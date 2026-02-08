Dotări la standarde europene

Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre spațiile de detenție din România ce vor respecta standardele europene, atât în ceea ce privește condițiile de detenție (4 metri pătrați per deținut), cât și celelalte dotări. Fiecare dintre cele 19 camere de detenție va fi dotată, printre altele, cu două mese, 10 scaune, 5 paturi suprapuse, 10 noptiere și două dușuri. 

„Stadiul fizic al lucrărilor la noul penitenciar este la ora actuală de peste 70%. Până în prezent au fost realizate ansamblurile de clădiri, urmând ca în etapa următoare să fie executate curtea de plimbare, terenul de sport, precum și o serie de finisaje interioare. De asemenea, este necesară dotarea unității cu elemente de mobilier adecvate pentru toate încăperile, în conformitate cu destinația acestora și cu standardele aplicabile. Se estimează că se vor finaliza lucrările până la finalul anului 2026”, au declarat pentru Libertatea reprezentanții penitenciarului din Mioveni.

Suprafața totală a noului penitenciar este de aproximativ 10.596 de metri pătrați. Din această suprafață, suprafața totală a clădirilor construite este de aproximativ 2.447 de metri pătrați, din care secțiile de deținere ocupă o suprafață de aproximativ 1.767 de metri pătrați. Restul suprafeței construite este destinat clădirilor conexe, precum cabinetul medical, magazia și clădirea administrativă, necesare desfășurării activităților specifice unității.

O vedere aeriana a unui penitenciar in constructie
Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre cele mai moderne spații de detenție din România ce vor respecta standardele europene. Foto: Penitenciarul din Mioveni

Capacitate de 190 de locuri

Numărul spațiilor de cazare este de 190 de locuri noi, destinate deținuților clasificați în regim deschis. Ulterior, Administrația Națională a Penitenciarelor poate stabili ca aici să fie aduse și alte categorii de deținuți, în funcție de dinamica populației penitenciare din sistem. 

Lucrările la noul penitenciar au început în toamna anului 2023, iar valoarea lor totală se ridică la 29,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată în întregime de la bugetul de stat. Deocamdată nu s-a stabilit numărul de persoane ce vor fi angajate la viitorul penitenciar de la Micești. 

Spațiile de detenție din noul penitenciar vor fi în trei corpuri de clădire. Fiecare clădire va avea și câte un club pentru deținuți. Viitorul penitenciar de la Micești va avea și un teren de sport cu suprafața totală de peste 1.000 de metri pătrați. Alte două clădiri vor avea, printre altele, cabinet medical, cameră de tratament, cameră club, sală de calculatoare, atelier, sală de mese și sală de sport. 

Lucrari la penitenciarul Micesti
Se estimează că noul penitenciar va fi gata până la finalul anului 2026. Foto: Penitenciarul din Mioveni

Ce penitenciare se mai construiesc în România

Cel mai amplu proiect de infrastructură penitenciară realizat în România după anul 2000 a fost inaugurat pe 16 septembrie 2025, prin deschiderea unui nou pavilion de detenție, cu o capacitate de 420 de locuri, în cadrul penitenciarului din Baia Mare. Acesta a fost construit la standarde europene, cu finanțare de 46,2 milioane de lei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în baza memorandumului dintre Guvernul României și Regatul Norvegiei. Complexul are și bucătării sau zone speciale de spălare a hainelor, menite să ușureze reintegrarea în societate a deținuților. 

Cel mai mare complex penitenciar din România, construit după 2000, are în total 70 de camere, sală de spectacole, biblioteci și zone în care deținuții se pot gospodări. Inspirată după cele din Norvegia, închisoarea are ca scop dezvoltarea abilităților necesare pentru viața de după detenție.

În țară se mai construiesc două noi penitenciare. Construcția unuia dintre ele a început în martie 2024, la Berceni (Prahova). Viitorul penitenciar va avea 1.000 de locuri de detenție. Dintre acestea, 900 de locuri sunt pentru deținuții cu regim închis, restul de 100 de locuri fiind destinate deținuților clasificați la regimul de maximă siguranță. Investiția de la Berceni depășește 850 de milioane de lei. Termenul de finalizare pentru noul penitenciar de la Berceni este până la finalul anului 2028.

Cel de-al doilea penitenciar va fi ridicat la Unguriu-Buzău, unde lucrările au început în februarie 2024. Viitorul penitenciar de la Unguriu va avea 900 de locuri de detenție calculate la standardul de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate. Dintre acestea, 100 vor fi în regim deschis, iar 800 vor fi în regim semideschis. Investiția are o valoare de aproximativ 65 milioane de euro, iar finalizarea este prevăzută pentru anul 2028.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 9-15 februarie 2026. Leii sunt vedetele săptămânii, Racii au nevoie de stabilitate

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Știri România 19:05
Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Rezultatele loto din 8 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:46
Rezultatele loto din 8 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 17:11
Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Stiri Mondene 16:29
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
ObservatorNews.ro
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om