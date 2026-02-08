Formațiunea își dorește consolidarea poziției țării în UE și NATO, combaterea corupției și eliminarea dependenței de energia rusească până în 2035.

Condus de Peter Magyar, fost oficial guvernamental, Tisza este principalul adversar al premierului naționalist Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz.

Deși scrutinul parlamentar din 12 aprilie rămâne incert, sondajele arată că Tisza ar avea un avantaj de 8-16 puncte procentuale în rândul alegătorilor deciși. Totuși, o parte semnificativă a electoratului este încă nehotărâtă.

Printre măsurile propuse de Tisza se numără o taxă anuală de 1% pe partea averii ce depășește 3,13 milioane de dolari, reducerea impozitului pe venit pentru cei cu salarii sub medie, precum și un „calendar previzibil și realizabil” pentru trecerea la euro.

Planurile economice și sociale ale partidului, reunite sub titlul „Fundamentele unei Ungarii funcționale și umane”, includ reforme urgente în sănătate, educație, protecția copilului, protecție socială și transport public.

Tisza promite, de asemenea, dublarea ponderii energiei regenerabile până în 2040 și o analiză amănunțită a proiectului rusesc Paks 2, privind construcția unei noi centrale nucleare.

