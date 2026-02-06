Programul zilei de 6 februarie și al sportivilor români

Ca urmare a faptului că astăzi are loc ceremonia de deschidere, programul zilei este unul destul de redus. Sportivii români vor lua startul doar în sesiuni de antrenamente, la sanie individual masculin, pentru ultimele manșe înainte de competiția oficială.

11:00 – Sanie individual masculin – Manșa 5 (antrenament oficial)

11:55 – Sanie individual masculin – Manșa 6 (antrenament oficial)

Deși este ziua deschiderii, există câteva probe importante, inclusiv debutul echipelor de patinaj artistic:

  • 10:00 – Sărituri cu schiurile: Trambulină normală (NH) feminin – Antrenament oficial 2.
  • 10:55 – Patinaj artistic: Probă pe echipe – Dans pe gheață – Program ritmic (RD).
  • 11:00 – Sanie: Simplu masculin – Antrenament oficial.
  • 11:05 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 5 – Pistă B: Suedia vs. Marea Britanie.
  • 11:05 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 5 – Pistă C: Italia vs. Elveția.
  • 11:05 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 5 – Pistă D: Statele Unite vs. Canada.
  • 12:30 – Schi alpin: Coborâre (Downhill) feminin – Al doilea antrenament oficial.
  • 12:30 – Schi alpin: Coborâre (Downhill) masculin – Al treilea antrenament oficial.
  • 12:35 – Patinaj artistic: Probă pe echipe – Patinaj în perechi – Program scurt (SP).
  • 13:10 – Hochei pe gheață: Feminin, Runda preliminară – Grupa B: Franța vs. Japonia.
  • 14:35 – Patinaj artistic: Probă pe echipe – Feminin individual – Program scurt (SP).
  • 15:35 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 6 – Pistă A: Cehia vs. Statele Unite.
  • 15:35 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 6 – Pistă B: Italia vs. Estonia.
  • 15:35 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 6 – Pistă C: Coreea de Sud vs. Marea Britanie.
  • 15:35 – Curling: Dublu mixt, Faza grupelor, Sesiunea 6 – Pistă D: Suedia vs. Norvegia.
  • 15:40 – Hochei pe gheață: Feminin, Runda preliminară – Grupa A: Cehia vs. Elveția.
  • 21:00 – Ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 are loc pe 6 februarie, vineri, de la ora locală 20:00 (21:00 ora României), pe stadionul „San Siro” din Milano. Evenimentul va fi transmis în România de TVR Sport și Eurosport.

Peste 50 de lideri mondiali vor participa la ceremonie, printre care și vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și secretarul de stat Marco Rubio. Potrivit presei italiene, mai sunt disponibile doar câteva bilete pentru eveniment, la prețul de 260 de euro pe un loc la nivelul superior al stadionului.

Spectacolul va include nume sonore precum Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali și Cecilia Bartoli, iar pianistul Lang Lang va încheia seara. 1.350 de voluntari vor evolua pe scenă, iar alți 700 vor lucra în culise pentru buna desfășurare a ceremoniei.

În cadrul paradei delegațiilor, echipa SUA, cea mai numeroasă cu 233 de sportivi, va fi reprezentată de patinatoarea Erin Jackson, campioană la 500m, și bobistul Frank Del Duca. România are o delegație formată din 29 de sportivi.

Sportul nou de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Schi alpinismul, cunoscut și sub denumirea de „skimo”, este singurul sport nou care își face debutul în programul olimpic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, între 19 și 21 februarie, în localitatea italiană Bormio, la Centrul de Schi Stelvio. Competiția va cuprinde trei probe: sprint feminin, sprint masculin și ștafetă mixtă.

Schi alpinismul presupune o combinație de urcări solicitante pe schiuri, mers pe jos cu schiurile fixate pe rucsac, alpinism în zone abrupte și coborâri rapide pe zăpadă neamenajată. Echipamentul utilizat este adaptat pentru a facilita urcarea și a oferi stabilitate în coborâre. Schiurile sunt ușoare și permit eliberarea călcâiului pentru urcare, dar și fixarea acestuia pentru coborâre. Benzile adezive aplicate pe talpa schiurilor permit alunecarea înainte, prevenind însă alunecarea în josul pantei.

Siguranța este esențială. Practicanții schi alpinismului folosesc un „kit avalanșă”, format din dispozitiv de căutare, sondă și lopată. În funcție de dificultatea traseului, echipamentul poate include colțari, piolet și ham.

De-a lungul timpului, schi alpinismul a evoluat semnificativ. Prima ediție a Campionatelor Mondiale de schi alpinism a avut loc în 2002, la Serre Chevalier, Franța, iar în 2007, a fost înființată Federația Internațională de Schi Alpinism (ISMF), potrivit ismf-ski.com. În 2020, această disciplină a fost prezentată ca sport demonstrativ la Jocurile Olimpice de Tineret din Lausanne, Elveția.

Printre cele mai renumite competiții de schi alpinism se numără Pierra Menta (Franța), Mezzalama Trophy (Italia) și Patrouille des Glaciers (Elveția).

Probe noi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

La Milano Cortina 2026, pe lângă debutul schi alpinismului, vor fi introduse și alte probe noi în sporturi deja consacrate. La sanie apare proba de dublu feminin, completând cele de dublu masculin și cele individuale existente. Săriturile cu schiurile vor include, în premieră, proba individuală feminină pe trambulina mare („Large Hill”). Skeletonul va avea o probă pe echipe mixte, iar schiul fond va beneficia de proba de sprint clasic pe echipe, atât la masculin, cât și la feminin.

Schiul freestyle adaugă probe spectaculoase de Big Air, atât la masculin, cât și la feminin, unde sportivii execută acrobații impresionante după un salt uriaș de pe rampă. Totodată, competițiile pe echipe mixte la probele de „aerials” își fac debutul, aducând un plus de dinamism ediției olimpice.

