”.

Bereits am Samstag hatte SRF-Korrespondent Roger Aebli in der Sondersendung der «Tagesschau» einen Komplett-Aussetzer. Nun hatte er einen erneuten Auftritt am Sonntagabend in der Hauptausgabe der «Tagesschau». Und wieder stockte es. https://t.co/9xY1BoA3je pic.twitter.com/KNPKRUkyJx — Blick  (@Blickch) January 4, 2026

Declarațiile sale par să fi surprins esența situației, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară.

Comentariile din mediul online au reflectat un val de empatie față de starea reporterului

Cititorii și-au exprimat îngrijorarea pentru sănătatea jurnalistului.

„Îl găsesc foarte simpatic. Cu toții suntem oameni. Îi doresc însănătoșire grabnică!”

„Îl apreciez mult pe domnul Aebli și sper să își ia timp să se refacă”.

„Atenție, când corpul îți dă semnale, trebuie să le asculți. Burnout-ul nu merită, nici măcar pentru cel mai bun job”, au spus oamenii.

SRF s-a confruntat cu un val de critici

În timp ce Aebli a primit sprijinul publicului, SRF s-a confruntat cu un val de critici. Mulți au considerat că postul TV nu a gestionat adecvat situația.

„Responsabilul a eșuat. Chiar dacă probabil a avut intenții bune”.

„Astăzi a devenit ceva obișnuit să lucrezi chiar și atunci când ești suprasolicitat. Altfel, riști să fii pe o listă. Am ajuns departe!”, au spus oamenii.