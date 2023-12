Radarul a fost achiziționat din bugetul național de apărare și „este vital” pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană a Moldovei.

„În contextul actual de securitate, siguranța cetățenilor noștri este o prioritate. Ultimele incidente de încălcare a spațiului aerian al țării noastre au readus în vizorul autorităților necesitatea stringentă de consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Acest sistem, care va asigura monitorizarea întregului spațiu aerian al țării, va completa seria de măsuri întreprinse în scopul dotării, la standarde internaționale, a Armatei Naționale”, a transmis ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, citat de TV8.

La rândul său, ministrul de Externe, Nicu Popescu, a transmis că achiziţia reprezintă o dovadă a sprijinului pe care îl are Moldova din partea partenerilor francezi.

„Ne-am angajat să construim un viitor mai sigur şi mai prosper în cadrul familiei europene”, a scris ministrul moldovean pe X, fostă Twitter.

Delighted to announce the receipt of our first aerial surveillance system, a testament to successful diplomacy & support of our French partners, including of the Min @SebLecornu. Committed to building a safer, more prosperous future within the European family.@MD_NationalArmy pic.twitter.com/mIFLqcgXLc