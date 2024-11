Oamenii au primit un mesaj prin care au fost informați că aplicația Revolut nu funcționează.

„We’re sorry, something has gone wrong. Please try later” ( n.r. – Ne pare rău, ceva nu a mers bine. Vă rugăm să încercați mai târziu)”, este mesajul pe care utilizatorii Revolut din România l-au primit când au vrut să facă o tranzacție.

Potrivit portalului Downdetector, utilizat la nivel global pentru a raporta probleme la principalele site-uri și aplicații, Revolut a înregistrat, în această dimineață, zeci de raportări.

Revolut este o aplicație financiară folosită de o mulțime de români, principalul său avantaj fiind acela că oferă posibilitatea să-ți gestionezi finanțele într-un mod mai simplu și mai eficient decât până acum.

