Ce este ora de vară și de ce a fost introdusă

Conceptul de oră de vară se referă la practica de ajustare a ceasurilor cu o oră înainte, în perioada primăverii și a verii, o măsură care a fost adoptată de-a lungul timpului de numeroase state, inclusiv de România, potrivit TimeandDate.com. Schimbarea orei are loc de două ori pe an: în prima lună de primăvară, când se trece la ora de vară, și în penultima lună de toamnă, când ceasurile revin la ora standard de iarnă.

Deși nu are o legătură directă cu solstițiul de vară – fenomenul astronomic care are loc în jurul datei de 21 iunie, când se înregistrează cea mai lungă zi din an – scopul principal al acestei modificări este acela de a valorifica mai eficient lumina naturală. Odată cu echinocțiul de primăvară, zilele devin tot mai lungi, iar nopțile se scurtează, marcând startul primăverii astronomice în emisfera nordică și a toamnei astronomice în emisfera sudică. Inițial, ora de vară a fost introdusă pentru a optimiza utilizarea luminii solare și pentru a se reduce consumul de energie, diminuând nevoia de iluminat artificial în serile de vară.

Când se trece la ora de vară în 2025

România va trece la ora de vară 2025 în noaptea de sâmbătă, 29 martie, spre duminică, 30 martie. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu 60 de minute, ceea ce înseamnă că ora 3:00 va deveni ora 4:00. Această ajustare are loc întotdeauna în weekend pentru a minimiza impactul pe care îl are asupra rutinei zilnice și a programului de odihnă. Deși presupune pierderea unei ore de somn, avantajul principal al acestei schimbări orare constă în extinderea duratei de lumină naturală în timpul zilei.

Recomandări Peripețiile turiștilor români care vor să ajungă în Mexic și sunt considerați, din start, „infractori”. Vacanțe de mii de euro ratate din cauza unor suspiciuni

O alimentație echilibrată joacă un rol important în modul în care ne adaptăm la schimbarea orei

Acest aspect poate să contribuie la o stare de bine, la un nivel ridicat de energie al oamenilor și, totodată, la sporirea productivității. În mod tradițional, ora de vară a fost introdusă, așa cum spuneam, pentru a eficientiza consumul de energie și a prelungi activitățile recreative desfășurate la lumina zilei. Cu toate acestea, trecerea la ora de vară poate avea și efecte mai puțin benefice asupra organismului.

Revenirea la ora standard, cunoscută și sub denumirea de oră de iarnă, va avea loc în ultima duminică din luna octombrie. Astfel, în acest an, în noaptea de 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, marcând sfârșitul perioadei de oră de vară.

Ce impact au schimbările de oră asupra organismului

Acomodarea la ora de vară poate veni la pachet cu dificultăți de somn, o senzație accentuată de oboseală și de iritabilitate, în special în primele zile după schimbare. De asemenea, poate influența negativ capacitatea de concentrare și de memorare, ceea ce poate reduce performanța la locul de muncă, dar și starea generală de bine. În plus, pot apărea schimbări bruște de dispoziție, tulburări digestive (creșterea apetitului pe timp de noapte/suc gastric), dar și o stare de disconfort general.

Recomandări Condiția la care nu renunță Putin pentru a încheia războiul: „Apoi să începem discuţiile cu ei despre un tratat de pace”

Cercetările recente sugerează că modificarea orei ar putea fi asociată cu un risc crescut de probleme cardiace și un număr mai mare de accidente rutiere în perioada imediat următoare. Persoanele cele mai afectate de această schimbare sunt cele sensibile la fluctuațiile ritmului circadian. Un studiu citat de SleepFoundation.org arată că, în medie, în prima zi de luni de după trecerea la ora de vară, oamenii dorm cu aproximativ 40 de minute mai puțin decât în mod obișnuit.

Pentru a diminua efectele acestei schimbări, specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn cu câteva zile înainte, expunerea mai frecventă la lumina naturală și evitarea consumului excesiv de cofeină.

Cum te adaptezi mai ușor la ora de vară

Pentru a minimiza efectele negative pe care le poate avea trecerea la ora de vară, experții recomandă câteva sfaturi care te pot ajuta să te adaptezi mai ușor la această modificare. În primul rând, trebuie să ajustezi treptat programul de somn. Astfel, cu câteva zile înainte de schimbarea orei, încearcă să mergi la culcare și să te trezești cu aproximativ o jumătate de oră mai devreme decât o faci de obicei. De asemenea, culcă-te și trezește-te la aceleași ore în fiecare zi pentru a stabili un ritm de somn regulat.

Recomandări Un bărbat din Măgurele a fost sechestrat și torturat pentru PIN-ul de la card. A murit după câteva zile, însă a apucat să le spună polițiștilor un detaliu esențial

Asigură-te că dormitorul tău este întunecat, liniștit și răcoros. Poți folosi măști de somn sau draperii opace pentru a bloca lumina. Acest lucru va permite organismului să se adapteze treptat la noul program, explică specialiștii de la EverydayHealth.com. Apoi, lumina naturală ajută la reglarea ceasului biologic, iar pentru asta este indicat să petreci 15 minute afară la prima oră a dimineții pentru a facilita adaptarea organismului la noul program.

Unele alimente te pot ajuta să adormi mai repede și să te odihnești mai bine

La fel de important este să eviți consumul de cofeină și de alcool înainte de culcare, deoarece aceste substanțe pot afecta calitatea somnului. În general, este o idee bună să nu mai mănânci cu trei până la patru ore înainte de culcare. Pentru a preveni orice întrerupere a programului de masă, poți să începi să muți cina la o oră mai devreme cu circa o săptămână înainte de trecerea la ora de vară.

