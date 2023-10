36% dintre adolescenți spun că au primit în online mesaje cu tentă sexuală și 2 din 10 spun că li s-a cerut, tot în mediul online, să se implice în interacțiuni de tip sexual, potrivit unui sondaj din acest an al organizației World Vision;

Cazuri precum cel de la Vaslui, de pornografie din răzbunare – revenge porn, sunt mai dese decât ne închipuim: 5% dintre elevi spun că au fost amenințați cu fotografii nud cu ei sau le-au fost distribuite astfel de fotografii ale altora și o treime spun că au avut un coleg sau prieten în această situație;

Doar 20% dintre copii spun că profesorii le-au vorbit despre ce înseamnă „revenge porn”, adică distribuirea ca răzbunare de materiale foto sau video în ipostaze indecente, arată același studiu World Vision. Majoritatea respondenților la sondaj vin din mediul rural;

În același timp, în România se predă educație sexuală doar la clasa a VIII-a și doar cu acordul părinților. Iar în ceea ce privește cyberbullyingul, majoritatea elevilor spun că își iau informațiile tot din online, nu de la adulții din jurul lor.

Victima fetei din Vaslui este o colegă cu doi ani mai mică de-a acesteia. „Pozele circulau pe toate grupurile de WhatsApp din școală”, s-a apărat ea. A fost pusă sub acuzare după ce a livrat materialele pornografice inclusiv mătușii elevei de 14 ani. Un psiholog a explicat pentru Libertatea ce le determină pe fete să adopte comportamente sexuale de la vârste tot mai mici.

Distribuirea de materiale pornografice cu minori printr-un sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. În cazul inculpaților minori, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate.

În această vară a intrat în vigoare și o lege care pedepsește specific „revenge porn” cu închisoare de până la 3 ani, scrie PressHub.

Vreme de aproape un an, în două unități de învățământ din municipiul Vaslui, fotografiile și un filmuleț cu o elevă de 14 ani, dezbrăcată, mimând acte sexuale, au fost ținta ironiilor printre elevi. Nimeni nu a semnalat acest lucru profesorilor sau poliției.

Teama de a discuta despre abuzurile sexuale este relevată și de un studiu realizat de Rise Project și Asociația Anais: 77% dintre victime spun că au ales să povestească prietenilor și familiei prin ce au trecut și mai puțin de 7% au spus cadrelor didactice.

Cum a pornit totul

Adolescenții din cele două școli vasluiene s-au distrat și au livrat unii altora materialele pornografice, ajungându-se chiar ca unii dintre elevi să strige pe holul școlii: „Cine vrea poze cu Maria* goală?”, mai arată datele din dosar.

Poliția a intrat pe fir abia după ce o mătușă a elevei de 14 ani a primit pe WhatsApp imaginile compromițătoare. Expeditorul era chiar eleva ce a fost pusă sub acuzare. Ulterior, cazul a fost încadrat la pornografie infantilă.

Potrivit datelor din dosar consultate de Libertatea, Maria avea 14 ani și se pregătea de Evaluarea Națională când a început să discute cu un băiat necunoscut pe Instagram. Se întâmpla în primăvara anului 2021. Pentru a scăpa de insistențele lui, l-a blocat. La scurt timp însă a fost abordată de un prieten cu care copilărise. Băiatul, în vârstă de 13 ani, i-a arătat conversația pe care adolescenta o purtase cu necunoscutul.

„Discuțiile au fost modificate. Din ele reieșeau că eu nu eram o fată serioasă”, le-a spus fata polițiștilor.

Băiatul de 13 ani, pe care îl credea prieten, și-a schimbat atitudinea față de ea, făcându-i avansuri și solicitându-i să întrețină relații sexuale cu el.

Amenințată să trimită fotografii

„După mai multe încercări ale sale, atât la şcoală, cât şi prin faţa scării de a mă lua de mână şi a mă agresa verbal, atât faţă în faţă, cât şi pe Instagram, mi s-a indus o stare de frică, moment în care i-am trimis acestuia pe Instagram Messenger două fotografii cu mine îmbrăcată parţial”, a povestit minora.

Credea că astfel va scăpa, însă gestul ei avea să ducă la escaladarea șantajului. După ce a primit fotografiile, băiatul și-a intensificat amenințările, determinând-o pe minoră să facă alte fotografii, dar și să se filmeze în timp ce mima un act sexual. De teamă ca părinții să nu afle, fata s-a conformat. Între timp, fotografiile în care aceasta apărea în ipostaze sexuale au început să fie livrate apropiaților băiatului de 13 ani.

„Toți știau”

După susținerea Evaluării Naționale, eleva a fost admisă la un liceu din apropierea gimnaziului pe care îl absolvise. Când a intrat în clasa a IX-a, „tot liceul știa de fotografiile sale”.

„Se transferase la noi în școală din clasa a VI-a. Până atunci știam că este o elevă sârguincioasă. După transfer, comportamentul ei s-a schimbat, începuse să fumeze cu băieții de la liceul cu care împărțim aceeași curte. De aceea, când am aflat de fotografii, nu m-am mirat. Mi s-au părut dizgrațioase și le-am șters instantaneu, însă ele au circulat prin tot liceul. Toți elevii știau de ele”, a declarat unul dintre elevi la audieri.

