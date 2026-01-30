Revoluția BYD: Sealion 05 și tehnologia care a cucerit locul 1 mondial în 2025

BYD: Mai mult decât un producător auto, o companie de tehnologie

Întrebat despre succesul fulminant al brandului, Andrei Duică explică filosofia din spatele cifrelor. BYD nu se consideră un simplu constructor de mașini, ci un gigant tehnologic care a reușit o performanță istorică:

„Abordarea noastră axată pe inovație ne-a dus acolo unde am închis anul 2025: pe locul 1 în rândul producătorilor de autoturisme plug-in hybrid și electrice,” declară Andrei Duică.

Inima de sub podea

La interior, Sealion 05 surprinde prin materiale de înaltă calitate și un bord generos, însă adevărata revoluție se află sub caroserie. Sistemul DM-i (Dual Mode intelligence) reprezintă vârful de lance al chinezilor în Europa, oferind o eficiență fără precedent pentru segmentul plug-in hybrid.

Deși originea este chineză, BYD pariază pe o localizare masivă. Strategia lor include:

Design de avangardă: Echipe de designeri europeni de renume.

Inginerie locală: Centre de cercetare și dezvoltare deschise chiar în inima Europei.

Identitate: „Ne dorim ca în 5 ani să fim considerați un brand european,” afirmă Duică.

Expansiunea în România: 30 de puncte de prezență în 2026

Dacă în portofoliul actual regăsim deja 9 modele (inclusiv noul Sea Lion 05 și spectaculosul model SEAL – care atinge 100 km/h în doar 3,8 secunde), infrastructura de suport crește în același ritm alert.

Planul de rețea pentru 2026:

Start an 2026: 30 de puncte de vânzare și service autorizate.

Perspective: Extindere accelerată după prima jumătate a anului, cu noi contracte și locații în curs de semnare.

Cu o gamă diversificată, de la SUV-uri accesibile la supercaruri electrice, BYD nu doar că intră pe piața românească, ci o forțează să se modernizeze.

