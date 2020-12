Cristian Rizea se refugiase în Republica Moldova, după ce, în martie 2019, fusese condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influență și spălare de bani. De asemenea, pe 3 noiembrie i-a fost retrasă și cetățenia de către fostul președinte Igor Dodon.

Potrivit procurorilor, prin Avizul Agenţiei Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat român a fost recunoscut cetăţean al Republicii Moldova, asta în condiţiile în care acesta era judecat şi condamnat la închisoare, cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor, potrivit Adevărul.

„În cadrul investigațiilor, Procuratura Generală a ajuns la concluzia că dobândirea cetățeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetățenia R. Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală”, a transmis Parchetul General, citat de Agora.Md

Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declaraţii, care, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, se pedepseşte cu amendă de până la 950 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la un an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cel mult 5 ani.

Recomandări Româncă dusă în Grecia şi obligată „să facă pe statuia” pentru a cerşi. Poliţiile din patru state au lucrat la caz, dar traficanţii au primit pedepse cu suspendare!

Politicianul fugar a obţinut cetăţenie moldovenească atât pentru el, cât şi pentru familia sa. Ulterior, el şi membrii familiei au primit alte seturi de documente, sub alte nume, respectiv Mihai Cristian Luigi (ex-Cristian Rizea), Mihai Josett-Anne-Marie şi Mihai Albert Cristian.

Fostul deputat român Cristian Rizea a fost anunțat în căutare internațională în martie 2019. Acesta a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență și spălare de bani, după ce a cerut și primit mită de 300.000 de euro de la un om de afaceri. Politicianul s-a adăpostit în Republica Moldova.