Scandalul fotografiilor avea să escaladeze în toamna anului 2021, când o elevă cu doi ani mai mare s-a certat cu Maria din cauza unui băiat. Simțindu-se jignită de colega mai mică, adolescenta de 16 ani a decis să îi anunțe familia. A trimis fotografiile și filmulețul unei mătuși.

„Am făcut asta mai mult de supărare. Mă jignea și îmi vorbea urât”, s-a apărat eleva de 16 ani la audieri.

Ulterior, a postat fotografiile și filmulețul compromițător și pe grupul clasei, susținând că, de fapt, colegii i-au cerut acest lucru.

Întrebată de anchetatori dacă nu s-a gândit că gestul său ar putea să o afecteze pe colega ei mai mică, eleva de clasa a X-a a negat, afirmând că „oricum le avea tot liceul”.

La finalul anchetei, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT – din Vaslui au pus-o sub acuzare doar pe eleva de 16 ani. Elevul care a șantajat-o pe fata de 14 ani și i-a cerut să producă materialele pornografice nu a fost pus sub acuzare, având în vedere că avea 13 ani la data faptelor, vârsta fiind sub limita minimă care atrage răspunderea penală.

Lumea virtuală și relația cu părinții

Cazul din Vaslui relevă însă un fenomen generalizat: tendința minorilor de a adopta comportamente sexuale de la vârste tot mai mici, strâns legată de ușurința cu care tinerii au acces neîngrădit în mediul online. Lumea virtuală le livrează „perfecțiunea” pe care copiii încearcă să o imite, spun psihologii.

Diana Roiu este șefa Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și are o vastă experiență în domeniu. În opinia sa, adolescenții, prin prisma imaturității lor emoționale, percep doar avantajele tehnologiei, nu și responsabilitățile.

Cheia prevenirii victimizării copiilor o reprezintă relația cu părinții, subliniază Diana Roiu. Prin consolidarea unui atașament sigur, copilul devine stăpân pe propria persoană și astfel va putea accepta situațiile plăcute sau mai puțin plăcute din viața sa, riscul unor dezechilibre fiind redus.

„Teribilismul specific perioadei adolescentine, dorința de a se face remarcați, rebeliunea lor sunt componente care reflectă dezordinea acestei etape de vârstă, în care adolescentul se simte adult, are corp de adult, dar gândește ca un copil. Crede că rolul părintelui în viața sa s-a terminat, ori părintele se teme de cele mai mari pericole și își intensifică acțiunile de control, ceea ce va veni în contradicție cu interesele adolescentului sau, din contră, îl va lăsa să experimenteze cu credința că va învăța din propriile greșeli. Astfel, un stil parental autoritar sau unul foarte permisiv poate conduce la acest gen de situații”, a declarat, pentru Libertatea, Diana Roiu.

Păstrarea secretului unei imagini, nu neapărat cu caracter sexual explicit, poate face ca aceste fete să devină victime sigure ale unor infracțiuni la viața sexuală, avertizează șefa Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență Vaslui. Absența unei relații de încredere cu părintele se transformă într-un bulgăre de zăpadă pe măsură ce „secretul” este păstrat mai mult timp, șantajul fiind pentru agresor cea mai ușoară modalitate de a controla victima.

Ambele fete au nevoie de consiliere

În opinia specialistului, atât eleva victimă, cât și cea inculpată au nevoie de sprijin adecvat și înțelegere pentru a depăși situația pe care o traversează. Altfel, efectele nu vor întârzia să apară.

„Victima poate dezvolta depresii, conduite autoagresive sau poate trece în extrema cealaltă, prin hetero-agresivitate, dintr-o dorință asiduă de răzbunare dacă va simți că justiția nu a pedepsit-o suficient pe cea care i-a afectat imaginea. Cât privește agresorul, poate să depună un efort în a-și corecta comportamentul sau, dacă simte că pedeapsa dată este prea mare în raport cu fapta, să treacă în extrema cealaltă”, a conchis Diana Roiu.

Trimisă în judecată la sfârșitul lunii iunie, procesul elevei de 16 ani va începe pe 18 octombrie, la Tribunalul Vaslui.

Sfaturi pentru părinți

Mai multe organizații atrag atenția cu privire la pericolele din mediul online, unde adolescenții petrec în medie șase ore pe zi. UNICEF a lansat recent, cu ajutorul specialiștilor, un ghid pentru părinți pentru a-și proteja copiii în mediul online:

Stabiliți reguli de bază clare, aveți conversații sincere cu copiii dvs. despre comunicarea în mediul digital, și despre cine poate avea acces la ce postează online;

Verificați dacă dispozitivul copilului dvs. este întotdeauna actualizat și dacă rulează cel mai recent software, dacă setările de confidențialitate sunt activate și configurate pentru a minimiza colectarea de date;

Ajutați-vă copilul să recunoască și să evite dezinformarea din mediul online, să citească un conținut potrivit vârstei sale și să evite materialele care îi pot provoca anxietate sau alte stări de disconfort;

Promovați un comportament online sănătos și fiți atenți la exemplul pe care îl dați și la ceea ce împărtășiți online despre copilul dumneavoastră, inclusiv fotografiile și videoclipurile acestuia.

*Numele real al elevei și unitățile de învățământ nu sunt indicate pentru a proteja identitatea victimei.

Foto ilustrativ: 123rf