Apariția BelugaXL și creșterea eficienței

Modelul original Beluga A300-600ST, introdus în 1995, avea o capacitate de încărcare de 47 de tone și putea transporta componente de până la 30 de metri lungime, inclusiv o singură aripă de avion pe zbor.

Însă, conform sursei citate, odată cu creșterea volumului de producție și adoptarea sistemului „just in time” de către Airbus, această capacitate a devenit insuficientă. Introducerea modelului BelugaXL, cu un spațiu mai mare, a reprezentat un salt semnificativ în eficiența logistică, fiind capabil să transporte două aripi într-o singură călătorie.

Aceste avioane au fost utilizate pentru transportul pieselor mari între fabrici, cum ar fi aripile produse la Broughton (Regatul Unit) și transportate către liniile de asamblare din Toulouse (Franța) sau Hamburg (Germania).

Creșterea ritmului de producție a impus utilizarea unei noi flote mai eficiente. Astfel, șase BelugaXL au devenit coloana vertebrală a logisticii Airbus.

A doua viață a modelelor BelugaST

Avioanele BelugaST au fost proiectate să reziste la aproximativ 40.000 de ore de zbor, iar în 2022, Airbus a estimat că, deși au fost retrase din uz pentru logistica internă, aveau încă o durată de viață de aproximativ 20 de ani.

Din acest motiv, compania a lansat o nouă companie aeriană de transport cargo, Airbus Beluga Transport (AiBT), cu scopul de a utiliza aceste avioane pentru transporturi de mare capacitate. În noiembrie 2023, AiBT a obținut certificatul oficial de operator aerian.

Această inițiativă viza un segment de piață specific, transportul aerian al mărfurilor de mari dimensiuni, cum ar fi sateliți, motoare de avioane, elicoptere sau echipamente industriale grele.

În contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, care a determinat retragerea din uz a avioanelor Antonov An-124, BelugaST părea o soluție ideală. Totuși, piața nu a răspuns conform așteptărilor, iar aproximativ un an mai târziu, în 2024, activitatea companiei AiBT a fost suspendată din cauza cererii insuficiente.

Un singur BelugaST mai este operațional

Dintre cele cinci unități BelugaST, doar una mai este activă în prezent, avionul cu numărul de înmatriculare F-GSTC „3”. Restul au fost fie retrase, fie așteaptă o nouă utilizare.

F-GSTA „1” a fost retras la Bordeaux pe 21 aprilie 2021, iar F-GSTB „2” pe 18 decembrie 2025, în aceeași locație. F-GSTD „4” a fost scos din uz la Toulouse pe 17 septembrie 2025, iar F-GSTF „5” a fost retras la Broughton pe 29 ianuarie 2026. Acesta din urmă va fi transformat într-o sală de clasă interactivă pentru studii STEM în Regatul Unit.

O oportunitate ratată pentru Spania

Istoria pare să se repete pentru Spania, care, la fel ca în cazul predecesorului Beluga, Super Guppy, nu va păstra niciun model de Beluga.

În trecut, Super Guppy-ul destinat Spaniei a fost refuzat din lipsă de spațiu în Muzeul Aviației din Getafe. Ulterior, avionul a fost vândut NASA, fiind încă folosit. De asemenea, prototipul A400M din Sevilla a avut o soartă similară, fiind dezmembrat, în timp ce alte unități sunt expuse în muzeul Aeroscopia din Franța sau la fabrica Airbus din Bremen.

