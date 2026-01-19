„Se montează sistemele specializate în tunelul Momaia (secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti)! Constructorul austriac (PORR) lucrează acum la montarea sistemelor antiincendiu, a sistemelor de evacuare a noxelor, dar şi a fumului (în caz de incendiu), a sistemelor de iluminat”, a transmis directorul CNAIR în postarea sa.

„Urmează: montarea uşilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale şi o trecere auto), aplicarea vopselei anticorozive pe pereţii galeriilor, colmatarea rosturilor de dilataţie a căilor de rulare”, a mai explicat Pistol.

Valoarea proiectului este de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), fiind finanţat prin Programul Transport 2021-2027.

Contractul iniţial prevedea finalizarea în februarie 2027, dar ritmul accelerat al lucrărilor permite devansarea termenului. Tronsonul are o lungime de 9,86 km şi include tuneluri echipate cu tehnologii moderne.