În sfârșit, înainte de a merge la culcare în noaptea în care se va trece la ora de vară, nu uita să ajustezi toate ceasurile. Este important de știut că poate fi nevoie de câteva zile sau chiar săptămâni pentru unii oameni ca organismul să se adapteze noilor schimbări, iar corpul să funcționeze la parametri normali.

Ce alimente să consumi ca să te adaptezi la ora de vară

Pentru a facilita adaptarea la trecerea la ora de vară se recomandă să desfășori mai multe activități fizice pe parcursul zilei, astfel încât să fii suficient de obosit la ora de culcare. De asemenea, o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți, joacă un rol important în calitatea somnului și în modul în care ne adaptăm la schimbarea orei. Există o serie de alimente ce pot fi considerate un adjuvant natural pentru un somn liniștit și odihnitor, iar dacă sunt introduse în alimentația zilnică, ele te pot ajuta, pe termen lung, să adormi mai repede și să te odihnești mai bine. Iată care sunt acestea:

Fructe

Consumate cu câteva ore înainte de culcare, fructele te pot ajuta să ai un somn odihnitor. Vișinele sunt considerate somnifere naturale, deoarece conțin melatonină și o concentrație mare de antioxidanți, care îmbunătățesc somnul. Cireșele au niveluri ridicate de melatonină și serotonină, care joacă un rol esențial pentru un somn adecvat. Kiwi are un conținut caloric scăzut și o cantitate semnificativă de nutrienți, contribuind la un somn mai lung și mai odihnitor. Acesta are în compoziție și acid folic, dar și potasiu și oligominerale, esențiale pentru funcționarea optimă a organismului. Bananele au la rândul lor efecte benefice asupra somnului, deoarece conțin triptofan (un aminoacid care induce somnul și care se găsește și în lapte), precum și magneziu, și potasiu. De asemenea, pepenele galben asigură o hidratare optimă.

Legume cu frunze verzi

Broccoli, spanacul și alte legume cu frunze verzi conțin fibre, vitamine (A, C și E), minerale și antioxidanți, care întăresc capacitatea sistemului nostru imunitar de a lupta împotriva infecțiilor. În plus, furnizează o substanță bioactivă care stimulează imunitatea intestinală. Pentru a păstra substanțele nutritive, acestea trebuie consumate crude sau fierte.

Fructe oleaginoase

Antioxidanții puternici sunt importanți pentru sistemul imunitar. De aceea, este indicat să consumi în această perioadă fistic, migdale, caju și nuci, care sunt surse excelente de vitamina E. De asemenea, sunt bogate și în proteine și lipide, care mențin niveluri ridicate de energie pentru o perioadă mai lungă, relatează SleepDoctor.com.

Pește

Consumul de pește gras, precum sardine, macrou, hering și somon, te poate ajuta să dormi mai bine. Acest lucru poate fi valabil mai ales pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani.

Cerealele integrale și mei

Quinoa, grâul integral, orezul brun, sorg (jowar), mei Ragi și pâinea integrală oferă suficientă energie și pot fi alese în detrimentul cerealelor obișnuite.

Ceaiuri din plante

Deși ceaiul de mușețel a fost promovat ca un remediu pentru insomnie, nu există dovezi clare că ar aduce beneficii persoanelor care suferă de această tulburare de somn. Totuși, ceaiurile din plante pot fi o soluție pentru un somn mai bun, deoarece de obicei nu conțin cofeină.

Ce alimente să eviți în această perioadă

Anumite alimente și băuturi provoacă o serie de tulburări de somn. De aceea, dacă vrei să ai un somn liniștit și odihnitor se recomandă să eviți următoarele produse:

Zahăr

Acesta poate fi prezent în diverse alimente (dulciuri, produse de patiserie, etc.) și băuturi (sucuri sau băuturi energizante), care, consumate în exces, pot provoca tulburări ale somnului. Cercetările arată că femeile de peste 50 de ani a căror dietă este bogată în zahăr prezintă un risc crescut de a dezvolta probleme de somn. Ingerarea unor cantități mari de zahăr poate perturba funcțiile metabolice și imunitare ale organismului.

Băuturi care conțin cofeină

Cofeina se regăsește în cafea, ceai negru și cola, iar consumată în cantități mari, poate să te împiedice să adormi ușor și să dormi mai puțin. De aceea, acest alcaloid ar trebui evitat seara.

Carne

Deși este o sursă bună de proteine, consumul regulat de carne în cantități mari te poate expune la un risc ridicat de a avea probleme cu somnul. Cei care consumă multă carne prezintă un risc mai mare de a sforăi și de a se confrunta cu o calitate slabă a somnului.

Alcool

Băuturile alcoolice pot fi consumate, însă dacă acest lucru se întâmplă seara, ele vor afecta calitatea generală a somnului. Asta înseamnă că nu vei dormi bine, te vei trezi de multe ori în timpul nopții, iar a doua zi te vei simți obosit.

Lichide

Consumul în exces de lichide seara, inclusiv apă, te poate face să te trezești de mai multe ori pentru a merge la baie. De aceea, se recomandă să bei mai multe lichide în timpul zilei și să reduci aportul de lichide cu 2-3 ore înainte de a te culca, mai scrie sursa citată anterior.

Vezi şi când este echinocțiul de primăvară 2025!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News