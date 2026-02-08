Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Berbec

Ești alimentat de un val de pasiune care îți va propulsa proiectele personale și hobbyurile. Comunicarea cu prietenii îți va aduce perspective noi, dar ai grijă să temperezi entuziasmul cu puțin pragmatism pentru a nu te epuiza.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Taur

Accentul cade pe cămin, fiind o perioadă excelentă pentru renovări sau pentru reconectarea profundă cu cei dragi. Energia ta stabilă va fi „arma” secretă care va ajuta la rezolvarea unor neînțelegeri mai vechi în familie.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Gemeni

Curiozitatea intelectuală este la cote maxime, așa că profită de moment pentru a învăța ceva nou sau a începe o carte. Folosește-ți abilitățile de comunicare pentru a crea legături noi, dar menține un echilibru corect între a oferi și a primi în parteneriate.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Rac

Cosmosul te îndeamnă să îți reevaluezi obiectivele financiare și să cauți noi surse de venit pentru a-ți asigura stabilitatea. Intuiția ta este ascuțită la mijlocul săptămânii, ajutându-te să iei decizii înțelepte care îți vor aduce liniște emoțională.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Leu

Ești vedeta săptămânii și ai toate șansele să strălucești în eforturile de echipă sau în proiectele comune. Folosește-ți carisma naturală pentru a construi punți și a consolida relațiile cu cei din jur, mai ales în primele zile ale intervalului.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Fecioară

Abilitățile tale analitice te ajută să pui ordine în haos și să îți eficientizezi rutina zilnică. Concentrează-te pe priorități și folosește comunicarea armonioasă pentru a elimina orice neînțelegere care ar putea apărea în relațiile tale.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Balanță

Echilibrul este cuvântul de ordine, iar relațiile tale vor beneficia de pe urma unor discuții bazate pe respect și înțelegere. Este un moment ideal pentru networking și evenimente sociale care îți pot aduce bucurie și noi conexiuni valoroase.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Scorpion

Săptămâna te invită la introspecție, iar activități precum meditația te pot ajuta să obții vindecarea emoțională de care ai nevoie. Pe plan profesional, asertivitatea și inițiativa te vor propulsa rapid către îndeplinirea obiectivelor ambițioase.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Săgetător

Spiritul tău aventuros este revigorat, fiind o perioadă excelentă pentru a-ți lărgi orizonturile prin studiu sau călătorii intelectuale. Caută îndrumarea unor mentori și nu ezita să planifici o ieșire spontană cu cei dragi pentru a întări legăturile.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Capricorn

Responsabilitatea și disciplina sunt esențiale în această perioadă pentru a progresa în proiectele tale pe termen lung. Stabilește limite clare între muncă și viața personală și fii atent la oportunitățile financiare ce pot apărea spre mijlocul săptămânii.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Vărsător

Este momentul să îți îmbrățișezi autenticitatea și să te eliberezi de orice constrângere care îți stă în cale. Proiectele inovatoare prind contur acum, iar comunicarea deschisă cu partenerii va transforma ideile abstracte în planuri concrete.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Pești

Intuiția și empatia ta sunt la cote înalte, facilitând interacțiuni pline de compasiune atât la job, cât și acasă. Vizualizează-ți clar aspirațiile și folosește-ți inteligența emoțională pentru a încuraja cooperarea în toate proiectele în care ești implicat.

