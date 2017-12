Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunţă că riscul producerii unor avalanşe în zona înaltă a Munţilor Făgăraş este mare, deoarece stratul de zăpadă este instabil. În Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanşe este însemnat.

Potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, riscul producerii avalanşelor în Munţii Făgăraş, la peste 1.800 de metri altitudine, este de patru – risc mare.

”În Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 de metri riscul este mare (4): La suprafaţă în primii 30-40 cm zăpada are rezistentă scăzută, făcând ca stratul să fie relativ instabil. În partea superioară stratul de zăpadă are numeroase plăci de vânt şi cruste de gheaţă. În profunzime sunt prezente cristale faţetate, intercalate între crustele mai vechi de gheaţă. Odată cu răcirea vremii, la suprafaţă se vor menţine crustele subţiri de gheaţă, alături de plăcile de vânt, peste care se vor depune până la 10 cm de zăpadă proaspătă. În condiţii de slabe supraîncărcări (cu turişti, schiori etc) se va accentua riscul declanşării avalanşelor de dimensiuni medii sau chiar mari în zonele cu acumulări mai însemnate de zăpadă”, arată reprezentanţii Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, citați de Mediafax.