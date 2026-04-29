Decizia marchează sfârșitul unei ere pentru un brand care a devenit parte din comunitatea locală. Familia Cariveau, care deține afacerea, a mulțumit clienților și angajaților pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor.

Familia a declarat că un nou restaurant numit Grill 10, deținut de Kris Benlioglu și familia sa, va prelua spațiul pe 1 iunie și a încurajat comunitatea „să întâmpine noua afacere cu același sprijin pe care l-a arătat lui Hi-Ho de-a lungul generațiilor”.

Fondată în 1947 de Glenn Tollefson, Hi-Ho Burgers and Brews a început ca un mic restaurant pe Highway 10, inspirat de pasiunea fondatorului pentru fast-food.

De-a lungul decadelor, localul a câștigat loialitatea clienților și a devenit un simbol regional. „A fost o călătorie incredibilă, iar comunitatea noastră a fost esențială pentru succesul nostru”, au declarat actualii proprietari.

În ciuda închiderii din Dilworth, rețeaua nu dispare complet. Unitatea din South Fargo rămâne deschisă și va accepta toate cardurile cadou și cupoanele emise anterior.

De asemenea, un nou local, Hi-Ho on the Lake, urmează să fie inaugurat pe 1 mai la Swanies Resort, lângă lacul Middle Cormorant.

Am spus doar «Știți ce, hai să încercăm. Hai să punem ouăle într-un singur coș, apoi îi putem ajuta pe toți să încerce ceva nou și asta e tot. E timpul să mergem mai departe».

Concurența acerbă din industria fast-food, dominată de giganți precum McDonalds, a făcut dificilă supraviețuirea multor branduri de tradiție.