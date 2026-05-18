„Nu va mai rămâne nimic din ei"

„Ar fi bine să se grăbească, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris liderul american pe platforma sa Truth Social. „TIMPUL ESTE ESENŢIAL!”, a adăugat acesta.

Avertismentul vine cu puţin timp înainte ca Trump să se întâlnească cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce discuţiile cu Teheranul par să fie într-un impas. Potrivit agenţiei de ştiri semioficiale Mehr din Iran, SUA nu au făcut nicio concesie concretă în răspunsul lor la cele mai recente propuneri ale Iranului de a pune capăt conflictului.

Într-un mesaj anterior, Trump a reiterat ameninţarea că „o întreagă civilizaţie” ar putea fi distrusă dacă Iranul nu acceptă un acord pentru încetarea războiului. Această declaraţie vine după ce, la începutul lunii aprilie, a fost anunţat un armistiţiu temporar, pe care preşedintele american l-a descris acum ca fiind „la un pas de a fi anulat”. El a respins cererile Teheranului, calificându-le drept total inacceptabile.