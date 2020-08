În aceeaşi zi, o altă ţară nordică, Norvegia, a adăugat Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Austria şi unele regiuni din Suedia şi Danemarca pe lista ţărilor unde călătoriile ”neesenţiale” nu sunt recomandate.

Îngrijorarea a fost atât de mare, încât Finlanda a înscris Norvegia pe lista sa roşie, a relatat Agerpres. A exceptat însă de la această listă state ca Italia, Ungaria, Slovacia, Estonia şi Lituania.

7.800 de cazuri

de COVID-19 are Finlanda, în timp ce Norvegia are 10.000. Spre comparație, România are în acest moment 73.000 de cazuri.