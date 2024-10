Noua navă, cu lungimea de 89,5 m, va fi livrată în a doua jumătate a anului 2026, la un preț care nu a fost dat publicității.

Nava va oferi sprijin pentru o platformă de gaz fără pilot din proiectul Neptun Deep, servind drept bază pentru tehnicienii de întreținere, oferind o facilitate de depozitare, efectuând operațiuni uşoare IMR pe teren și transportând personal și provizii. Acesta va avea o pasarelă, macara și cazare pentru 90 de persoane.

OMV Petrom construiește o nouă navă de sprijin. „Suntem foarte mulțumiți de acest contract”

Proiectul va implica mai mulți subcontractanți locali, inclusiv proiectantul de nave Marin Teknikk. Coca vasului va fi construită de Montex, în Polonia, și este așteptată în Ulsteinvik, Norvegia, la începutul anului 2026.

„De când am preluat șantierul naval în 2020, am lucrat cu intenția de a ne impune pe piața construcțiilor noi, cu proiectul potrivit. Prin urmare, suntem foarte mulțumiți că am obținut acest contract”, a declarat Hans Jørgen Fedog, CEO al Green Yard Kleven.

Green Yard Kleven a fost achiziționată din faliment în iulie 2020 și de atunci s-a concentrat pe proiecte de modernizare și reciclare a navelor.

