Bărbatul a fost acuzat de complicitate la uciderea fostului său angajator

În 1997, Glossip a fost acuzat de complicitate la uciderea fostului său angajator, proprietar al unui motel. În același caz, Justin, un fost coleg al său, a mărturisit că Glossip i-ar fi oferit 10.000 de dolari pentru a comite crima. Justin ar fi recunoscut fapta, primind o pedeapsă pe viață, în timp ce Glossip a fost condamnat la moarte în 1998, relatează publicația germană Stern.de.

Cazul lui Glossip este considerat unul dintre cele mai controversate din Statele Unite. Condamnarea sa s-a bazat în mare parte pe mărturia lui Justin, dar, ulterior, au ieșit la iveală numeroase erori din partea acuzării. În 2001, Curtea de Apel din Oklahoma a dispus rejudecarea procesului, însă rezultatul a fost același: condamnare la moarte.

De trei ori execuția sa a fost suspendată în ultimul moment, în două rânduri din cauza utilizării controversate a sedativului Midazolam și o dată pentru reexaminarea unor noi probe.

Curtea Supremă a SUA a anulat condamnarea și sentința la moarte în 2025

În 2025, Curtea Supremă a SUA a anulat condamnarea și sentința la moarte, argumentând că Glossip nu a beneficiat de un proces echitabil. Procurorul general al statului Oklahoma a susținut această concluzie, ceea ce a permis eliberarea sa condiționată în schimbul unei cauțiuni de 500.000 de dolari.

„Este copleșitor, dar în același timp incredibil”, a declarat Glossip, conform Stern.de. Avocatul său a descris momentul eliberării drept unul istoric, adăugând că acum are „șansa să guste libertatea”.

În perioada următoare, Glossip va fi judecat din nou, însă procurorii au anunțat că nu vor mai solicita pedeapsa cu moartea.

