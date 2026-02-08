Tânărul de 24 de ani vrea să renoveze apartamentul comunist singur

Ciprian are 24 de ani și a cumpărat primul său apartament pe care vrea să îl renoveze singur, după cum a povestit chiar el pe TikTok. Tânărul a filmat tot ceea ce a găsit în locuință, dar și procesul de renovare și postează videoclipurile pe celebra platformă.

Încă din primul clip, Ciprian le-a mărturisit internauților că nu totul este „atât de bine pe cât sună” și a împărtășit câteva dintre problemele pe care le-a descoperit.

„Eu sunt Ciprian și mi-am cumpărat primul apartament la 24 de ani, dar lucrurile nu sunt așa faine precum sună. Absolut toți pereții au humă și curentul electric care nu a mai fost schimbat din 1965. Este un apartament vechi, pe care o să-l renovez singur și îl voi transforma de la dezastru în ceva care poate fi numit acasă”, explică el.

Ce a găsit tânărul de 24 de ani în apartamentul comunist pe care l-a cumpărat

Ciprian a filmat momentul în care a intrat în apartamentul comunist și a arătat pe TikTok tot ce a găsit în imobil. Holul de la intrare este acoperit de tapet, există probleme la vopseaua de pe tavan. Sistemul panoului electric se pare că a rămas același de la momentul construcției blocului din București.

„Astăzi facem turul apartamentului comunist pe care l-am cumpărat la 24 de ani. Începem cu holul de la intrare unde avem: tapet pe toți pereții, tavanul se dezintegrează și panoul cu siguranțe nu a mai fost schimbat din 1965”, spune Ciprian pe TikTok.

Surprizele pe care le-a găsit în livingul din apartamentul comunist

Turul apartamentului continuă din bucătărie în hol, tânărul prezintă și debaraua, iar apoi ajunge în sufragerie.

Livingul apartamentului comunist este plin de mobilă veche, într-o stare foarte bună. În vitrina din încăpere sunt, în continuare, așezate perfect bibelourile tradiționale ale vremii. 

 
 @ciprian.iorgaaa Cat credeti ca o sa coste toata renovarea? #renovare #renovation #fyp #apartament #imobiliare ♬ original sound - Ciprian

„Peste tot avem mocheta de cauciuc, față în față cu bucătăria trebuia să fie și o debara. În living avem foarte multă mobilă veche și o grămadă de bibelouri. Mobila arată destul de bine. Caloriferele sunt vechi și arată într-un mare fel, avem și găuri în pereți”, a mai dezvăluit tânărul.

Ce a filmat tânărul în dormitorul comunist și cum arată balconul apartamentului

Până în dormitor, tânărul a mai trecut printr-un hol mic și a prezentat baia apartamentului. Așa cum era de așteptat, cada este una de fontă, iar faianța veche de la construirea blocului.

În dormitor, Ciprian a descoperit aceeași mobilă veche din lemn, în stare bună și mărturisește că o va dona unei persoane care i-a scris. Balconul este mic, însă suficient pentru cât va avea nevoie.

„În dormitor avem și mai multă mobilă veche pe care o s-o donez, m-a sunat deja cineva și mi-a zis că ar fi interesat să o ia, inclusiv alte lucruri pe care le mai am. Balconul este și el mic, dar ne facem treaba cu el”, a mai spus tânărul Ciprian în videoclip.

Tânărul a mărturisit că va renova singur apartamentul și i-a întrebat pe internauți cât l-ar putea costa totul. În mediul online, a primit mai multe comentarii: în timp ce o persoană i-a spus că va cheltui aproximativ 60.000 de euro, o altă persoană i-a spus că total ar urma să ajungă la aproximativ 20.000 de euro.

Pe TikTok, tot mai mulți tineri postează modul în care își renovează singuri apartamentele și fac un bilanț al cheltuielilor. Spre exemplu, recent, un tânăr care își renovează singur apartamentul din București i-a cerut inteligenței artificiale să îi dea idei pentru renovarea băii. Surpriza a fost însă că inteligența artificială i-a pus chiuveta în duș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 9-15 februarie 2026. Leii sunt vedetele săptămânii, Racii au nevoie de stabilitate

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Știri România 19:05
Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Analiză
Știri România 19:00
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 17:11
Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Stiri Mondene 16:29
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
ObservatorNews.ro
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om