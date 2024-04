În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Cioran a cerut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale. A susținut că acesta a fost agresiv cu ea, sub privirile fetiței lor de nici trei ani. Înainte ca ordinul să expire, el a mers la casa vedetei și a ajuns pe mâinile poliției.

Ulterior ordinul de restricție a expirat, vedeta a cerut prelungirea lui, însă nu i-a fost aprobat. Înarmată cu mai mulți avocați, Cristina Cioran i-a deschis proces lui Alex Dobrescu. Ieri s-au întâlnit în sala de judecată, unde, înainte să intre, bărbatul s-a dezbrăcat la bustul gol.

Cristina Cioran: „Nu am mai fost implicată într-un proces, e ceva de viață și de moarte”

Intrați în sala de tribunal, Cristina Cioran susține că Alex Dobrescu a încercat să o intimideze. „Asta e o chestie, noi am avut înfățișarea la ora 13.00. La 10.30 îmi trimite un video și îmi zice că se pregătește și se dădea cu ruj, unul roșu. Mi-a dat 500 de mesaje. Trebuie să fie o conduită.

Avea geacă pe el, nu ai voie în maiou sau chiloți. În fața Tribunalului mi-a făcut mie un gest… (n.r. – când s-a dezbrăcat). Este primul proces la care particip. Primul a fost pe 15 aprilie. Nu am mai fost implicată într-un proces, e ceva de viață și de moarte. Doamna avocată a întârziat, Alex a venit după ce au intrat judecătorii în sală.

Este lipsă de respect. În toată ședință a fost extrem de obraznic. Trebuia să fim audiați, dar au fost probele puternice. A încercat să mă intimideze, mă tot întreba lucruri. A corectat pe cineva în sală. I-a spus doamna judecătoare că îl dă afară. A venit spre mine. Încerca și să-mi prindă privirea. El nu înțelege că nu mă va vedea”, a spus Cristina Cioran în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

„Acest individ va purta brățară la picior și mi s-a încredințat fiica”

Cu toate acestea, Cristina Cioran a avut și un motiv de bucurie, ordinul de restricție a fost prelungit, Alex Dobrescu nu se va putea apropia de ea și de fetița lor. „S-a admis cererea, deci acest individ va purta brățară la picior și mi s-a încredințat fiica.

Are ordinul de restricție și față de copil, așadar, așa cum am spus, am avut încredere în justiție și așa cum v-am spus, vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele. S-a admis cererea (…) Sunt foarte emoționantă și foarte fericită. E bine”, a declarat Cristina Cioran, pe Instagram.

Referitor la violențele fostului iubit, Cristina Cioran spune că ea a ajuns și la spital din cauza loviturilor. „Am susținut că el nu a fost violent cu fetița, dar în ultimele incidente, a fost de față, dar nu a pățit nimic. S-a constatat că au fost acte de agresiune, dar nu s-a dovedit că este un pericol iminent.

Iată că am văzut și noi că el este, de fapt, un pericol pentru cei din jur, pentru o mașină parcată în drum, pentru orice”, a mai povestit Cristina Cioran la „Xtra Night Show”.

