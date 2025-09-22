Potrivit News, prezența animalelor sălbatice a fost semnalată în Berevoiești și Moțăieni, determinând autoritățile să ia măsuri imediate.

La ora 23.08, un urs a fost observat în localitatea Berevoiești.

ISU Dâmbovița a raportat: „La fața locului au intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni”.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 02.30, un alt urs a fost semnalat în localitatea Moțăieni. Autoritățile au trimis echipaje de jandarmi și SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa.

Pentru siguranța cetățenilor, autoritățile au emis alerte prin sistemul RO-Alert în ambele cazuri.

„În ambele cazuri, pentru informarea și protecția populației din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert”, a transmis ISU Dâmbovița.

Incidentele din Dâmbovița nu sunt izolate. Urșii apar tot mai des în localități din diverse județe, forțând autoritățile să ia măsuri.

Recent, în Dolj, s-a format un grup de lucru operativ după apariția unui urs în localitatea Podari.

Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, a cerut cere tuturor instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie.