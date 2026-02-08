Dotări la standarde europene

Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre spațiile de detenție din România ce vor respecta standardele europene, atât în ceea ce privește condițiile de detenție (4 metri pătrați per deținut), cât și celelalte dotări. Fiecare dintre cele 19 camere de detenție va fi dotată, printre altele, cu două mese, 10 scaune, 5 paturi suprapuse, 10 noptiere și două dușuri.

„Stadiul fizic al lucrărilor la noul penitenciar este la ora actuală de peste 70%. Până în prezent au fost realizate ansamblurile de clădiri, urmând ca în etapa următoare să fie executate curtea de plimbare, terenul de sport, precum și o serie de finisaje interioare. De asemenea, este necesară dotarea unității cu elemente de mobilier adecvate pentru toate încăperile, în conformitate cu destinația acestora și cu standardele aplicabile. Se estimează că se vor finaliza lucrările până la finalul anului 2026”, au declarat pentru Libertatea reprezentanții penitenciarului din Mioveni.

Suprafața totală a noului penitenciar este de aproximativ 10.596 de metri pătrați. Din această suprafață, suprafața totală a clădirilor construite este de aproximativ 2.447 de metri pătrați, din care secțiile de deținere ocupă o suprafață de aproximativ 1.767 de metri pătrați. Restul suprafeței construite este destinat clădirilor conexe, precum cabinetul medical, magazia și clădirea administrativă, necesare desfășurării activităților specifice unității.

Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre cele mai moderne spații de detenție din România ce vor respecta standardele europene. Foto: Penitenciarul din Mioveni

Capacitate de 190 de locuri

Numărul spațiilor de cazare este de 190 de locuri noi, destinate deținuților clasificați în regim deschis. Ulterior, Administrația Națională a Penitenciarelor poate stabili ca aici să fie aduse și alte categorii de deținuți, în funcție de dinamica populației penitenciare din sistem.

Lucrările la noul penitenciar au început în toamna anului 2023, iar valoarea lor totală se ridică la 29,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată în întregime de la bugetul de stat. Deocamdată nu s-a stabilit numărul de persoane ce vor fi angajate la viitorul penitenciar de la Micești.

Spațiile de detenție din noul penitenciar vor fi în trei corpuri de clădire. Fiecare clădire va avea și câte un club pentru deținuți. Viitorul penitenciar de la Micești va avea și un teren de sport cu suprafața totală de peste 1.000 de metri pătrați. Alte două clădiri vor avea, printre altele, cabinet medical, cameră de tratament, cameră club, sală de calculatoare, atelier, sală de mese și sală de sport.

Se estimează că noul penitenciar va fi gata până la finalul anului 2026. Foto: Penitenciarul din Mioveni

Ce penitenciare se mai construiesc în România

Cel mai amplu proiect de infrastructură penitenciară realizat în România după anul 2000 a fost inaugurat pe 16 septembrie 2025, prin deschiderea unui nou pavilion de detenție, cu o capacitate de 420 de locuri, în cadrul penitenciarului din Baia Mare. Acesta a fost construit la standarde europene, cu finanțare de 46,2 milioane de lei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în baza memorandumului dintre Guvernul României și Regatul Norvegiei. Complexul are și bucătării sau zone speciale de spălare a hainelor, menite să ușureze reintegrarea în societate a deținuților.

Cel mai mare complex penitenciar din România, construit după 2000, are în total 70 de camere, sală de spectacole, biblioteci și zone în care deținuții se pot gospodări. Inspirată după cele din Norvegia, închisoarea are ca scop dezvoltarea abilităților necesare pentru viața de după detenție.

În țară se mai construiesc două noi penitenciare. Construcția unuia dintre ele a început în martie 2024, la Berceni (Prahova). Viitorul penitenciar va avea 1.000 de locuri de detenție. Dintre acestea, 900 de locuri sunt pentru deținuții cu regim închis, restul de 100 de locuri fiind destinate deținuților clasificați la regimul de maximă siguranță. Investiția de la Berceni depășește 850 de milioane de lei. Termenul de finalizare pentru noul penitenciar de la Berceni este până la finalul anului 2028.

Cel de-al doilea penitenciar va fi ridicat la Unguriu-Buzău, unde lucrările au început în februarie 2024. Viitorul penitenciar de la Unguriu va avea 900 de locuri de detenție calculate la standardul de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate. Dintre acestea, 100 vor fi în regim deschis, iar 800 vor fi în regim semideschis. Investiția are o valoare de aproximativ 65 milioane de euro, iar finalizarea este prevăzută pentru anul 2028.

