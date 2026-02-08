Lundi, un automobiliste a évité de justesse un énorme pneu perdu par un camion sur la rocade de Rouen. Il a ensuite filmé son parcours sur plusieurs centaines de mètres. pic.twitter.com/jzznNg91Mk — Le Figaro (@Le_Figaro) February 7, 2026

„Dar ce fac eu acum? Nu pot să depășesc roata aia. Merge repede, suntem la 60!”, exclamă el în videoclipul publicat ulterior pe rețelele de socializare.

Elliot a povestit pentru Le Figaro că a auzit un zgomot neobișnuit când a trecut pe lângă camion.

„În momentul în care treceam pe lângă camion, roata s-a desprins, a sărit și a căzut în fața mașinii mele. Am frânat brusc, evident, pentru a evita impactul”, explică el.

„Toți am avut foarte mult noroc, mai ales eu, pentru că am reușit să evit roata când s-a desprins”, a explicat el.

Din fericire, nu au existat victime, dar roata, care poate cântări până la 100 kg, a provocat pagube materiale și panică. După ce a lovit parapetul central al drumului, roata a sărit pe sensul opus, a lovit o altă mașină și s-a întors pe banda inițială, evitând la limită impactul cu un alt autovehicul.

Șoferița al cărei vehicul a fost avariat a declarat pentru TFI Info că este recunoscătoare că a scăpat nevătămată.

„Am capota, aripa, bara de protecție, farurile și portiera din partea șoferului avariate”, a spus ea, arătând pe telefon imagini cu mașina.

„Am frânat brusc și mi-a luat puțin să realizez ce s-a întâmplat. Am avut noroc… cum zic eu, am o stea norocoasă deasupra mea, pentru că putea să fie mult mai grav și poate că nici nu aș mai fi aici azi”, a mai povestit șoferul.

James Aude, responsabil post-vânzare la grupul Gorrias Mercedes din Normandia, a explicat pentru Le Figaro că astfel de incidente sunt extrem de rare.

„Un pneu de camion nu se desface din cauza inerției sau vitezei. Dacă un șurub este strâns bine, rămâne strâns. Vehiculele pot parcurge peste 100.000 km fără să fie nevoie de intervenții asupra acestor componente. Cred că, cel mai probabil, roata a fost slab fixată de la început”, a declarat specialistul.

Cazul, deși impresionant, s-a încheiat fără victime, însă subliniază importanța verificărilor regulate ale autovehiculelor de mare tonaj pentru a preveni astfel de situații periculoase.

