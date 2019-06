Rică Răducanu a fost internat la Spitalul Colentina din Capitală

Recent, Rică Răducanu vorbea despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ceva timp. „Sunt cu supărările mele, tocmai ce am venit de la tratament de la Covasna, mă dor foarte tare genunchii şi picioarele de la cât sport am făcut la viaţa mea. Mi s-a zis că mi s-a tocat tot cartilajul de la genunchi. Durerile sunt crunte. Am stat la un centru medical timp de dois-prezece zile”, a declarat Rică Răducanu.

