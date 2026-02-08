Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Berbec

Ești alimentat de un val de pasiune care îți va propulsa proiectele personale și hobbyurile. Comunicarea cu prietenii îți va aduce perspective noi, dar ai grijă să temperezi entuziasmul cu puțin pragmatism pentru a nu te epuiza.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Taur

Accentul cade pe cămin, fiind o perioadă excelentă pentru renovări sau pentru reconectarea profundă cu cei dragi. Energia ta stabilă va fi „arma” secretă care va ajuta la rezolvarea unor neînțelegeri mai vechi în familie.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Gemeni

Curiozitatea intelectuală este la cote maxime, așa că profită de moment pentru a învăța ceva nou sau a începe o carte. Folosește-ți abilitățile de comunicare pentru a crea legături noi, dar menține un echilibru corect între a oferi și a primi în parteneriate.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Rac

Cosmosul te îndeamnă să îți reevaluezi obiectivele financiare și să cauți noi surse de venit pentru a-ți asigura stabilitatea. Intuiția ta este ascuțită la mijlocul săptămânii, ajutându-te să iei decizii înțelepte care îți vor aduce liniște emoțională.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Leu

Ești vedeta săptămânii și ai toate șansele să strălucești în eforturile de echipă sau în proiectele comune. Folosește-ți carisma naturală pentru a construi punți și a consolida relațiile cu cei din jur, mai ales în primele zile ale intervalului.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Fecioară

Abilitățile tale analitice te ajută să pui ordine în haos și să îți eficientizezi rutina zilnică. Concentrează-te pe priorități și folosește comunicarea armonioasă pentru a elimina orice neînțelegere care ar putea apărea în relațiile tale.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Balanță

Echilibrul este cuvântul de ordine, iar relațiile tale vor beneficia de pe urma unor discuții bazate pe respect și înțelegere. Este un moment ideal pentru networking și evenimente sociale care îți pot aduce bucurie și noi conexiuni valoroase.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Scorpion

Săptămâna te invită la introspecție, iar activități precum meditația te pot ajuta să obții vindecarea emoțională de care ai nevoie. Pe plan profesional, asertivitatea și inițiativa te vor propulsa rapid către îndeplinirea obiectivelor ambițioase.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Săgetător

Spiritul tău aventuros este revigorat, fiind o perioadă excelentă pentru a-ți lărgi orizonturile prin studiu sau călătorii intelectuale. Caută îndrumarea unor mentori și nu ezita să planifici o ieșire spontană cu cei dragi pentru a întări legăturile.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Capricorn

Responsabilitatea și disciplina sunt esențiale în această perioadă pentru a progresa în proiectele tale pe termen lung. Stabilește limite clare între muncă și viața personală și fii atent la oportunitățile financiare ce pot apărea spre mijlocul săptămânii.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Vărsător

Este momentul să îți îmbrățișezi autenticitatea și să te eliberezi de orice constrângere care îți stă în cale. Proiectele inovatoare prind contur acum, iar comunicarea deschisă cu partenerii va transforma ideile abstracte în planuri concrete.

Horoscop 9-15 februarie 2026 pentru Pești

Intuiția și empatia ta sunt la cote înalte, facilitând interacțiuni pline de compasiune atât la job, cât și acasă. Vizualizează-ți clar aspirațiile și folosește-ți inteligența emoțională pentru a încuraja cooperarea în toate proiectele în care ești implicat.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 9-15 februarie 2026. Leii sunt vedetele săptămânii, Racii au nevoie de stabilitate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Andra și Cătălin Măruță și-au transformat vila din nordul Capitalei! Detaliul spectaculos pe care l-au amenajat pentru copiii lor
Tvmania.ro
Andra și Cătălin Măruță și-au transformat vila din nordul Capitalei! Detaliul spectaculos pe care l-au amenajat pentru copiii lor

Alte știri

Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit. Traficul este blocat total
Știri România 16:56
Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit. Traficul este blocat total
Fenomenul care a cuprins România: de ce e atât de greu să spui nu dulciurilor? Cifre alarmante despre obezitate
Știri România 16:00
Fenomenul care a cuprins România: de ce e atât de greu să spui nu dulciurilor? Cifre alarmante despre obezitate
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Oțelul Galați a dat lovitura cu transferul lui Joao Paulo la FCSB! Profit imens făcut cu jucătorul adus gratis: toate cifrele. Exclusiv
Fanatik.ro
Oțelul Galați a dat lovitura cu transferul lui Joao Paulo la FCSB! Profit imens făcut cu jucătorul adus gratis: toate cifrele. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 17:11
Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Stiri Mondene 16:29
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
ObservatorNews.ro
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om