Tânărul de 24 de ani vrea să renoveze apartamentul comunist singur

Ciprian are 24 de ani și a cumpărat primul său apartament pe care vrea să îl renoveze singur, după cum a povestit chiar el pe TikTok. Tânărul a filmat tot ceea ce a găsit în locuință, dar și procesul de renovare și postează videoclipurile pe celebra platformă.

Încă din primul clip, Ciprian le-a mărturisit internauților că nu totul este „atât de bine pe cât sună” și a împărtășit câteva dintre problemele pe care le-a descoperit.

„Eu sunt Ciprian și mi-am cumpărat primul apartament la 24 de ani, dar lucrurile nu sunt așa faine precum sună. Absolut toți pereții au humă și curentul electric care nu a mai fost schimbat din 1965. Este un apartament vechi, pe care o să-l renovez singur și îl voi transforma de la dezastru în ceva care poate fi numit acasă”, explică el.

Ce a găsit tânărul de 24 de ani în apartamentul comunist pe care l-a cumpărat

Ciprian a filmat momentul în care a intrat în apartamentul comunist și a arătat pe TikTok tot ce a găsit în imobil. Holul de la intrare este acoperit de tapet, există probleme la vopseaua de pe tavan. Sistemul panoului electric se pare că a rămas același de la momentul construcției blocului din București.

„Astăzi facem turul apartamentului comunist pe care l-am cumpărat la 24 de ani. Începem cu holul de la intrare unde avem: tapet pe toți pereții, tavanul se dezintegrează și panoul cu siguranțe nu a mai fost schimbat din 1965”, spune Ciprian pe TikTok.

Surprizele pe care le-a găsit în livingul din apartamentul comunist

Turul apartamentului continuă din bucătărie în hol, tânărul prezintă și debaraua, iar apoi ajunge în sufragerie.

Livingul apartamentului comunist este plin de mobilă veche, într-o stare foarte bună. În vitrina din încăpere sunt, în continuare, așezate perfect bibelourile tradiționale ale vremii.

„Peste tot avem mocheta de cauciuc, față în față cu bucătăria trebuia să fie și o debara. În living avem foarte multă mobilă veche și o grămadă de bibelouri. Mobila arată destul de bine. Caloriferele sunt vechi și arată într-un mare fel, avem și găuri în pereți”, a mai dezvăluit tânărul.

Ce a filmat tânărul în dormitorul comunist și cum arată balconul apartamentului

Până în dormitor, tânărul a mai trecut printr-un hol mic și a prezentat baia apartamentului. Așa cum era de așteptat, cada este una de fontă, iar faianța veche de la construirea blocului.

În dormitor, Ciprian a descoperit aceeași mobilă veche din lemn, în stare bună și mărturisește că o va dona unei persoane care i-a scris. Balconul este mic, însă suficient pentru cât va avea nevoie.

„În dormitor avem și mai multă mobilă veche pe care o s-o donez, m-a sunat deja cineva și mi-a zis că ar fi interesat să o ia, inclusiv alte lucruri pe care le mai am. Balconul este și el mic, dar ne facem treaba cu el”, a mai spus tânărul Ciprian în videoclip.

Tânărul a mărturisit că va renova singur apartamentul și i-a întrebat pe internauți cât l-ar putea costa totul. În mediul online, a primit mai multe comentarii: în timp ce o persoană i-a spus că va cheltui aproximativ 60.000 de euro, o altă persoană i-a spus că total ar urma să ajungă la aproximativ 20.000 de euro.

Pe TikTok, tot mai mulți tineri postează modul în care își renovează singuri apartamentele și fac un bilanț al cheltuielilor. Spre exemplu, recent, un tânăr care își renovează singur apartamentul din București i-a cerut inteligenței artificiale să îi dea idei pentru renovarea băii. Surpriza a fost însă că inteligența artificială i-a pus chiuveta în duș.

