Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că măsurile sunt valabile până la ora 16:00, generând deja aglomerație masivă și cozi pe mai multe tronsoane.

Unde sunt impuse restricțiile și zonele blocate

Potrivit autorităților, prima bandă este închisă pe ambele sensuri de mers, după cum urmează:

La kilometrul 22, pe sensul de mers către Pitești.

La kilometrul 23, pe direcția de deplasare spre București.

Aceste șantiere au dus la formarea unor coloane lungi de autovehicule, traficul fiind deosebit de intens pe sensul de ieșire din Capitală spre Pitești.

De asemenea, șoferii se confruntă cu blocaje majore și la intrarea pe autostrada A1 de pe A0 (Noua Centură a Bucureștiului), unde se circulă în coloană.

Recomandările Poliției Rutiere

Pentru a preveni tamponările și accidentele grave în zonele aglomerate, polițiștii fac un apel la prudență către toți conducătorii auto prinși în trafic:

„Recomandăm șoferilor să sporească atenția la volan, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii, să semnalizeze din timp această intenție, să evite depășirile periculoase și să păstreze o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.”

