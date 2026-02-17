„L-am împărțit cu întreaga lume”

Reverendul Jesse Jackson, simbolul luptei pentru drepturi civile, în SUA, și laureat al Medaliei Prezidențiale pentru Libertate, a murit la vârsta de 84 de ani.

Pastorul baptist s-a stins din viață marți, 17 februarie, a anunțat familia sa într-un comunicat pe Instagram, precizând că acesta a murit „în pace”, înconjurat de cei dragi.

„Tatăl nostru a fost un lider aflat în slujba celorlalți – nu doar pentru familia noastră, ci și pentru cei opresați, pentru cei fără voce și pentru cei ignorați din întreaga lume”, a transmis familia Jackson în comunicat.

„L-am împărțit cu întreaga lume, iar în schimb, lumea a devenit parte din familia noastră extinsă. Credința sa neclintită în justiție, egalitate și iubire a încurajat milioane de oameni, iar noi vă rugăm să îi onorați memoria continuând lupta pentru valorile în spiritul cărora și-a trăit viața”, a transmis familia.

Avea probleme grave de sănătate

Jackson fusese internat în noiembrie pentru tratament de reglare a tensiunii arteriale. Era sub observație pentru paralizie supranucleară progresivă, o boală cerebrală care cauzează dificultăți de echilibru, deglutiție (înghițire), mers și mișcări oculare, conform Clinicii Mayo. Această afecțiune este provocată de deteriorarea celulelor nervoase din creier.

Câteva zile mai târziu, familia sa a declarat că Jackson este în stare stabilă și a infirmat zvonurile conform cărora acesta ar fi fost conectat la aparate pentru menținerea vieții. „Reverendul Jackson este în stare stabilă și respiră fără ajutorul aparatelor”, a scris familia sa într-un comunicat.

Apropiat al lui Martin Luther King jr

Născut în Greenville, Carolina de Sud, pe 8 octombrie 1941, Jackson a fost în prima linie a numeroase evenimente istorice din SUA.

A mărșăluit alături de reverendul Martin Luther King jr în demonstrațiile pentru drepturile civile din anii 1960 și a fost alături de acesta în dimineața în care a fost asasinat la motelul Lorraine din Memphis, Tennessee, pe 4 aprilie 1968.

„De fiecare dată când mă gândesc la asta, e ca și cum aș scoate o crustă de pe o rană”, a declarat el pentru The Guardian, în 2018. „Este un gând dureros că un om al iubirii este ucis de ură; că un om al păcii este ucis prin violență; un om căruia i-a păsat este ucis de cei nepăsători.

Jackson a candidat de două ori la președinția SUA, în 1984 și 1988, și a jucat un rol esențial în eliberarea a trei soldați americani din Iugoslavia în mai 1999, după ce a apelat personal la președintele Slobodan Miloșevici.

În anul 2000, Jackson a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea fostului președinte

Bill Clinton.

Jackson lasă în urmă pe soția sa, Jacqueline Jackson, cu care s-a căsătorit în 1962, cei cinci copii ai lor și nepoții. De asemenea, el are o fiică dintr-o relație cu o fostă colaboratoare, legătură care a avut loc înainte de nașterea copilului, în mai 1999.

