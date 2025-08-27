În lumea căștilor cu anulare activă a zgomotului, Sony WH-1000X sunt printre cele mai căutate. Încă de la XM3, japonezii au pus presiune pe Bose și Sennheiser, iar fiecare generație a adus cu sine câte un mic salt.

Design: un pas spre mai bine

Când au apărut XM5, taberele s-au cam împărțit în două. Erau elegante, fluide, dar pierdeai din portabilitate.

Nu se mai pliau complet, husa ocupa cam mult spațiu și parcă tot trebuia să ai grijă să nu le strici. XM6 repară asta. Cupele revin la plierea clasică, iar husa primește un sistem magnetic în loc de fermoar. E genul de mic detaliu care îți schimbă semnificativ experiența de zi cu zi.

Headband-ul e mai lat și mai bine capitonat, iar cupele sunt detașabile și ușor de înlocuit. Într-o piață în care se vorbește tot mai mult despre sustenabilitate, faptul că poți schimba o parte uzată fără să arunci tot produsul contează.

Căștile cântăresc 254 de grame, similar cu XM5, dar distribuția greutății e ceva mai prietenoasă. Le pui pe cap și cam uiți de ele, ceea ce e, probabil, cel mai mare compliment pe care îl poți face unui device audio.

Sunet și ANC: în continuare foarte bun

Anularea activă a zgomotului este, fără discuție, unul dintre motivele principale pentru care lumea cumpără XM6. Noul procesor QN3 HD lucrează cu 12 microfoane, iar rezultatul se simte.

Zgomotul de fundal constant al orașului dispare, iar căștile reușesc acum să reducă și frecvențele înalte, precum tastatura colegului, sau șuieratul metroului.

La nivel sonor, Sony schimbă subtil direcția. Dacă XM4 și XM5 aveau o amprentă ușor caldă, XM6 merg mai degrabă pe neutralitate.

Bass-ul rămâne prezent, dar mai controlat, înaltele sunt mai curate, iar scena sonoră mai deschisă. E un sunet mai „matur”, mai puțin spectaculos la prima ascultare, dar mai corect. Cu LDAC și 360 Reality Audio, experiența devine una aproape de studio.

Confort și utilizare

Când testezi căști scumpe, diferența nu o face doar sunetul, ci și modul în care le poți purta ore întregi. XM6 livrează asta.

Pernuțele urechilor au spumă cu memorie mai aerisită, iar headband-ul redistribuie presiunea. Am ascultat un podcast de două ore, am zburat pe distanță scurtă și am rămas cu aceeași impresie: poți uita că le ai pe cap. Mai ales în timp ce faci naveta spre birou.

Controalele tactile sunt aceleași ca pe XM5, dar mai bine calibrate. Un swipe pe cupă și reglezi volumul, o atingere pentru play/pause, un gest lung pentru activarea asistentului vocal.

În plus, există buton dedicat pentru ANC și modul ambient, un detaliu care contează foarte mult atunci când vrei să auzi vocea cuiva fără să dai jos căștile.

Aplicația Sony Headphones Connect rămâne și ea una dintre cele mai user-friendly din industrie. Ai egalizator pe 10 benzi, setări personalizate pentru ANC, mod „Speak-to-Chat” (pauză automată când vorbești) și chiar spatial audio.

În plus, XM6 se conectează simultan la două device-uri prin Bluetooth, iar trecerea între laptop și telefon e instantanee.

Microfon și convorbiri

Una dintre plângerile recurente la XM4 și XM5 era calitatea microfonului. Se descurcau decent, dar nimic impresionant. XM6 schimbă regula jocului.

Cu un sistem de beamforming și procesare IA, vocea ta sună mai clar chiar și într-o cafenea aglomerată. Nu, nu e la nivelul unui microfon dedicat, dar pentru apeluri Zoom și telefoane rapide e mai mult decât suficient.

Autonomie

Sony promite 30 de ore de redare cu ANC pornit și aproximativ 40 de ore fără. În testele reale, cifra e aproape de adevăr.

Și da, avem parte și de încărcare rapidă: trei minute la priză înseamnă încă trei ore de muzică.

Minusuri

Nicio pereche de căști nu e perfectă. XM6 nu are certificare de rezistență la apă, deci nu le lua la alergat sau în ploaie.

Și nu, nu există conexiune audio prin USB-C: portul e strict pentru încărcare. Pentru audio pe fir, rămâi la clasicul jack de 3.5 mm, pe care îl găsești în cutie.

Concluzie

Sony WH-1000XM6 nu sunt o revoluție, ci mai degrabă o rafinare a predecesorilor. Pentru posesorii de XM5, nu este nicidecum un upgrade obligatoriu.

Dar pentru au încă XM4 sau generații mai vechi, diferența de confort, portabilitate și claritate a ANC-ului justifică banii.

Și, că tot am vorbit de bani, Sony WH-1000XM6 se comercializează în România la prețul de 2.250 de lei.