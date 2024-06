Mario De Mezzo a sărbătorit victoria pe străzile oraşului alături de sute de persoane.

Într-o declarație de presă, Mario De Mezzo a spus că victoria este a slătinenilor şi și-a arătat nemulţumirea acestora faţă de actuala administraţie „incompetentă”.

„Victoria este a Slatinei şi a slătinenilor. Este doar victoria lor. Este clar că nemulţumirea lor faţă de o administraţie incompetentă, frustrarea lor faţă de dispreţul cu care au fost trataţi, toate lipsurile pe care eu nu am făcut decât să le pun în lumină au vorbit astăzi prin ştampila de vot. Slătinenii au venit şi au votat cu sete împotriva unei administraţii despre care eu am spus că este coruptă, este incompetentă şi că nu are ce să mai caute în această primărie, iar Slatina şi slătinenii au fost de acord cu mine (…)”, a spus Mario De Mezzo.

Pentru funcţia de primar al municipiului Slatina au candidat: de la PSD primarul în funcţie, Emil Moţ, Gabriel Dima Buliteanu (Alianţa pentru Unirea Românilor), Cătălin Davidescu (PUSL), Elena Ioţu (Dreapta Unită USR – Forţa Dreptei), Cristian Văduva (Partidul S.O.S. România).

