Cântăreața a povestit cu entuziasm despre cum primăvara aceasta a decis să se implice direct în amenajarea grădinii părinților ei, după ce aceștia s-au mutat la casă. Artista a petrecut ore bune în aer liber, cu mâinile în pământ, și, chiar dacă entuziasmul a fost mare, efortul fizic și-a spus cuvântul.

La scurt timp după ce a pus tuia și semințe de iarbă și a descoperit că-i place grădinăritul, Raluka s-a trezit că i s-au umflat mâinile foarte rău și o dor, de la cât de mult a muncit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Părinții mei s-au mutat la casă, iar mama voia să pună pavele în toată curtea. Eu i-am propus să mă lase să mă ocup de grădină. Așa că în primăvara asta m-am apucat de grădinărit. Îmi place la nebunie. Am dat cu grebla, am nivelat pământul, am pus tuia, glicină, am pus semințe de iarbă, le-am bătătorit în pământ.

Am muncit mult, însă e prima dată în viața mea când m-am trezit cu mâinile umflate. Eu niciodată nu am avut mâinile umflate. Nici de la avion, de la nimic, până acum”, a spus Raluka la radio.

Recomandări Sondaj Verifield la comanda lui Nicușor Dan. George Simion rămâne favorit, surpriză uriașă pe locul 2

Aflată de aproximativ 16 ani în industria muzicală, cântăreața s-a bucurat în ultima perioadă de lansarea primului ei mini-album, „Amângoi”, realizat în urma unei sesiuni intense de creație.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Donald Trump este pregătit de prima sa vizită în străinătate din al doilea mandat. Unde și când va avea loc

Urmărește-ne pe Google News