Pensiile artiștilor au fost adesea un subiect de discuție așa că după ultimele discuții și speculații, Elena Merișoreanu vorbește deschis.

Artista a mărturisit că așa au fost legile și regulile la vremea la care a ieșit la pensie, diferite de acum și a recunoscut că a muncit mult de-a lungul anilor pentru cât este recompensată.

„Nu mă pot plânge eu când alții au pensii de 1.500 de lei și nu au ce pune pe masă. Ar fi culmea să mă apuc să mă plâng că am pensie mică. Am muncit pentru pensia aceasta 38 de ani, am stat la un ansamblu unde am îndurat multe.

Eu am venit la 16 ani în București așa că nu iau pensia pe care ar trebui să o iau, dar așa era atunci. Când am ieșit eu la pensie erau alte legi, alte proceduri”, a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu a avut grijă atât de educația copiilor, cât și a nepoților. „De fapt, cei mai mulți bani i-am cheltuit pentru copii, pentru educația lor, nepoții au fost ținuți numai la școli private și a fost bine, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce am avut. Nu ne plângem, că ne bate Dumnezeu dacă ne plângem”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

„Atâta timp cât ieșim în lume e normal să ne respectăm. Măcar atâta să putem face, e plăcerea noastră să avem o haină frumoasă, un parfum bun. Eu de obicei parfumurile le primesc, dar întotdeauna mi-a plăcut să am îmbrăcăminte frumoasă.

Nu să mă port modern, că nu e cazul, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă îmbrac, mai ales acum, după vârsta mea, aleg așa după ani și după cum consider că îmi stă bine. Eu niciodată nu am fost exagerată”, a mai dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

În urmă cu ceva timp, interpreta de muzică populară a dezvăluit suma pe care o primește de la stat.

„Eu am pe cartea de muncă la Rapsodia Română aproape 37 de ani, la 16 ani am fost angajată, cu decizie guvernamentală. În fiecare an se mai mărește. Ne-ar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de aproape 5.000 de lei”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

