Ce semnificație are pălăria de brânză

Musk, cunoscut pentru stilul său excentric, a folosit această apariție pentru a atrage atenția asupra alegerilor pentru Curtea Supremă a statului.

Elon just signed a cheese hat and threw it into the crowd. This is my CEO. pic.twitter.com/3hO8Nl7evD — Teslaconomics (@Teslaconomics) March 31, 2025

Dar de ce o pălărie de brânză? Pălăria de brânză nu a fost doar un accesoriu amuzant, ci și un element de marketing politic. Musk a investit peste 20 de milioane de dolari în această cursă electorală, considerând că rezultatul poate influența echilibrul de putere în Congresul SUA. Aflat în mijlocul susținătorilor săi, miliardarul a întrebat mulțimea:

„Ce părere aveți despre pălăria mea?”, moment care a stârnit ropote de aplauze. Apoi, a semnat pălăria și a aruncat-o în public, spre deliciul celor prezenți în sală.

Musk oferă cecuri de milioane

După ce a aruncat pălăria în mulțime, miliardarul a oferit două cecuri de câte un milion de dolari pentru doi alegători din Wisconsin.

🚨 Elon Musk just handed out TWO $1 million checks in Wisconsin, and roasted the legacy media in the process



“The reason for the $1M checks is just to get attention. When I do these things, it's inevitable for the media to lose their minds.” 🤣🔥 pic.twitter.com/GL7aiyoXX1 — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2025

Recomandări Cât costă un kilogram de carne de miel pentru Paște 2025? „Oricine își poate permite o pulpiță”

Gestul său a fost interpretat ca o încercare de a mobiliza electoratul conservator, dar și ca o demonstrație de putere, având în vedere sumele mari de bani investite în această campanie electorală.

O nouă provocare marca Musk: 20 de dolari poza

Mai mult, Musk a anunțat că lansează un program „Block Captain” înainte de alegerile de marți, în care participanții vor câștiga 20 de dolari pentru fiecare fotografie pe care o postează cu cineva cu semnul Schimel și cu degetul mare în sus în afara casei lor.

Easiest money you ever made!



You dont even need to be from Wisconsin, you just need to get people in the state to hold a picture of @TeamSchimel (can be on a phone/device or paper) in one hand and go thumbs up with the other hand.



Every time you do that you get $20 and they… https://t.co/2JqpcFmtpJ — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

„Dacă Wisconsin redesenează districtele, republicanii vor pierde două locuri în Congres, iar guvernul nu va mai putea face reformele necesare pentru poporul american”, a declarat Musk în fața mulțimii.

Chiar dacă unii au văzut în gestul lui Musk o simplă glumă, alții cred că este un exemplu clar despre cum miliardarii pot influența politica prin strategii neconvenționale. Cert este că pălăria de brânză a devenit virală, iar apariția sa a fost comentată pe larg în media și pe rețelele sociale.

Urmărește-ne pe Google News