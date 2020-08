Revolta unui fost fotbalist de Champions League, care a ajuns să candideze la primăria unei comune de 3.000 de oameni: "Cum să nu ai asfalt în 2020?"

Fost campion al României și căpitan al lui CFR Cluj, fost internațional al tricolorilor, Gabi Mureșan candidează la primăria comunei Apold, din județul Mureș.

Așa cum mărturisește fotbalistul retras din activitate, o urbe mică, la 15 kilometri de Sighișoara, cu 3.000 de suflete, dintre care votanți 2.209. Mureșan candidează din partea PNL, mărturisind că vrea să fie primarul tuturor oamenilor, indiferent de simpatie și de culoare politică.

Comuna Apold

„Sincer, și eu am fugit până acum, cât am putut, de politică. Dar am o afacere în Apold, o pensiune, m-am mutat în această urbe și vreau să schimb ceva în bine. Că în rău poate oricine să schimbe. Am o afacere prosperă aici, dar vreau să crească și comuna. Sunt de părere că sprijinindu-ne unii pe ceilalți, indiferent de simpatii, ne putem ajuta să ne dezvoltăm cu toții. Vreau să schimbăm ceva în bine pentru noi toți din comună, nu mă interesează altceva”, a declarat Mureșan, 38 de ani, pentru Libertatea.

”Cum să nu ai asfalt în 2020?!”

Omul care s-a duelat cu marii fotbaliști ai Europei în grupele Champions League vrea să joace pe scena politica precum a făcut-o în fotbal.

„Fără promisiuni ireale, să începem cu lucruri simple, pas cu pas. Sunt multe de făcut, dacă știți situația, veți realiza că spun adevărul. Trebuie să rezolvăm problemele cu canalizarea, cu apa, nu avem asfalt… Cum, Doamne iartă-mă!, în 2020 să nu asfalt pe stradă?! Diferență de la cer la pământ cu alte comune. E mult de muncă, ușor nu e, trebuie oameni competenți, trebuie accesate fonduri europene ca să urnim situația din loc. Eu îi invit pe oameni la vot, să-și exercite dreptul, nu știu câți vor veni, întrucât majoritatea merg la muncă în Germania”, a mai spus Mureșan.

A vândut vin în Germania

Fostul mijlocaș nu a fost doar artizanul unor evoluții de neuitat contra lui Manchester United și AS Roma în tricoul „feroviarilor” din Gruia.

La 19 ani a fost la un pas să se lase de fotbal și a plecat la muncă în Germania. Pe vremea când se făcea trecerea de la marca germană la euro. Ca să câștige un ban în plus a lucrat într-un parc de distracții, iarna vindea vin fiert!

„Mi-a plăcut, am cunoscut altă lume. Am luat-o de jos, de foarte jos, dar am considerat mereu că cei simpli și serioși ajung sus”, a povestit ardeleanul cu 9 selecții la echipa națională.

Din sport, pe scena politică

Nu este singurul fost sportiv care e atras de politică. Constantin Budescu, mijlocaș la Astra, tocmai a participat în weekendul trecut la un eveniment organizat de PSD Bușteni, acolo unde cetățean de onoare al orașului, pentru a susține alături de doi foști medaliați olimpici, Dimitrie Popescu și Mărioara Popescu, candidatura la primărie a lui Irinel Ghiță.

Constantin Budescu și senatorul Emanoil Savin, în centrul imaginii

Fosta campioană Gabriela Szabo a fost ministrul Ttneretului și sportului, având o carieră politică de mai mulți ani. La fel și Elisabeta Lipă. Anghel Iordănescu, antrenorul Generației de Aur, a ajuns senator în 2008, iar acum vrea să fie consilier general. Ilie Năstase, legendarul tenismen, primul număr 1 ATP din istorie, a dorit să devină primar al Bucureștiului în 1996, apoi a ajuns senator, după care a mai candidat o dată la Primăria Generală, acolo unde este coleg de listă cu alte nume sonore din sport: Dumitru Dragomir, Daniel Pancu sau Cornel Dinu.

Anghel Iordănescu și Ilie Năstase

Fostă campioană olimpică la gimnastică, Corina Ungureanu a schimbat și mai multe partide politice, însă a rămas doar cu candidatura la europarlamentarele din 2014. Fosta tenismenă Ruxandra Dragomir, care a prins primele 20 de locuri în clasamentul WTA, a fost și președinte al Organizației pentru Femei din PMP, și bună prietenă a Elenei Udrea.

Eroul de la Sevilla, Helmuth Duckadam, a făcut parte din partidul lui Gigi Becali, PNG, iar în 2008 a candidat pentru alegerile parlamentare, la Colegiul 2 Arad, dar fără succes.

