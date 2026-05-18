„Nu va mai rămâne nimic din ei”
„Ar fi bine să se grăbească, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris liderul american pe platforma sa Truth Social. „TIMPUL ESTE ESENŢIAL!”, a adăugat acesta.
Avertismentul vine cu puţin timp înainte ca Trump să se întâlnească cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce discuţiile cu Teheranul par să fie într-un impas. Potrivit agenţiei de ştiri semioficiale Mehr din Iran, SUA nu au făcut nicio concesie concretă în răspunsul lor la cele mai recente propuneri ale Iranului de a pune capăt conflictului.
Într-un mesaj anterior, Trump a reiterat ameninţarea că „o întreagă civilizaţie” ar putea fi distrusă dacă Iranul nu acceptă un acord pentru încetarea războiului. Această declaraţie vine după ce, la începutul lunii aprilie, a fost anunţat un armistiţiu temporar, pe care preşedintele american l-a descris acum ca fiind „la un pas de a fi anulat”. El a respins cererile Teheranului, calificându-le drept total inacceptabile.
Care au fost cererile Iranului
Iranul susţine că propunerile sale au fost responsabile şi generoase, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmail Baghaei. Potrivit agenţiei de ştiri semioficiale iraniene Tasnim, Teheranul a cerut încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, inclusiv a atacurilor israeliene asupra Hezbollahului în Liban, ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene şi garanţii că nu vor mai avea loc atacuri asupra teritoriului său.
În plus, Iranul solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de război şi recunoaşterea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Ormuz.
Pe de altă parte, agenţia de ştiri semioficială Fars a relatat că Washingtonul a răspuns cu cinci condiţii, printre care menţinerea unui singur sit nuclear operaţional în Iran şi transferul stocului de uraniu puternic îmbogăţit către SUA. Totuşi, Trump a sugerat în urmă cu câteva zile că ar fi dispus să accepte suspendarea programului nuclear iranian pentru o perioadă de 20 de ani, ceea ce ar putea indica o flexibilizare a poziţiei sale faţă de cererea iniţială de oprire completă a acestuia.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.