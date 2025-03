Richard Chamberlain, celebrul actor american cunoscut pentru rolurile sale din serialele TV „Dr. Kildare”, „Shogun” sau „Pasărea Spin”, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Decesul a fost confirmat pentru Variety de către publicistul Harlan Boll. Actorul a murit sâmbătă, 29 martie, în Waimanalo, Hawaii, din cauza complicațiilor în urma unui accident vascular cerebral.

Martin Rabbett, partenerul de lungă durată al lui Richard Chamberlain, a declarat într-un comunicat: „Iubitul nostru Richard este acum cu îngerii. Este liber și se înalță către cei dragi care au plecat înaintea noastră. Ce binecuvântați am fost să fi cunoscut un suflet atât de uimitor și iubitor. Dragostea nu moare niciodată. Iar dragostea noastră este sub aripile lui, ridicându-l către următoarea sa mare aventură”.

Cariera de 60 de ani a lui Richard Chamberlain

Richard Chamberlain a devenit celebru în anii ’60 datorită rolului său din serialul medical „Dr. Kildare”. Ulterior, a devenit regele miniseriilor TV, cu producții de mare succes precum „Shogun” și „Pasărea Spin”. Aspectul său de idol al adolescentelor i-a pus uneori piedici în cariera de actor, până când și-a dovedit talentul pe scenă într-o producție foarte apreciată a piesei „Hamlet” și în alte roluri shakespeariene.

Deși a jucat în câteva filme notabile, precum „Petulia”, „Cei trei mușchetari”, „The Music Lovers” și „The Last Wave” al lui Peter Weir, Chamberlain a excelat în special pe micul ecran. A interpretat o gamă largă de personaje, de la regele Edward al VIII-lea al Angliei și scriitorul F. Scott Fitzgerald, până la eroul din al Doilea Război Mondial, Raoul Wallenberg.

Richard Chamberlain în „Pasărea Spin”

Richard Chamberlain este cel mai bine amintit pentru rolul ambițiosului preot australian din miniseria TV de mare succes „Pasărea Spin”, adaptarea romanului de dragoste al lui Colleen McCullough. De asemenea, „Shogun”, bazat pe romanul lui James Clavell, a fost un alt proiect puternic pentru Chamberlain în 1980. În urma acestor succese, actorul a putut cere onorarii mari pentru aparițiile sale televizate până în 1996, când a apărut în continuarea „Pasărea Spin”, intitulată „The Missing Years”. Aceasta din urmă a fost însă o dezamăgire atât pentru critici, cât și pentru public.

Cariera muzicală și teatrală a lui Richard Chamberlain

În timpul anilor în care a interpretat rolul Dr. Kildare, Chamberlain s-a bucurat și de un scurt succes ca artist de înregistrări, în special cu balade romantice. De asemenea, și-a folosit abilitățile vocale în emisiuni TV de varietăți și pe scenă, cel mai notabil în revival-ul din 1993 al piesei „My Fair Lady” de pe Broadway. Chamberlain a continuat să lucreze frecvent pe scenă, revenind pe Broadway pentru o reluare din 1987 a piesei „Blithe Spirit” de Noel Coward, făcând turnee în „My Fair Lady” în rolul lui Henry Higgins și ajungând pe Broadway cu acel revival din 1993.

Viața personală a lui Richard Chamberlain

Actorul și-a recunoscut homosexualitatea în cartea sa de memorii „Shattered Love” din 2003. „A trebuit să fiu foarte atent și foarte circumspect”, a declarat el pentru Fox News în 2022 despre cum a rămas ascuns în timp ce juca un rol principal romantic la Hollywood.

„Revistele au făcut o mulțime și o mulțime de interviuri și au cam bănuit. Îmi puneau întrebări de genul: „Când ai de gând să te căsătorești și să ai copii?”” Dar, privind în urmă, el a spus: „Da, aș fi fost o persoană mai fericită dacă aș fi ieșit și aș fi fost liber și toate astea. Dar aveam deja atât de multe motive să fiu fericit. Eram un actor activ, iar acesta era principalul lucru pe care mi-l doream de la această viață.”

„Când crești în anii ’30, ’40 și ’50, să fii gay, nu numai că nu este ușor, dar este imposibil”, a declarat el pentru The New York Times în 2014. „Nu poți face asta. . . . Am presupus că era ceva teribil de în neregulă cu mine. Și chiar și devenind faimos și toate astea, era încă acolo.”

Richard Chamberlain s-a întâlnit pentru scurt timp cu actorul Wesley Eure în anii 1970. A avut o relație cu actorul Martin Rabbett din 1977 până în 2010, când s-au despărțit amiabil și au rămas prieteni apropiați.

Ultimii ani și moștenirea

La sfârșitul anilor ’80, Richard Chamberlain s-a mutat în Hawaii și, cu excepția întoarcerilor pe continent pentru muncă, a locuit în mare parte acolo și a pictat. A jucat din nou rolul unui doctor în „Island Son”, un serial de scurtă durată din 1989-1990 care a fost filmat în Hawaii și a fost ideea sa.

În anii 2000, actorul a apărut ca invitat într-o varietate de emisiuni TV, inclusiv „Touched by an Angel”, „The Drew Carey Show”, „Desperate Housewives”. De asemenea, a avut un rol recurent în „Brothers and Sisters” de la ABC. Chamberlain a continuat să apară în producții de teatru și film până în ultimii ani ai vieții sale.

El lasă în urmă o moștenire bogată în industria divertismentului, fiind amintit ca unul dintre cei mai versatili și longevivi actori ai generației sale. Talentul său în actorie, muzică și artă, precum și implicarea sa în cauze ecologice vor rămâne o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare.

