RISE Project: Profesor de la Jurnalism, acuzat de mai multe studente de hărțuire. „Ți-e frică că nu ai nicio șansă de succes în fața lui și ți-e frică de ce ți s-ar putea întâmpla”

Încă de vara trecută, jurnalista Carla Lunguți arăta într-un articol în Libertatea despre comportamentul abuziv al unora dintre profesorii Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC). Scriind și despre Horea-Mihai Bădău, a citat o expertă în comunicare, care ar fi vrut ca decanul să ia în considerare „acuzațiile de hărțuire aduse de studentele dumnealui”. Lectorul spunea atunci că cea care a menționat despre acest comportament „a fost pur și simplu deranjată când am semnalat în cartea mea (vândută în 1800 de exemplare) derapaje etice ale bloggerilor din a căror comunitate făcea parte.”

Cum se apără profesorul: „Nu am abuzat niciodată de nimeni”

Jurnaliștii au adunat însă mărturii ale fostelor sale studente legate de comportamentul acestuia. Horea-Mihai Bădău e lector universitar doctor și predă la FJSC din 2008 și din septembrie 2021 e în concediu fără plată, scrie Rise Project.

Lectorul Horea-Mihai Bădău

Recomandări DOCUMENT. Câte femei-agresor au primit ordine de restricție anul trecut. „E rușinos în România să spui cuiva că te-a lovit nevasta”

Tinerele povestesc că lectorul a ales studente pe care le-a contactat în privat și, dacă ele i-au răspuns la mesaje, a dus conversația într-o direcție în care le-a sugerat repetat că au nevoie de un bărbat ca el în viața lor. Fiindcă majoritatea s-au temut să-i spună să înceteze, a mers mai departe: le-a sunat noaptea, le-a invitat în oraș, la el acasă, în Vamă. Ulterior, acestea spun că s-a transformat în agresor când a ajuns să aibă relații sentimentale cu ele, abuzându-le emoțional și psihologic.

Contactat de RISE, Horea Bădău a declarat, în scris: „Nu am abuzat niciodată de nimeni, nu am hărțuit niciodată pe nimeni, nici sexual, nici în alt fel”.

Antonio Momoc, decanul în funcție al FJSC și Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Universității din București, spun că nu au înregistrată nicio plângere instituțională împotriva acestuia. „Există toleranță zero față de orice forme de abuz” și universitatea „are toate mijloacele pentru a sancționa astfel de fapte, asigurând protecție și suport pentru victime”, a menționat Oprea pentru publicația citată.

Studentele au vorbit cu jurnaliștii sub protecția anonimatului pentru că le e frică să nu fie hărțuite după publicare. Cele cinci mărturii incluse în articol arată un tipar de comportament abuziv. Acestea au oferit jurnaliștilor și screenshoturi din schimburi de mesaje de pe WhatsApp, Facebook Messenger și e-mailuri, dar și mesaje audio lăsate de Bădău, care și apar ca ilustrație în text.

Recomandări EXPERIMENT Libertatea. Cum e mai ieftin să cumperi: din magazin sau online? Diferențe mari de preț la medicamente

„Mi-a fost jenă să spun nemulțumirile sau situațiile astea”

Andreea era anul III, avea 21 de ani și alesese FJSC pentru că voia o carieră în comunicare. „Mi se părea foarte ciudat să îmi scrie un profesor, dar am zis «dacă nu zice ceva rău, îi răspund cumva sec». Nu se uita la mine, nu dădea de bănuit. Mi s-a părut ciudat abia când a început să mă invite în oraș”, a povestit tânăra care spune și că nu știa cum să gestioneze situația.

Acesta a început și s-o sune seara târziu și după un timp i-a mărturisit că o iubește. „Deja am zis că nu. Adică nu am avut nicio tangență cu tine, doar ți-am răspuns la telefon, te-am lăsat să vorbești, nu te-am contrazis și deja mă iubești”, se gândea Andreea atunci.

„Nu am mers la decan să spun și întotdeauna mi-a fost jenă să spun nemulțumirile sau situațiile astea”, a spus Andreea. „Niciodată n-am știut să gestionez o problemă super mare. Aveam nevoie să o am sub control și, dacă aș fi generat un ditamai scandalul, deja aveam toate filmele în cap cu ce se întâmplă și cât de rău o să fie.”

Adela Alexandru și Andrada Cilibiu, experte în egalitate de gen la Centrul FILIA, au explicat pentru RISE că reacția Andreei și a altor studente de a nu depune plângeri la facultate sau la universitate e firească. „Ți-e frică că nu ai nicio șansă de succes în fața lui și ți-e frică de ce ți s-ar putea întâmpla”, spune Cilibiu.

Întreaga investigație, o puteți citi aici.

Urmărește-ne pe Google News