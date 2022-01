„Suntem îndreptățiți să denunțăm maimuțăreala doctorală a domnului Ciucă“. Revolta unui profesor de la Babeș-Bolyai față de plagiatul premierului

„Plagiatul domnului Nicolae Ciucă nu este, din păcate o surpriză. El confirmă mai degrabă modul în care funcționează acordarea de titluri academice în instituțiile de învățământ superior care formează cadre ale aparatului de forță din România: o rețea foarte solidă de conducători de doctorate «ajută» – prin ritualuri foarte bine codificate: stabilirea de comisii, evaluări, rapoarte, susțineri – o elită militară, polițienească sau de intelligence să obțină titluri de doctor cu care să poată avansa în carieră pe calea cea mai rapidă și cu beneficii pecuniare și simbolice substanțiale“, susţine profesorul universitar.

Ciprian Mihali este doctor în filosofie al Universităţilor Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi din Strasbourg. În perioada 2012-2016, a fost ambasador al României în Senegal, iar din 2016 până în 2020 a fost director pentru Europa de Vest al Agenţiei Universitare a Francofoniei. Din septembrie 2020, s-a întors la catedră: predă filosofie contemporană la Universitatea Babeş-Bolyai.

Ciprian Mihali a fost în trecut ambasador al României în Senegal

„Armate de doctori au în spate armate de scriitori anonimi de doctorate“

Ciprian Mihali ia în calcul şi posibilitatea redactării lucrărilor de doctorat plagiate de către alte persoane decât cele care semnează teza. „Pentru că disciplina tăcerii funcționează foarte bine în aceste instituții, nu vom ști niciodată dacă tezele de doctorat sunt scrise de cei care le semnează sau de alte persoane, plătite gras să facă asta. Dar ne putem imagina cu greu oameni de acțiune, aflați în misiuni, în posturi și funcții importante de stat petrecând ore în șir, zi după zi, în biblioteci, scotocind prin arhive și fonduri documentare după cărți și rapoarte greu accesibile, pentru a culege date, a le organiza, a lansa ipoteze, a le dezvolta, a le organiza stilistic și a le tehnoredacta. E plauzibil atunci să presupunem că armatele de doctori au în spatele lor armate de scriitori anonimi de doctorate, cu toții mult mai mici în grad și aflați sub ordinul direct al viitorilor doctori“, crede Ciprian Mihali.

Oricum ar fi însă, plagiatul domnului Nicolae Ciucă este o rușine pentru domnia sa, pentru Guvernul României, pentru Armata Română și, trebuie să o spunem, o rușine pentru lumea academică. Ciprian Mihali, profesor universitar:

Dacă domnia sa nu are probleme cu această rușine, negociindu-și cu propria conștiința capacitatea de a încălca onoarea militară, în schimb pentru Guvernul României și pentru Președinția țării este o lovitură teribilă dată proiectului „România educată”.

Ciprian Mihali vede o legătură între suspiciunile de plagiat la adresa mai multor miniştri şi proiectul „România Educată“: „În numai câteva luni de la lansare, acest proiect a fost sabotat de doi miniștri liberali (precedentul fiind Florin Roman, n.red.) plagiatori, astfel încât părem tot mai îndreptățiți să ne întrebăm dacă nu cumva tocmai în asta constă «educarea» României. Armata Română iese și ea terfelită din această poveste, pentru că a promovat vreme de aproape două decenii un personaj important dispus la fraudă și, de ce nu, un personaj care se știe vulnerabil, expus la șantaj“, susţine profesorul.

„O nouă batjocură la adresa sistemului academic românesc“

„În sfârșit, acest plagiat (care nu mai trebuie dovedit decât celor care vor să-l înălbească politic pe domnul Ciucă) este o nouă batjocură la adresa sistemului academic românesc“, mai spune Ciprian Mihali.

„Imaginați-vă că noi, universitarii, am decide să ne construim o armată proprie, maimuțărind ținuta și însemnele militare, construindu-ne puști de carton și luând în derâdere drapelul național în bătălii imaginare. Armata Română ar fi îndreptățită să se revolte și să condamne gestul nostru. Ei, așa suntem și noi îndreptățiți să denunțăm maimuțăreala doctorală a domnului Ciucă și a tuturor militarilor care simulează teze de doctorat ca să parvină în carieră, care ridiculizează prin furt intelectual munca atâtor cercetători cinstiți”.

„Demisia de onoare a domnului Ciucă ar fi, în acest context și în mod paradoxal, cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla României în acest început de an. Am pierde un om, dar am salva ce se mai poate salva din onoarea țării, greu lovită din nou. Ar fi însă un gest pe care numai un om care a știut cândva ce e onoarea îl poate face. Orice tergiversare ar dovedi că și doctoratul, dar și faptele de arme sunt doar niște pretexte lipsite de orice valoare proprie pentru ascensiunea în ierarhiile puterii“, susţine profesorul clujean.

foto: Hepta

